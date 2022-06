El Salvador atravesará otros 30 días en estado de excepción

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La Asamblea Legislativa aprobó que El Salvador continúe por 30 días más en estado de excepción a fin, según el gabinete de Seguridad, de seguir con el combate a las pandillas en el país. Hasta el momento más de 41 mil personas han sido capturadas bajo esta herramienta estatal, entre ellas cientos de personas inocentes que no tienen vínculos con pandillas.

Fue el gabinete de Seguridad, conformado por los ministros de Seguridad y Defensa Nacional, Gustavo Villatoro, y René Francis Merino Monroy, respectivamente, con el acompañamiento del director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, que entregó ayer la solicitud de prolongación al régimen de excepción que el Gobierno ha impuesto desde el 27 de marzo de este año tras un repunte de homicidios. Los titulares de la seguridad pública y nacional llevaron la solicitud hasta el propio Salón Azul de la Asamblea.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo que con el régimen de excepción “el pueblo se siente más seguro y confiado, ya no será víctima de los pandilleros ni entregarán el fruto de su trabajo a esas estructuras”.

El funcionario puntualizó que están “ganando esta guerra, pero aún falta trabajo por hacer”. Según dijo, un pandillero en la comunidad “es como una célula cancerígena y por eso hay que combatirlos. No vamos a descansar hasta que el último terrorista sea capturado”.

Villatoro afirmó que con la captura de miles de pandilleros, han logrado reducir los índices de homicidios, extorsiones, tenencia de armas, drogas. “En síntesis, todo el corazón de lo que estas estructuras terroristas mantenían y mediante la cual tenía en zozobra a la población”.

El funcionario arremetió una vez más contra las organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales de defender a delincuentes. “Día con día quedan en evidencia que no están representando los intereses de los salvadoreños honrados, están representando los derechos de los terroristas”, dijo.

Agregó que “cada día, queda más en evidencia que estas estructuras (ongs y organismos internacionales) vinieron al país hace muchas décadas a implementarnos códigos penales que no eran aptos para nuestra sociedad, a partir de todo el esquema de justicia penal para diluir la responsabilidad y al final no poder ganarle la batalla al crimen organizado”. Por tal, Villatoro aseguró que el presidente Bukele les ha pedido que realicen una revisión del sistema de justicia penal “porque claramente con el actual, no vamos a llevar a buen término todo este combate que tenemos contra las pandillas”.

Gustavo Villatoro concluyó su intervención diciendo que “todos los que andan en pro de los derechos de los criminales se equivocaron de país, acá (el país), por aquí entra y por aquí sale (señalando sus orejas), nosotros vamos a hacer lo que los salvadoreños nos están pidiendo y la misión que nos está dando, es clara, erradicar a estos terroristas del territorio salvadoreño”. La declaración de Villatoro es una alerta a las organizaciones de la sociedad civil que velan por los derechos humanos de aquellas personas que han sido víctimas del Estado, las cuales se niega a reconocer.

El ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, informó que, en 86 días de régimen de excepción, se han registrado 77 homicidios a escala nacional. A pesar del dato, Monroy destacó la reducción y comparó los datos con los gobiernos anteriores.

Mientras que el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, sostuvo que, durante décadas el país “fue preso del crimen organizado y las pandillas. Ahora, estamos presentando otra prórroga para continuar liberando a la población de ese flagelo. Estamos cerca de ganar la guerra contra pandillas”.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, afirmó que, por décadas, el país fue dominado por las pandillas y acusó a los gobiernos anteriores de fracasar en esta materia, “intentaron hacerle creer a la población que la zozobra y la incertidumbre en la que se vivía era normal”.

Esta prórroga al régimen de excepción causó reacciones en los diputados de oposición, por ejemplo, el jefe de fracción de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), René Portillo Cuadra, dijo que “se estaría cometiendo una violación a la Constitución, con la continúa extensión del mecanismo que ha tenido un uso de propaganda”.

“No nos preocupan los pandilleros, sino los inocentes detenidos en el nombre del régimen de excepción, además de muchos salvadoreños fallecidos encarcelados, y otros sin tratamiento médico”, comentó Cuadra.

El diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright Sol, dijo que no es inesperada ni sorpresiva esta nueva prórroga de régimen de excepción. “Para este gobierno el fin justifica los medios y el fin no es terminar con la violencia, sino acumular poder y mantener popularidad”.

Mientras que el diputado de GANA, aliado al Gobierno, Romeo Auerbach, consideró que no existe nada de diferente con o sin un régimen de excepción, en el sentido de las libertades que la población tiene, como movilizarse a diferentes situaciones, como bares, conciertos, restaurantes, entre otros. “Yo veo una vida normal”, dijo.