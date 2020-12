¿El Salvador podría ser la cárcel de los indocumentados?

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Chad Wolf, y el presidente de la República, Nayib Bukele, firmaron la implementación del Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA) anunciado en un comunicado de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador. El acuerdo firmado en septiembre de 2019 permite al país norteamericano enviar a El Salvador a solicitantes de asilo para que esperen el tiempo que tarden las autoridades norteamericanas en estudiar y responder la petición.

El convenio implica que migrantes de otros países como Honduras y Nicaragua puedan radicarse en El Salvador mientras esperan una respuesta; sin embargo, no se ha dado mayores detalles sobre las consecuencias u efectos que podría tener; no se sabe cómo en medio de esta pandemia se harían los traslados y si además el país cuenta con los recursos necesarios para brindar un espacio económico “digno” a todas aquellas personas que vengan con la intención de migrar a los Estados Unidos.

Ante esta situación, los diputados de la Asamblea Legislativa concordaron que el país no está listo para recibir a estas personas migrantes, además no fue avalado por la Asamblea. “No hemos ratificado nada y dice la Constitución que cualquier convenio, para que lo pueda realizar el Gobierno tiene que ser ratificado por la Asamblea”, dijo el coronel Antonio Almendáriz, del PCN, quien añadió que no saben “a ciencia cierta” lo que han pactado en dicho convenio entre el Gobierno de El Salvador y Estados Unidos; no se sabe tampoco lo que el país tiene que proporcionar para que sea un País Seguro. Al diputado Norman Quijano (ARENA) le sorprende que pretendan “engañar” diciendo que este es un país apto para que los migrantes puedan radicarse, “cuando todos sabemos las preocupaciones que tienen los compatriotas que no encuentran su forma de vida en los países de la región y que tienen la necesidad de migrar”. También afirmó que El Salvador es un país productor de migrantes al país norteamericano, son alrededor de dos millones y medio de salvadoreños que viven en EE. UU., Quijano dijo que no es por gusto que se fueron, es porque no encontraron las condiciones acá; ahora, “irónicamente nos hacen creer que aquí hay condiciones para que ellos encuentren un refugio temporal mientras le tramitan su solicitud de asilo”.

Mientras que el subjefe de fracción del FMLN, Schafik Hándal mencionó que El Salvador se va a volver “cobijo” de todos aquellos que Estados Unidos rechace que están pidiendo asilo, y que no se sabe además cuánto tiempo se tardará EE. UU. en resolver o no dichos problemas de los migrantes. También el legislador comentó que aparte de los problemas que ya tiene el país, recibirá indocumentados, por lo cual lo catalogó a este convenio como “la cárcel para Estados Unidos”.

El jefe de fracción de GANA, Guadalupe Vásquez argumentó que los Estados Unidos y El Salvador están reconociendo la seguridad del país, por lo que EE. UU. le ha dado la confianza para traer a estas personas para que puedan tramitar su situación. Además, Vásquez recalcó la importancia de este convenio, porque “los dos territorios tienen una buena relación comercial y diplomática”.

La población salvadoreña espera que se puedan dar mayores detalles sobre este convenio y que no sea un atraso en la economía del país, ya que como Estado se tendrá que disponer de recursos públicos para la logística y adecuación de los solicitantes de asilo.