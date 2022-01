El Salvador cae por la mínima ante USA

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Estados Unidos derrotó a la selección nacional de El Salvador hoy luego de disputarse la fecha 9 de las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022.

Sobre el minuto 16, los Estados Unidos, por medio de Jesús Ferreria, tuvo la primera oportunidad del partido, pero la mandó por arriba de la portería de Mario González. La Selecta intentó presionar sobre el medio terreno y así evitar que los jugadores de “las barras y las estrellas” penetraran el área y llegar con más posibilidades de peligro.

Sobre el minuto 26′, los cuscatlecos tuvieron la jugada más clara e importante del primer tiempo. Fue Alex Roldan quien la mandó el balón cerca del poste derecho de Matt Turner.

El segundo tiempo fue más para Estados Unidos, que ejerció su poderío sobre los azules y blancos, al exigirles más sobre todo a la defensa nacional, pues llegó a volcarse y así conseguir el primero y único gol del partido al minuto 52 por medio de Antonee Robinsón.

El partido se jugó a -4 grados centígrados, situación que los jugadores salvadoreños no están adaptados, por ello, viajaron una semana antes del partido para adaptarse e intentar que no le afectase demasiado, pero en el terreno de juego, al menos desde la pantalla chica, no se vio que le afectara en demasía.