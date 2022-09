El poder no tiene libertad, tiene límites, dicen diputados

Samuel Amaya

Luego del discurso del presidente de la República, Nayib Bukele, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, diputados de oposición concluyeron que la libertad de la que habló el mandatario contrasta con la realidad del país, ya que los ciudadanos no se sienten libres y la libertad no es para quien tiene el poder, ya que este último, tiene límites.

El jefe de fracción de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), René Portillo Cuadra, sostuvo que el presidente Bukele fue a pedir que se respete la soberanía de El Salvador, “pero él no respeta la Constitución al quererse reelegir como presidente. Es muy evidente de que fue a exigir algo que él no respeta en El Salvador”.

“Hay algo que se dejó claro en ese discurso, que solo el 15% de los países miembros lo acompañó, y ese es el resultado tras el anuncio de su reelección”, destacó Cuadra, ya que el pleno de la ONU lució vacío al momento de que Bukele dio su discurso.

“La narrativa del presidente (Bukele) y de los últimos días en el contexto del mes de la Independencia ha sido sobre lo que él llama una ´nueva libertad´ y creo que requiere de mucha audacia hablar de libertad en la ONU, en un país que vive permanentemente bajo un Régimen de Excepción”, destacó el diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright Sol.

Así también, al opositor le pareció que requiere de mucha audacia “el hablar de libertad en un país donde un periodista podría perder su trabajo por reportar la verdad, por presiones que podría recibir el medio en el que trabaja de Casa Presidencial”.

“Me parece muy audaz hablar de libertad en un país en donde empleados públicos son obligados a asistir a eventos oficiales, y así creo que podrían existir muchísimos ejemplos en donde realmente lo que está sucediendo en el país es la pérdida de libertades”, enfatizó Sol. La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, planteó que es importante recordar que la libertad es para la ciudadanía y no para los mandatarios o para quienes están en el poder. “El poder no se debe ejercer con libertad, se debe ejercer con límites y si esos límites están a lo interno o a lo externo en el marco de los DDHH, de la búsqueda de la paz y la convivencia entre la comunidad internacional, sus límites deben aceptarse”. La parlamentaria agregó que la autodeterminación de los pueblos debe respetarse en la medida que haya un tribunal electoral independiente, que no esté condicionado o que tenga presiones inadecuadas; “en ese entonces será una autodeterminación real de quién nos va a gobernar, pero en estos momentos, eso está comprometido en nuestro país. Por lo tanto, la libertad debe ser para los pueblos, de elegir sus gobernantes de forma independiente con autoridades electorales independientes y no para los gobernantes de hacer lo que quieran sin ningún límite”.

El jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, sostuvo que el discurso de Bukele no fue para destacar los logros, sino que habló que “nos hace falta independencia, libertad y soberanía. Luego de dos siglos, el país no lo ha logrado”.

El oficialista sostuvo que Bukele se centró en que “hay gobiernos (a quien Bukele los catalogó como vecinos ricos) que están interesados en que no tomemos nuestras propias decisiones”.

Lo anterior, debido a que con la implantación del Régimen de Excepción se han capturado a más de 52 mil supuestos pandilleros, pero la medida ha sido fuertemente criticada, incluso, por organismos internacionales que ven el tema de derechos humanos; pues entre esas 52 mil personas, se han capturado a personas que nada tienen que ver con pandillas.

A pesar de las críticas que ha recibido el Gobierno por sus acciones, el oficialista concluyó que el país no es “el patio trasero, delantero, cochera, bodega ni mucho menos el área de juegos de otro gobierno”.