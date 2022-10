El Real Madrid y el City sufren en jornada cuatro de Champions

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Los clubes europeos protagonizaron nuevamente los encuentros más destacados en las competiciones del fútbol a nivel europeo, donde a cuatro fechas de la UEFA Champions League, equipos como el Shakhtar Donetsk ante el Real Madrid y el Kobenhavn ante el Manchester City, hicieron sufrir a los grandes de la Liga de Campeones.

El Real Madrid consiguió un sufrido empate ante el Shakhtar Donetsk en el Santiago Bernabeu, a pesar de que no tuvo problemas en conseguir la victoria en la fecha anterior cuando ganó 2-1 ante el equipo ucraniano. Los merengues sufrieron pero alcanzaron el empate por la mínima antes del final de juego ante el equipo de Igor Jovicevic, luego de que Rudiger consiguió el empate a los 90+5´ ante la marca de Zubkov (46´) que mantuvo ganando a los visitantes la mayor parte del juego.

El Chelsea sentenció nuevamente al equipo italiano en la cuarta fecha del certamen europeo. En el compromiso anterior, el equipo inglés no perdonó al AC Milan y lo dejó 3-0 por debajo del marcador, una historia que se volvió a repetir con la victoria contundente del nuevo entrenador, Graham Potter. En la jornada cuatro, Jorge Frello sobre los 21´ abrió el marcador bajo la vía penal y la ex estrella del Barcelona, Pierre Aubameyang a los 34´ pusieron el 2-0 para los ´blue´. En el duelo entre las águilas y el equipo parisino, el cuadro de Christophe Galtier y el de Roger Schmidt, no dieron lugar en el Parque de los Príncipes para sellar la victoria luego de que Kylian Mbappé sobre la vía penal a los 39 minutos del partido mandó el primero a la red de los españoles, ventaja que el París Saint-Germain dejó escapar a los 62´, tras la marca del portugues Jao Mario para el Benfica.

Otro equipo que no dio lugar para concretar una victoria del grupo grupo G en la fecha 4 de la Liga de Campeones, fue el Sevilla ante los alemanes del Borussia Dortmund, ya que Tanguy Nianzou a los 18´ para los españoles y Jude Bellingham sobre los 35´ para el equipo negriamarillo, sellaron el empate en la cuarta jornada.

El Maccabi Haifa le dio vuelta al marcador de la fecha tres de la Champions donde cayó 3-1 ante la Juventus y en está ocasión, cerró con victoria de 2-0 ante el equipo italiano, un caso contrario vivió el Manchester City ante el Kobenhavn, ya que, esta vez los daneses no dieron lugar a los ingleses para concretar una victoria como visitantes. El Celtic cayó ante el RB Leipzig con un marcador doble en la cuarta jornada del torneo, con goles de Timmo Werner (75´) y Emil Forsberg (84´) y el Dinamo Zagreb bajo la marca de Ljubicic (40´) y el RB Salzburg con un gol de Seiwald (12´) cerraron un empate por la mínima (1-1) en el Estadio Maximir.