El profesionalismo, una definición integral

Por Wilfredo Arriola

Al hablar de profesionalismo, se me vienen diversas formas de encasillar la definición, la primera podría ser: la persona que ejerce su profesión y vive de ella. La segunda, es alguien que haya cursado por un medio acreditador, diferentes pruebas y lineamientos que le otorgan el título de profesional. La tercera es alguien que realice un determinado trabajo de una forma correcta incluyendo todas las exigencias que la labor exija.

Según diccionarios en la web, la definición de profesionalismo se utiliza para describir a todas aquellas prácticas, comportamientos y actitudes que se rigen por las normas preestablecidas del respeto, la mesura, la objetividad y la efectividad en la actividad que se desempeñe. A pesar de las definiciones personales antes vertidas, habría que agregar diferentes características que nutren este término. Partiendo de esta premisa, podría recordar el ejemplo que leí en un libro relacionado al tema, en donde se genera la pregunta del porqué se hace especial un negocio más que el otro, aun teniendo el mismo producto.

¿En qué estriba la elección del uno con el otro? ¿Por qué uno pasa con más demanda y el otro no? ¿Qué hace de especial para ser elegido o considerado? ¿Qué hace de malo el otro para ser castigado?

Ante las posibles respuestas que nos suscitan a las interrogantes anteriores, agregaría que uno de los factores que podrían intervenir a la hora de una elección ante la decisión de tomar una respuesta es el grado de responsabilidad, de ética y de opiniones que se tienen a partir de los lugares de venta o de servicio. Partir de una primera experiencia de compra, el trato, el nivel de los aranceles a cancelar y en ese sentido también cuestionarse sí la cultura, la economía y la ciudadanía intervendrá a la hora de tomar mi propia definición de profesionalismo, porque puedo juzgar mi elección no a partir de lo que sé, si no a partir de lo que puedo pagar y en ese sentido elegiré no por profesionalismo sino de acuerdo con mi capacidad de discernir y cancelar.

Teniendo en cuenta esto, definiría que mi idea del profesionalismo está regido a diferentes aspectos holísticos, donde no solo se incluyen las competencias idóneas en el desempeño de dicha actividad o servicio, sino también hay agregados que engloban esta definición como la ética, la responsabilidad, los valores, la moral y estos subconjuntos de detalles también harán que perfilemos al profesional desde otra perspectiva. A parte de esto, también intervendrá nuestro nivel de conocimientos culturales y académicos para poder ejercer una opinión con más argumentos. No será la misma definición de profesionalismo la de una persona con poco nivel académico que la de alguien que tenga una formación más trabajada. La primera puede definir el profesionalismo con la honradez y la segunda con los resultados esperados y de esa manera satisfaga las razones por las cuales se ha buscado a un profesional a partir del conocimiento que se tengan.

En conclusión, argumentaría que mi idea de profesionalismo debe abarcar las diferentes áreas sociales, culturales y de ciudadanía y en esa suma comprender y saciar las necesidades que un ciudadano demande a la población ya que como decía Cortina que la riqueza de las naciones se encuentra en profesionales altamente competentes. (Ética para la vida, 2019). Es decir, somos la construcción de una nación por medio del profesionalismo que es la suma de los mejores elementos en búsqueda de ejercer de la mejor manera con las mejores competencias, éticas, morales, académicas y sociales para dar como resultado un eslabón elemental en la construcción de las grandes naciones.

¿En qué manera los artistas actuamos con profesionalismo? La respuesta será de acuerdo con la lógica privada de cada uno. Espero que la respuesta nos genere bienestar y consolidar el camino que se labra, de lo contrario es una invitación a pensar y redireccionar nuestras metas profesionales, tanto artísticas o de otra faceta. A donde sea, y como sea, pero no olvidar el profesionalismo. El éxito es que te busquen por segunda vez.