El Salvador 1821-2021 Bicentenario de la Independencia

César Ramírez

@caralvasalvador

¿Qué nos interesa de la fecha 15 de septiembre de 2021?

La mejor respuesta – desde mi perspectiva- es la vigencia de los conceptos que han evolucionado en nuestra historia desde hace doscientos años.

¿Qué elementos pueden encontrarse evolucionados desde tiempos coloniales? Efectivamente algunos principios, normas, instituciones etc., acompañaron los iniciales movimientos revolucionarios en el proceso de emancipación, nombremos algunos: Propiedad, Constitución, Libertad, Igualdad, Elecciones, Diputados, República, Iglesia (Clero Insurgente y Contrainsurgente) Movimientos Populares, Violencia, Condenas a insurgentes, Liberación de Insurgentes, Partidos Políticos, Independencia, Insurgentes Constituyentes, años después “el nacionalismo enemigo de la nacionalidad” en las provincias de Centroamérica… etc.

¿Cómo pensaban los insurgentes? ¿qué defendía el clero contrainsurgente? ¿Quiénes suscriben la primera constitución de El Salvador?… esto nos conduce a los testimonios escritos o sus palabras que se encuentran en una difícil bibliografía, en ocasiones los datos son rescates bibliográficos palabra por palabra del español arcaico, pero nos ilustra su vida, incluso los documentos primarios son motivo gran paciencia por los volúmenes dispersos y en ocasiones fragmentado.

La trayectoria de las personalidades nos permite verificar su genuina vocación libertaria, algunas con perseverancia a toda prueba, ellas evolucionan de prisioneros insurgentes a constituyentes y no en pocas ocasiones algunos sufren el vilipendio para años después transformarse en Jefes de Estado, la Historia no es una autopista en línea ascendente hacia la democracia, no lo es, podemos afirmar que nuestra historia tiene ascensos, descensos, avances y retrocesos, por esta razón comprender e interpretar los eventos de Independencia son complicados.

La pasión de interpretaciones sobre estos eventos es comprensible, pero los hechos son evidentes y deben ser reseñados, por ejemplo: el movimiento de 1811 y 1814 fueron eventos populares, violentos, con muertes de insurgentes, con elementos fundacionales como Constitución (1814), República (1814), existen afrosalvadoreños que lideran movimientos insurreccionales, excomuniones, difamación pública, además de la perseverancia de los insurgentes a pesar de la prisión, las condenas e incluso intento de asesinato.

Desde tiempos de la conquista, la violencia es la bandera que acompaña a nuestros pueblos, existe esa violencia del imperio español justificada por la Iglesia con su clero contrainsurgente que se prolonga en espacio y tiempo, por ello existe en nuestro ADN histórico el océano de amigo-enemigo que debemos superar; es un buen momento para comprender el Bicentenario de la Independencia.

