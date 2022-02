EL SALVADOR: JUGADA MACABRA DEL RÉGIMEN DE BUKELE QUE SOCABA LA DEMOCRACIA. ¿Prueba los principios o compra voluntades?

Por: Nelson de Jesús Quintanilla Gómez,

Sociólogo y Profesor Universitario de la UES en la FMOtal.

[email protected]

En los últimos meses de lo que va del año 2022 el régimen de Bukele utilizando una estrategia macabra está socavando la democracia al utilizar personajes del PDC, del partido en formación Fuerza Solidaria y algunos funcionarios del Ministerio de Hacienda y de la Corte de Cuentas de la Republica para chantajear a alcaldes y ex alcaldes con un proceso manipulado sobre el uso de los fondos Covid amenazan con meterlos presos por malversación de fondos y que la única forma de salvarse es que renuncien a sus partidos políticos y que pasen a engrosar las filas de los partidos antes señalados. Desde luego, lo que se busca con esa acción es ir creando los nuevos partidos aliados para futuros procesos electorales y de gobernabilidad ante el desgaste y deterioro que va sufriendo el partido en el gobierno y el mismo régimen de dictadura.

Primero les llegan unos y después les llegan otros y esa acción no solo prueba los principios de cada persona y la lealtad a su ideología política, sino que busca comprar voluntades para mantener una correlación de fuerzas políticas que le permita al régimen Bukelista la continuidad en el gobierno e ir estableciendo un régimen dictatorial que es contrario a lo que el mundo de hoy pide y busca consolidar como es la democracia. Además, con esa acción se esta cooptando a los partidos políticos de oposición el liderazgo que en los municipios tiene mucho peso e incidencia y de esa forma debilitar mas a los institutos políticos que son fundamentales para el mantenimiento de la democracia en El Salvador.

El régimen sigue abusando del poder y de su control total de las instituciones y de las leyes para provocar un retroceso en los cambios de los años anteriores a su llegada al poder. Además, lo contradictorio de esa acción es que si se busca combatir la corrupción, ¿Por qué se busca llevar a los supuestos corruptos a otros partidos para tenerlos de aliados en un futuro próximo? Desde luego, en su discurso politiquero y demagogo busca eliminar a “los mismos de siempre” y entonces surge otra pregunta ¿Por qué llevarse a alcaldes y ex alcaldes de otros partidos a su redil?, ¿acaso se siente tan débil para hacer esa acción macabra que socaba la democracia en El Salvador? O ¿esta jugando a la dictadura personalista con ropaje civil pero anclado en el ejército y en asesores que no les importa la estabilidad del pais?, vaya usted a saber, pero las acciones realizadas no se valen y son contradictorias con el discurso de campaña.

A los alcaldes y exalcaldes los están queriendo utilizar y sino se hace usos de los principios revolucionarios y de su personalidad para luchar en contra de la perversidad y la maldad seguramente irán a parar a la porqueriza de la corrupción, el odio, la demagogia y el chantaje. Desde luego, es sabido que en régimen como el de Bukele no se respetan los debidos procesos ni las leyes y en ese sentido lo que se debe hacer es resistir, prepararse para la batalla colectiva y defenderse desde lo político porque lo jurídico en estos casos no interesa y obviamente el pueblo salvadoreño debe saber eso y pasar la cuenta en el momento indicado para reestablecer la democracia y la paz en El Salvador.

Es lamentable que los familiares y amistades de los perseguidos políticos y los chantajeados jurídicamente se vean en situaciones de desesperación en un contexto en que la delincuencia común y de cuello blanco hoy se exprese en la política robando liderazgos de la oposición. El FMLN ha hecho denuncia pública y deberá elevar la queja a las Naciones Unidas para que tome nota y en su momento se pronuncien a favor del respeto a los derechos humanos y políticos de los alcaldes y exalcaldes. Además, debe hacerse del conocimiento a los organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales para que investiguen el caso y se puedan pronunciar con conocimiento de causa.

Si alguien de los perseguidos no se siente a gusto en donde esta es correcto salirse, pero por chantajes y amenazas no se vale irse, hay que mantenerse porque ustedes son honestos y de principios, no son personas que deban de doblegarse teniendo su conciencia tranquila y un historial de transparencia y anticorrupción. Además, tienen familias y un pueblo que les conoce y les acompañara en cualquier circunstancia de injusticia. No olviden que tarde o temprano el régimen Bukelista va a caer y recordarles a todo santo se le llega su día, Bukele no será eterno en el poder y la justicia le llegara. Desde luego, a los alcaldes y exalcaldes los quiere utilizar políticamente pidiéndoles que renuncien y que además digan cosas en contra de su propio partido.

Señores alcaldes y alcaldesas y exalcaldes muchos de ustedes son concejales y no crean que esas promesas de no meterlos presos se las van a cumplir y tampoco crean que los llevaran de candidatos y que la gente los va a apoyar como si nada. Si deciden irse sepan que el pueblo los va odiar y los tendrá como traidores y muchos especularan que si se fueron es porque algo deben, luego les reclamaran por qué el cambio de camiseta. Finalmente, el régimen de Bukele y sus partidos “satélites” o “taxis” terminaran desprestigiados en poco tiempo, el pueblo esta expectante y no volverá a dar un cheque en blanco a quien ofrecen cosas de primer mundo, pero en la practica hacen cosas peores que las de tercer mundo. El pueblo va despertando poco a poco y mas temprano que tarde pasara la factura a quienes engañan con tanto descaro, prepotencia y odio.