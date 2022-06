El Salvador sin cifras específicas de población de Adultos mayores

Gloria Silvia Orellana

@DiaroCoLatino

“En el diagnóstico que presentamos, por como está construido, recurrimos a fuentes estatales y uno de los primeros hallazgos que encontramos, es que las estadísticas y registros sobre la población adulta mayor en El Salvador son poco precisos”, afirmó, Karen Fernández, profesora de la Escuela de Comunicación Mónica Herrera, al presentar la situación de los adultos mayores en el país.

Este esfuerzo es parte de una alianza interuniversitaria entre la Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera y la Universidad Autónoma de Barcelona, junto a la sociedad civil representada por CORDES y la Coalición para la Dignidad de la Personas Mayores.

Más allá que 1 de cada 5 adultos mayores tiene algún tipo de pensión o que el rostro de la pobreza en materia de pensiones es de la mujer adulta mayor, la falta de datos concretos en cuanto a la cifra de la población sigue siendo un obstáculo para desarrollar una verdadera actuación social.

“Si vamos al Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN) encontramos un cifra, pero si consulto las Encuestas de Hogares y Propósitos Múltiples encuentro otra cifra y si luego consulto la proyección de población de la DIGESTYC, es otra cifra, entonces, ese es uno de los elementos que más nos ha llamado la atención y que es urgente que unifiquen las cifras, porque no hay posibilidad de diseñar un programa o intervención pública que atiendan a este segmento de la población, si no se unifican los datos”, explicó Fernández.

Sobre todo, por las demandas económicas, sociales y culturales de esta población que según señaló Fernández, en el diagnóstico presentado a CORDES y la Coalición para la Dignidad de la Personas Mayores, hay temas urgentes como las pensiones.

“Ya se sabe que en este país es necesario ampliar la pensión básica universal y su cobertura en el territorio nacional -pero volvemos- si lo datos no son adecuados, pues es imposible diseñar una intervención de pensión básica universal que sea digna, y que provea de suficientes ingresos a las personas adultas mayores. Es importante contar con estos datos también para tener información más profunda sobre la condición de salud de los adultos mayores”, subrayó. “Y es importante también contar con esta información sobre sus necesidades de vivienda, porque sin esos datos cualquier intervención en cualquiera de las áreas que busquen mediar no podrán ser bien diseñadas al no haber datos precisos y cualquier implementador público o privado sin data no podrá diseñar una intervención efectiva y el problema es que invisibiliza la verdadera dimensión del problema de este segmento de la población”, reseñó Fernández, sobre el diagnóstico. Mientras, Marc Espín, presidente de DescartadosONGD y profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, corresponsable del Proyecto Interuniversitario de Comunicación para el cambio Social, con la Escuela Mónica Herrera, calificó la presentación del documento como “una gran oportunidad” para contar con suficiente información para ir definiendo las estrategias del trabajo colectivo que vienen realizando.

“Hemos participado de un trabajo impulsado por estudiantes jóvenes con una capacidad intelectual asombrosa y de investigación con gran rigor, y tuvimos la oportunidad de poder conocer el por menor de un diagnóstico del adulto mayor que es una evaluación de las fallas del sistema en El Salvador y que tienen que ser resueltas cuanto antes porque afecta a toda la población, no solo los adultos mayores”, expresó.

Asimismo, consideró que toda la información que aportaron los estudiantes de la Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera, debe ser atendida y que las autoridades y sectores puedan ir tomando las responsabilidades oportunas en relación al cumplimiento de los derechos humanos de las personas adultas mayores.

“Si, claro, la discriminación de las personas mayores es un fenómeno global, pero cuando atiende al matiz nos damos cuenta que hay Estados que al cumplimiento de los derechos, la calidad de vida es mucho peor que en otros países”, afirmó.

“Y Centroamérica no puede presumir sobre todo el CA-4, de tener una situación de dignidad para los adultos mayores, en ese sentido El Salvador tiene todavía mucho que trabajar, y para mejorar las áreas con las políticas sociales del adulto mayor, como hemos visto en el diagnóstico”, sostuvo.

Para Emilio Espín Amprimo, coordinador nacional de la Coalición por la Dignidad de la Personas Mayores y coordinador general de CORDES, lo que busca esta alianza interuniversitaria de comunicación, es poner en la palestra pública y la sociedad el tema de la realidad del adulto mayor y la lucha que han iniciado por conquistar su dignidad.

“En esta jornada se ha abordado el tema del diagnóstico y compartirlo con los adultos mayores, para que la gente pueda opinar y mañana (este miércoles) una jornada de trabajo de grupos sobre el tema de comunicación y cambio social , que lo impartirá una de las doctoras de la Universidad de Barcelona que ha venido”, informó.

“Esta actividad es un paso muy importante al involucrar a las universidades los mejores estudiantes que hicieron este diagnóstico que nos compartieron, que también nos servirá para mejorar el libro Descartados de su primera y segunda edición que publicamos”, añadió.

Sobre estas iniciativas más allá del tema de los adultos mayores, Espín Amprimo calificó de estratégica la reunión sostenida con periodistas de diversos medios de comunicación para la búsqueda de la concienciación de la sociedad sobre este tema y el Encuentro Latinoamericano de Adultos Mayores y el debate, que suma a las acciones de visibilizar ante los tomadores de decisión las necesidades y demandas de este grupo poblacional.

“Como sabemos, tenemos un buen paquete de leyes -no regalado- sino conquistados que cerró en 2021, muy bueno a nivel internacional y nacional, ahora toca iniciar la segunda etapa que es concretar la aplicación (leyes), establecer los reglamentos, dotarla de presupuesto y empezar a implementarla junto al Estado salvadoreño. Y lograr que la gente mayor no siga sufriendo o muriendo sin derechos o por enfermedades que si tienen solución”, puntualizó Espín Amprimo.