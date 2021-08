El Salvador 1821-2021 Bicentenario de la Independencia (II)

César Ramírez

¡Todo para celebrar¡… y construir la Democracia en este camino hacia una República que no terminará nunca de perfeccionarse. Algunos elementos que nos interesan son el conjunto de conceptos, normas, principios que forjaron los patriotas y continuaron las siguientes generaciones, elementos notables fueron: las Reformas Borbónicas de 1763 las cuales años después, determinan las autoridades monárquicas en la década de 1811 y 1821, personalidades decisivas en nuestra historia, nos referimos a: José Bustamante y Guerra, Ramón Cassaus y Torres (de ingrata memoria) y José María Peinado personalidades que aún ahora irradian odio hacia los próceres. Desde 1808 Centroamérica tiene influencia por la Constitución de Bayona 1808, calidad promovida por Napoleón Bonaparte antes de las Corte de Cádiz; las bases del modelo bayones reorganizan la política colonial, que concluye en la Constitución Española de 1812, se debe destacar el movimiento insurreccional de 1811 en la Provincia de San Salvador que determinó las normas legales del proyecto bayones y el Consejo de Regencia de España e Indias otorgando derechos a los americanos. De la primera Constitución de 1812 (española) se prestó juramento en el Reino de Guatemala pero fue derogada el 19 de marzo de 1814, justo después del segundo movimiento insurreccional de 1814, retornando a la monarquía. En esos tiempos insurreccionales los principios enarbolados fueron: Constitución, Igualdad, Elecciones coloniales, Diputados, Libertad, República, Iglesia (clero insurgente y contrainsurgente), Movimientos Populares, Represión española, Independencia… etc., el análisis integrado de estos conceptos nos aproxima al comportamiento de los movimientos populares, puesto que cada movimiento insurreccional es iniciado por el pueblo originario, los barrios, afrosalvadoreños, alcaldes constitucionales, criollos pobres y ricos, mujeres, clero insurgente, que sufren represión, persecución y muerte.

Los mitos propagados por décadas proclaman el toque de campana por figuras notables, en realidad en los momentos insurreccionales las campanas fueron repicadas por el pueblo -como en los años 70-80 en El Salvador-, las insurrecciones no fueron pacíficas (Arce Sable en mano proclama: no había Rey, Alcabalas, Tributos, terrajes y demás justos derechos), hay represión española en 1814, los criollos participan en apoyo a las causas populares, existe prisión, muerte, exilio etc. mientras en Nicaragua también existe la rebelión de León, etc.

Los cambios constitucionales y formas de participación política conforman un nuevo tipo de ciudadanos que educan a los criollos en la gobernación, legitimación del poder, organización del Estado etc. que constituirán las naciones de las provincias de Centroamérica.

Continuará

