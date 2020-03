El Salvador aún sin casos confirmados de COVID19, por lo que intensificará búsqueda 

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

«Acabo de recibir las pruebas de los cuatro pacientes sospechosos de COVID-19 y 23 pruebas de pacientes que estuvieron en riesgo de contagio. Todas con resultado negativo», dijo el presidente de la República Nayib Bukele con lo que ratifica que aún no hay casos confirmados de Coronavirus en El Salvador.

Pese a ello, el Jefe de Estado asegura que esto no quiere decir que no hayan casos de COVID-19, por lo que insiste en que la ciudadanía no salga de su casa, además incrementará la realización de pruebas para detectar la enfermedad.