El Salvador en oración por fin de COVID-19

La oración será a las dos de la tarde, en todo el territorio nacional, y será de manera voluntaria, y cualquier persona podrá participar desde su hogar y en familia.

“Proclámese el domingo 24 de mayo de 2020 como –Día Nacional de Oración- para pedir protección para nuestro país y la humanidad entera, ante la pandemia de COVID-19”, dicta el Decreto Ejecutivo 20 emitido por el presidente de la República Nayib Bukele. Tal y como anunció con los alcaldes de ARENA, el mandatario salvadoreño proclamó por decreto Ejecutivo que este domingo sea de oración para ponerle fin a la pandemia.

“No confundan un país laico con un país ateo, país laico puede decir que cada quién tiene su religión y derecho a creer, no creer o creer de la forma que quiera, y practicar su religión de la forma que quiera, si tiene alguna. Sin que el gobierno no se entrometa en su creencia religiosa. Pero eso no quiere decir que los funcionarios públicos tengamos una creencia”, explicó Bukele a los alcaldes de ARENA.

En esa oportunidad en que se reunió el pasado miércoles, el mandatario propuso el sábado 23 de mayo como día nacional de oración contra la pandemia. Sin embargo, con el Decreto 20 llamó a la ciudadanía a orar contra la Pandemia este 24 de mayo. “Desde sus casas”, sostuvo.

“En uso de mis facultades constitucionales, como presidente de la República de El Salvador, decreto este domingo 24 de mayo de 2020, como “Día Nacional de Oración”. Este es un Decreto Presidencial, publicado en el Diario Oficial. Su vigencia es legal y en todo el territorio nacional. Es de cumplimiento voluntario, como toda verdadera oración. Oremos todos los creyentes, este domingo, a las 2 p.m. Para que Dios sane nuestra tierra y nos permita vencer a la pandemia que está golpeando al mundo entero”, agregó este viernes.