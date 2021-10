El Salvador: selección o eleccion de profesores para nuevas plazas en el mined bajo el regimen de bukele. ¿docentes aspirantes o aspirantes a docentes?

Nelson de Jesús Quintanilla Gómez

En El Salvador existe en Tribunal Calificador como instancia de gobierno que evalúa el proceso de asignación de plazas para docentes que aspiran por primera vez al ejercicio de su carrera como docentes. Desde luego, ese proceso se enmarca en la Ley de la Carrera Docente y su Reglamento y la realización del mismo se origina mediante publicación, bajo la responsabilidad de la Dirección de Desarrollo Humano, del MINED, y considerando que el desarrollo de dicho proceso reviste una gran importancia para el ámbito educativo en particular y para la sociedad en general, se hace necesario estructurarlo, para llevarlo a cabo de una manera ordenada, coordinada y efectiva.

Los criterios que se aplican para examinar los expedientes de los aspirantes a las plazas de docente y poder así seleccionar al ganador, se encuentran taxativamente escritos en el inciso tercero del artículo 18 de la Ley de la Carrera Docente, el que literalmente expresa: “En todo proceso de selección, el Tribunal Calificador, deberá tomar en consideración en primer lugar el derecho a traslado, la antigüedad en la graduación, el reingreso, la especialidad, el lugar de residencia y las pruebas de selección cuando hubiere igualdad de condiciones; los educadores salvadoreños tendrán prioridad sobre los demás centroamericanos y éstos sobre los demás extranjeros”.

Lo que se debe hacer según la ley es un concurso y no un examen como lo esta impulsando el gobierno de Bukele a través del Ministerio de Educación llamado hoy concurso especial de plazas vacantes de docentes por ley de salarios. En este orden, el concurso especial de plazas vacantes para docentes busca según este gobierno asegurar el derecho a una educación de calidad de la niñez y la juventud salvadoreña mediante la reformulación del proceso de ingreso a la carrera docente, el cual incorpora nuevos criterios para la evaluación de las competencias de los nuevos docentes del sistema público. Además, este concurso da especial relevancia a la dimensión ética y al compromiso de los futuros docentes con la niñez, así como sus capacidades pedagógicas y el dominio de una especialidad.

El discurso teórico del MINEDUCYT es que está profundamente comprometido con garantizar que nuestra niñez y juventud sean atendidos y formados por docentes altamente capacitados y éticamente ejemplares, para que los Centros Educativos se conviertan en verdaderos espacios de desarrollo integral para la población salvadoreña. Sin embargo, en la practica se da un trato despectivo al magisterio nacional como si no fueran personas merecedoras de respeto.

Las disposiciones transitorias para este nuevo proceso tienen a la base un Decreto Legislativo No 69 de fecha 22 de junio de 2021 “Disposiciones transitorias para el concurso especial de plazas vacantes docentes por ley de salarios, 2021”. Además, a este proceso se someten Docente interinos sin fallo del Tribunal Calificador y Docentes de Nuevo ingreso, a ellos la ministra de educación los llama aspirantes a docentes. Desde luego, los docentes aspirantes, además de presentar una serie de documentos, estos deben someterse a diferentes pruebas: conocimiento técnico y luego de aprobado se someterán a pruebas psicométricas de personalidad. En conclusión, solo los docentes aspirantes que hayan aprobado las pruebas de conocimiento técnico y las pruebas psicométricas de personalidad, se convierten docentes elegibles a una plaza de docente del Sector Público por Ley de salarios.

En el proceso de aplicación de las pruebas ha existido una serie de denuncias que señalan manipulación del proceso y preferencias a quienes son correligionarios de Nuevas Ideas entre ellos muchos excandidatos en las elecciones legislativas y municipales del 2021. De ahí que la ética y la capacidad del aspirante no cuenta puesto que esa manipulación raya con la corrupción y favorece las preferencias políticas para asignar las plazas, sin embargo, los resultados de esas pruebas no son satisfactorios por una alta reprobación.

Según los titulares del MINEDUCYT los resultados de la prueba de Formación General, 16,517 aspirantes realizaron la prueba, de los cuales solo 3,148 aprobaron y 13,369 reprobaron. Al ver los resultados por docentes interinos, en la prueba de Formación General, un 20.9% de ellos la aprobaron, es decir, 845 docentes y un 79.1% de docentes la reprobaron, o sea, 3,199 docentes; y 71 docentes no hicieron la prueba. Además, después de realizar la prueba de conocimiento general, los docentes han realizado las pruebas de especialidad, dependiendo de la plaza a la cual estén aplicando. Hasta el momento, se han realizado nueve evaluaciones por especialidad, las cuales han tenido similares resultados, ya que los porcentajes de aprobación rondan el 20 %. Es decir, a partir de esos resultados, en las pruebas de conocimiento y las de especialidades no se lograrán completar las plazas disponibles solo con los docentes que tienen siete como mínimo, por lo que el Director de Evaluación Educativo aseguró que, «se ha considerado apoyar a los docentes, permitiendo que los aspirantes que hayan obtenido una nota entre 6.0 a 6.99, puedan pasar a la siguiente fase de la prueba psicométrica»

La ministra de educación dijo que, si estos docentes pasan esta evaluación psicológica, deberán someterse a un proceso de formación intensivo, impartido por el Instituto de Formación Docente del MINED, y deberán estar a prueba por un año para obtener la plaza. Además, que con esos resultados deberán hacer un proceso de transformación del sistema educativo y que debían corregir el rumbo, el método y recuperar la inspiración. Sin embargo, señalo a las universidades de una mala enseñanza y a los profesores de no estar capacitados para optar por una nueva plaza. Finalmente, recordarle a la señora ministra que la calidad de educación no se valida con una prueba, ni con ponerles el 5 a quienes no cumplen con sus tareas.