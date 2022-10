El próximo procurador debe ser defensor de DDHH, no “aplaudidor” del GOES

Samuel Amaya

El 15 de octubre es la fecha límite que tiene la Asamblea Legislativa para elegir al nuevo procurador para la defensa de los derechos humanos; justo el viernes, la junta directiva ha convocado a una sesión plenaria ordinaria. Aún no está claro si se tendrá a un nuevo funcionario o si se reelegirá al actual, José Apolonio Tobar. Sin embargo, algunos diputados ya adelantaron que no participarán en el proceso.

Tal es el caso del diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright Sol, quien afirmó que dada las entrevistas que conoció de los candidatos que se presentaron “no estaríamos apoyando a ninguno de ellos, ni estaríamos apoyando nuevamente este proceso de elección que se hace”. El legislador hacía referencia a que el dictamen se lleva al pleno sin un nombre en específico, sino que van plasmado todos los aspirantes para que el pleno proponga.

Para Sol, este método es contrario a lo que establece el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa (RIAL). “El mismo dictamen debe de tener justificación sobre la idoneidad de la persona que se elige”.

Para Wright Sol, José Apolonio Tobar podría continuar como procurador, “eso es algo que se especulaba, sobre todo, porque hubo un notable cambio en su actitud y forma de actuar, sobre todo con el Régimen de Excepción, ha acompañado realmente al Gobierno con esas políticas. Pero también muchos liderazgos del partido oficial se han pronunciado en contra de esa reelección. Algo que se rumora es que la ex procuradora (Raquel Caballero) podría ser considerada y volver a la Procuraduría”. En ambos casos el opositor no estaría votando favorable, sino en contra. La diputada por VAMOS, Claudia Ortiz, informó que le ha dado seguimiento al tema y ha observado que los candidatos “carecen del perfil que consideraríamos idóneos para la situación que se vive de derechos humanos en El Salvador”.

“Un procurador/a de derechos humanos debe ser alguien con experiencia comprobable en el tema, una persona con un criterio independiente. Lo que hemos visto lamentablemente es un beneplácito a las políticas que se han desarrollado desde esta Asamblea Legislativa o Gobierno Central en temas o prácticas que realmente son violatorios a los derechos humanos que incluso a escala internacional han generado alarmas”, destacó Ortiz.

“Vemos que hay una carencia de criterio propio, que es fundamental; también, ciertas expresiones o declaraciones que se vertieron en las entrevistas muestran un desconocimiento de los principios fundamentales de derechos humanos y de los estándares a nivel internacional”, agregó Ortiz. De momento, aseguró que no tienen un candidato para mostrarle el apoyo; pero en el día de la elección dará su postura.

El jefe de fracción de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), René Portillo Cuadra, subrayó que “todos los postulantes prácticamente se decantaron por apoyar la política de Gobierno y se olvidaron del rol que debe de cumplir el procurador. No se trata de un aplaudidor del Gobierno, sino de una persona que defienda los derechos y garantías de las personas”. Y es que los nueve candidatos aprobaron las políticas que implementa el Gobierno; entre ellas, el Régimen de Excepción, el cual ha servido para violentar los derechos humanos de la ciudadanía, sobre todo de las zonas marginadas. Marleni Funes, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), consideró que “no podemos hablar de una elección de procurador de derechos humanos cuando en El Salvador no se respetan. En el país no existe la garantía mínima ni siquiera de la libertad de expresión, porque si usted es amigo o aliado del Gobierno y se atreve a cuestionar, aparece después en una conferencia de prensa pidiendo disculpas (refiriéndose al caso Auerbach)”. Para la legisladora “van a poner a un funcionario que va a decir sí, cuando hay que decir sí y a decir no, cuando hay que decir no. No podemos decir que haya un candidato que valga la pena; todos los que se entrevistaron incluyendo al actual procurador no tiene una visión clara de lo que significa ser garante de los derechos humanos de la población”.

El jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, afirmó que las elecciones de segundo grado las han hecho “en tiempo y forma” y esta elección no será la excepción. El oficialista afirmó que será el pleno quien decidirá.

Los postulantes a ocupar la silla del procurador en el periodo 2022-2025 son: Gustavo Adolfo Rivas Reina, Carolina María Hernández de Hernández, Yanira Guatemala Martínez, Roberto Martínez Díaz. el actual procurador José Apolonio Tobar Serrano, quien finaliza sus funciones el próximo 15 de octubre de este 2022.