“El presupuesto es uno solo”: Mario Ponce

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Ante la noticia del presidente de la República, Nayib Bukele, que vetará algunos y sancionar otros decretos legislativos, aprobados el pasado 24 de diciembre, en horas de la madrugada, el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce reaccionó y explicó que el presupuesto 2021 “es uno solo”.

Ponce aseguró que esta maniobra pondría en “jaque” al Ejecutivo, ya que, si Bukele dice que va a vetar los instrumentos, tiene que decir de donde va a salir entonces el financiamiento para el resto del plan de gastos, porque “el presupuesto es un documento eminentemente técnico”.

El Gobierno, a través de un vídeo, sin mayores explicaciones aseguró que los diputados facilitaron entregar los $50 millones de contrapartida del FOMILENIO II para retomar cinco proyectos suspendidos, pero el presidente Ponce aclaró que la Asamblea no hizo tal cosa. “La última palabra la tiene la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, donde ellos determinen que en efecto que los 354 millones de dólares que fueron distribuidos para FODES con $288 millones, $50 millones para FOMILENIO II y $16 millones para pago a veteranos.

En una entrevista radial, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, dijo que se va a utilizar todo presupuesto del 2021 en cuatro meses “y con esos recursos no van a parar las obras”, aseguró.

Ante esto, Ponce dijo que no es viable “hay tiempos que se corren, por lo tanto, no hay un escenario que nos permita hasta llegar el 28 de febrero o allá por el primero de mayo, esa posibilidad no existe”, acotó Mario Ponce.

También agregó que “están haciendo las cuentas galanes, la realidad va a hacer otra”.

De cumplirse esta proyección anunciada por el ministro de Obras Públicas, esta situación dejaría el Ejecutivo en la búsqueda de mayor financiamiento para el gasto del 2021; es decir, que se debería adquirir mayor deuda.