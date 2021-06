El Salvador le apuesta al Bitcoin como moneda de curso legal

Yaneth Estrada

Rosario Rivas

@Diario Co Latino

En un anuncio grabado, reproducido en la conferencia Bitcoin 2021, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele afirmó que su Gobierno declararía Bitcoin como moneda de curso legal.

Esto ha sorprendido a la mayoría de los salvadoreños, por la poca información que existe sobre su uso, pero no así a los comerciantes de la playa El Zonte, La Libertad, que ya llevan más de un año utilizando esta moneda.

Esta moneda, que es virtual, apareció en Estados Unidos, en 2008 cuando se atravesaba por una crisis financiera.

Su característica principal es que no es regulada por nada, ni nadie y es demasiado volátil. Incluso, un informe de investigación de blockchains Chainalysis, señala que las actividades asociadas con criptomonedas durante el año 2020 suman un total cercano a los 2.250 millones de dólares en fondos ilícitos.

Mientras, el presidente salvadoreño le apuesta. “La semana que viene enviaré al Congreso un proyecto de ley que convertirá a Bitcoin en moneda de curso legal”, dijo el mandatario, que señaló que el uso de esta moneda vendrá a generar empleos e inclusión financiera.

Al declarar moneda de curso legal a Bitcoin, El Salvador se convierte en el primer país en incorporarse a una moneda no fiduciaria, debido a que Bitcoin se emite de manera programática y no está bajo el control de ningún tercero o Banco Central, por lo que El Salvador ahora se encuentra en una posición única para aprovechar las propiedades únicas de Bitcoin, particularmente, como una reserva de valor que es demostrablemente escasa y nativamente digital.

La presentación fue organizada por Jack Mallers, fundador de la plataforma de pagos de Lightning Network Strike, quien ha estado trabajando con Bukele para determinar la logística de este movimiento histórico.

Los inicios y riesgos

Lo primero que debemos conocer es que las criptomonedas tuvieron su inicio hace más de una década, con la criptografía o envío de mensajes de datos encriptados.

El crypto por la criptología y moneda por el sistema monetario creando una moneda digital.

Bitcoin, fue la primera experiencia en Criptomonedas y de ahí comenzaron a surgir toda infinidad de otras criptomonedas, que se conocen como monedas alternativas.

Al respecto, el economista Ricardo Castaneda consideró que “hacer política económica no es jugar Monopoly. Cada decisión puede afectar a millones de personas. Es una absoluta vergüenza que la población tenga que enterarse sobre decisiones tan importante a través de terceros. La política económica es política pero también técnica”.

También, la periodista Mariana Belloso advirtió que “ojo que si bien hablamos de las implicaciones que tiene el Bitcoin como tal, mientras no se conozca el proyecto de ley estamos en el aire, no se puede hacer ningún análisis ni valoración mientras no sepamos cómo lo piensan hacer”.

Para Jack Mallers, fundador y director ejecutivo de Strike, en declaraciones durante el evento en que Bukele anunció su decisión, advirtió que esto se convertirá en el “disparo escuchado” en todo el mundo, para Bitcoin.

Y agregó: “Lo que es transformador aquí es que Bitcoin es tanto el activo de reserva más grande jamás creado, como una red monetaria superior. Mantener Bitcoin proporciona una forma de proteger a las economías en desarrollo, de posibles impactos de la inflación de la moneda fiduciaria”.

El Zonte ya utiliza Bitcoin

Es de reconocer que si la decisión del presidente se echa a andar, ya hay un ejemplo práctico de cómo se utilizaría la criptomoneda.

En la playa El Zonte cuyo auge turístico ha aumentado en los últimos años, por lo menos 3,000 personas y 30 negocios hacen pagos con la moneda virtual.

Esta plataforma se denomina economía alternativa “Bitcoin Beach”, se usan criptomonedas. Y no es raro ver en los negocios desde tiendas, vendedores ambulantes, hasta hoteles entre otros, que pagan con la criptomoneda.

Todo empezó a implementarse por iniciativa del estadounidense Michael Peterson, quien había visitado la zona y compartido con la comunidad.

Poco a poco la plataforma fue creciendo y hoy en día unas 3,000 personas y 30 negocios en playa El Zonte y otras zonas aledañas utilizan esta plataforma de pagos.

Pero si hay que cambiar el saldo del Bitcoin por dólares hay un cajero electrónico, en el cual hay que registrarse con el correo electrónico, DUI y NIT, siendo el límite de transacción de $800 diarios.