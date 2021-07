El Salvador recibe donativo de vacunas contra el Coronavirus

Oscar López

@Oscar_DCL

El gobierno salvadoreño recibió 1.5 millones de dosis contra el Coronavirus (COVID-19), las cuales son un donativo hecho por el gobierno de los Estados Unidos, como parte de sus esfuerzos para combatir la pandemia generada por el mencionado virus.

La embajada de los Estados Unidos en El Salvador indicó que las dosis son de la vacuna Moderna, que poseen una efectividad de 94.1 %. “Estamos comprometidos a ayudar a nuestros vecinos y a reconocer que ningún país ha vencido la pandemia hasta que todos los países la venzan”, dijo la encargada de Negocios de la embajada estadounidense, Jean Manes.

Esta donación de 1.5 millones de vacunas forma parte del compromiso de la Administración Biden-Harris de compartir el suministro de vacunas de Estados Unidos con el mundo.

Mientras el gobierno estadounidense lucha contra la pandemia de COVID-19 en casa y trabaja para acabar con la pandemia en todo el mundo, el presidente Joe Biden prometió que Estados Unidos será un arsenal de vacunas para el mundo. El presidente de los Estados Unidos afirmó que desde el principio de su mandato, “hemos tenido claro que tenemos que atacar este virus también a nivel mundial. Se trata de nuestra responsabilidad, nuestra obligación humanitaria de salvar tantas vidas como podamos, y nuestra responsabilidad con nuestros valores. Vamos a ayudar a sacar al mundo de esta pandemia, trabajando junto a nuestros socios globales”.

Manes agregó que en las últimas semanas, su Gobierno donó vacunas a distintos países de Latinoamérica, entre ellos: Brasil, Colombia, Paraguay, Uruguay, Panamá, República Dominica y Honduras.

“Tenemos un compromiso especial con toda la región y no vamos a parar hasta que todos los países, tengan las vacunas que precisan para proteger a todos sus ciudadanos. Lo más importante es que cada vacuna tiene el potencial de salvar una vida, para nosotros no en la Embajada no hay algo más importante que contribuir de esta forma”, declaró Manes.

La encargada de Negocios de la embajada estadounidense agregó que desde el inicio de la pandemia, su gobierno ha colaborado con los sistemas de salud pública de la región, esto mediante donativos de equipo médico. Manes afirmó que el gobierno estadounidense analiza de manera global las necesidades de vacunas de los países, por lo que enfatizó en que “no vamos a parar hasta que todos los países tengan (vacunas), no vamos a parar hasta que todos los países estén superando la pandemia”.