El Salvador: dos años de Gobierno con retrocesos, demagogia, dictadura, odio y abuso de poder

Nelson de Jesús Quintanilla Gómez, sociólogo, doctor en Ciencias Sociales Mención Gerencia y profesor universitario de la UES en la FMOtal. De San Miguel.*

Este 1 de junio de 2021 se cumplen dos años del gobierno dirigido por Nayib Bukele y el partido GANA con grandes retrocesos, demagogia, dictadura y odio hacia la oposición. Dos años de un Gobierno que engaña al pueblo por redes sociales haciendo que le aplaudan sin mayor reflexión de lo que ocurre en el pais, tiene un discurso bonito y una practica fea para los intereses de los sectores populares. Además, es un Gobierno que en su forma de actuar busca hacerlo de manera prepotente y quienes le contradicen o llevan la contraria le lanza una guerra de troles para acabárselos políticamente hablando. Sin embargo, poco a poco se va generando un descontento popular sobre todo por los despidos masivos de los puestos de trabajo de muchos salvadoreños aduciendo que son de los mismos de siempre y sin seguir el debido proceso.

Este Gobierno en dos años de gestión ha despedido de manera injustificada 9,000 trabajadores entre 2019 y 2021 al extremo que hay una huelga de hambre de trabajadores despedidos de la Asamblea legislativa. Además, el Ministerio de Trabajo se hace el desentendido ante los 37,000 despidos de la empresa privada desde que inicio la pandemia del COVID-19. Desde luego, la situación se agrava mas ante el encarecimiento de los alimentos, de las tarifas de la energía eléctrica y de la gasolina y el gobierno no dice nada ni hace nada ante tal situación.

La situación de los sectores populares se complica mas al no existir señales del aumento de los salarios de los empleados y no fuera por las remesas de los compatriotas de EE. UU. muchas familias estarían en la miseria. También, los pequeños productores no encuentran un mercado donde vender sus productos y el gobierno prefiere comprar en el extranjero e importar dichos productos de la canasta básica.

En el tema de la salud, lo mas destacado es el manejo de la pandemia de manera electoral. Además, el pueblo desconfía de los datos oficiales de contagio y muertes por COVID-19 y sobre el tema de vacunación se manejan datos de cantidades aplicadas, pero del costo de dicho proceso. No hay rendición de cuentas claras sobre los fondos utilizados en la pandemia y son varios miles de millones de dólares obtenidos por la vía de los empréstitos a organismos financieros internacionales, el endeudamiento público (5,700 millones) es los más destacado en este Gobierno.

En el tema de seguridad se destaca la publicidad del plan control territorial, sin embargo, en la realidad no se percibe el éxito planteado por las autoridades y el presidente ya que las desapariciones, los feminicidios en la fosa de Chalchuapa de Santa Ana por el policía psicópata que según datos oficiales hay un mínimo de 18 muertos, pero según datos extraoficiales pueden ser mas de 40 casos.

Otro aspecto importante de destacar en estos dos años de gobierno de Bukele es el ocultamiento de la corrupción y la falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos, en campaña se dijo el dinero alcanza cuando nadie se lo roba y resulta que a este gobierno el dinero no le alcanza y no se sabe en que exactamente se gasta. Desde luego, el pueblo siente el desempleo y la pobreza, espera más trabajo y no solo las canastas solidarias con macarrones y otros productos que resuelven un par de días la necesidad de comer.

En cifras más concretas se calculan unas 500,000 nuevas personas pobres en estos dos años de gobierno, un sustancial recorte al gasto social lo que implica el recorte de programas sociales que deja miles de trabajadores en la calle (10, 000 desempleados públicos); todo esto constituye un retroceso evidente en las condiciones de vida de mucha gente.

Es importante destacar y según Norma Guevara (militante destacada del FMLN), “muchas personas pusieron la esperanza en que el gobierno de Bukele sería bueno, muchos mantienen el respaldo, pero eso está lejos de ocultar la realidad que representa un retroceso social, económico, político, que el pueblo pagará caro”. Sin embargo, a dos años de su gestión se demuestra una forma de gobernar con demagogia, prepotencia y odio hacia la oposición. Es decir, una forma antidemocrática de gobernar con un estilo de aprendiz de dictador y un abuso de poder.

La demagogia del Gobierno se maneja a través de discursos falsos que dicen una cosa y en la practica se hace otra. Por ejemplo, se dijo que se construiría el hospital más grande de Latinoamérica en lo que antes era la Feria internacional, ahora llamado Hospital El Salvador. Es decir, hay una propaganda mediática sobre todo en redes sociales en los que se ordena a los funcionarios de gobierno realizar ciertas acciones como una orden que se debe cumplir, de esa forma de demuestra el modo dictatorial de gobernar y con odio y sin respeto a las leyes, sino a capricho de su visión prepotente de gobernar y el abuso de poder que le embarga.

El carácter dictatorial de Bukele se demuestra con las acciones del 9 de febrero del 2020 cuando ingreso a la Asamblea Legislativa con uso de fuerza militar, con lo cual, se rompe el orden constitucional del pais y el otro caso es el del 1 de mayo del 2021 cuando la nueva Asamblea Legislativa controlada por el partido Nuevas Ideas sin seguir el debido proceso e irrespetando la Constitución se destituyo a Magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general de la República y al mismo tiempo nombrando nuevos funcionarios con dispensa de tramites regulada en el Reglamento Interno de la Asamblea pero que en este caso no se justificaba de manera legal.

