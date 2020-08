El Presidente de la República nunca me ha dado una orden ilegal o inconstitucional», Merino Monroe

«Estoy en desacuerdo con la aseveración de que la institución y mi persona hemos adoptado una posición política. Hoy voy a contarle al pueblo salvadoreño toda la verdad», dijo el ministro de defensa, Francis Merino Monroe, este día ante la interpelación por irrumpir con armas a las instalaciones de la Asamblea Legislativa el pasado 9 de febrero.

“Entiendo que la interpelación es para explicar lo sucedido el 9 de febrero, no es un examen para obtener una nota, no puedo dar respuesta a casos hipotéticos. Pero, el Presidente de la República nunca me ha dado una orden ilegal o inconstitucional”, dijo Merino Monroe ante los diputados.

Asimismo, el contraalmirante recalcó que “nunca me ha dado el Señor Presidente de la República y Comandante General de la Fuerza Armada una orden inconstitucional, somos respetuosos de la ley”.

“No se ha realizado ningún operativo militar, la actividad fue con el objetivo de salvaguardar la vida del señor Presidente. No voy a contestar cosas hipotéticas. La Fuerza Armada se respeta, y no juega política como ustedes han intentado hacer ver”, destacó en su participación.

Sin embargo, la Asamblea Legislativa emitió un pronunciamiento para protestar enérgicamente por la actitud con la cual se ingresó al recinto durante la tarde del domingo 9 de febrero, al ser ocupado por fuerzas militares y policiales como medida de presión del Ejecutivo a los diputados, con el fin de obtener la aprobación del préstamo de $109 millones.

Mientras que el 11 de febrero, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le ordenó al presidente Nayib Bukele que se “abstenga de hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionales establecidos y poner en riesgo la forma de gobierno republicano, democrático y representativo, el sistema político pluralista y de manera particular la separación de poderes”.