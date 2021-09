El Salvador 1821-2021 Bicentenario de la Independencia (IV)

César Ramírez

Fragmento de la Carta de Manuel José Arce desde la prisión 2 de septiembre de 1815.

“-M.P. Señor con la providencia de V.A. que se me notificó el veinte y ocho del próximo Julio, había resuelto no molestar más a las Superioridades, sino esperar la venida del Comisionada que V.A. anuncia; pero la ruina que hemos padecido en esta ciudad el veinte del corriente, como a las siete y media de la noche me obliga a ocurrir otra vez A. V. insistiendo en que, conforme a la Ley que tengo se digne V.A. ponerme en libertad; en consideración a la urgencia en que estamos que es de las mayores; pues por muy poco no hemos quedado sepultados bajo las paredes y techos de estas prisiones; porque ni viendo la fuerza tan extraordinaria del temblor ocurrieron a sacarnos. Todos los presos daban horrendos gritos pidiendo se les abriesen las puertas; pero en vano: la única que se abrió fue la mía; mas no por mano humana, sino por la de Dios que lo dispuso así, o bien inmediatamente o bien por el movimiento mismo del remesón. Tal fue este, que estaba yo parado en la ventana de esta prisión justamente, asido de los balaustres, para poderme sostener, cuando repentinamente, oí tronar la puerta: oí que se había caído según el ruido que hizo; pero solamente se habría quedado sin la menor lesión.

Volvió a mí la esperanza de la vida y sin atender a nada corrí a la plaza a pararme junto a mi centinela: cuando allí llegó el Sargento de guardia Juan José viroleño; y como si fuera un fugo que iba corriendo me acometió con el fusil: luego se apareció el Comandante de Armas Jase Méndez metiéndome bastón por la cara; y como se lo aparté para que no me sacara un ojo me dio dos empujones impeliéndome a la prisión. También dicen (cuando yo no lo vi) que me tiraron un fucilazo, y que solo ardió la seba” … “si no fuera tan publica la ruina padecida, y no se hubiera de dar cuenta a V.A. con el expediente que debe haberse instruido, yo acompañaría documentos de los destrozos que hizo del terremoto, a estado de inutilizar los más edificios públicos y particulares, siendo mayores las perdidas por un fuertísimo aguacero que callo el veinte y dos en la noche, de que quedaron casi inundadas las casas y perdidos los archivos, principalmente el de la oficina de gobierno”.