El Salvador se encamina al colapso de sistema de Salud, dice el Presidente Bukele

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

Un nuevo auge de casos confirmados de COVID-19 se confirmó este sábado 2 de mayo, con un ascenso de 44 casos positivos. Ante este resultado el Presidente Nayib Bukele reiteró: «Estamos en etapa de máximo contagio comunitario y en camino al colapso de nuestro sistema de salud.

Por lo que nuevamente hizo el llamado a que la ciudadanía no salga de sus viviendas de no ser necesario. Y es que número de casos confirmados de COVID-19 subió a 490 este sábado 2 de mayo. Además, se reportan 16 recuperaron su salud y un fallecido más, con lo que suman once.