El peronismo celebra 50 años del bautismo de su militancia

Ramiro Barreiro

Buenos Aires/Sputnik

Bajo una copiosa lluvia, el 17 de noviembre de 1972, el expresidente argentino Juan Domingo Perón (1946-1955 y 1973-1974) volvió al país luego de 12 años, tras un exilio forzado en Madrid, y con el armado político listo para lo que sería su tercer mandato, interrumpido por su muerte en 1974.

El avión chárter contratado a la empresa Alitalia completó el tramo Buenos Aires-Roma-Buenos Aires con una escala en Dakar, Senegal, para recargar combustible y su llegada al aeropuerto internacional de Ezeiza significó un aluvión popular que no pudo ser contenido por la dictadura militar que gobernaba el país.

Este jueves se cumplen cinco décadas de ese acontecimiento, que pasó a ser reconocido como el Día de la Militancia peronista.

“Hoy hace 50 años de esa vuelta a la patria”, evoca en diálogo con la Agencia Sputnik el mítico dirigente justicialista (peronista), exgobernador de San Juan (oeste) y actual diputado José Luis Gioja. “Yo en esa época participaba en lo que era la Juventud Peronista (JP) que tenía una consigna muy clara que era ‘luche y vuelve’ y se pintó en todas las paredes de la patria. Fruto de esa lucha el general Perón retornó luego de casi 18 años de ausencia”.

Fueron 142 los pasajeros que cruzaron el Atlántico entre los que destacaban dirigentes políticos, gremialistas, deportistas como José Francisco Sanfilippo y José Froilán González; cineastas como Hugo del Carril y Leonardo Favio; artistas como Marilina Ross y Chunchuna Villafañe; médicos como Miguel Bellizzi (responsable del primer trasplante de corazón en el país) y Raúl Matera; y escritoras como Martha Lynch que, como si se tratasen de modernos influencers, acompañaron el retorno del mayor líder de masas de este país sudamericano.

Los relatos de la época cuentan que todos cantaron la marcha peronista a bordo del avión, una vez que la nave cruzó la línea del Ecuador, a pesar de los intentos castrenses por socavar los ánimos.

“Las fuerzas armadas impidieron que hubiese movilizaciones, no pudimos salir de San Juan, a pesar de que habíamos conseguido micros (ómnibus) para estar en Ezeiza. No se permitió que esto pasase. Estuvimos en la sede partidaria desde las 11 de la mañana escuchando por radio el relato de la llegada del General Perón. La emoción nos embargó muchísimo y de allí vino el empujón final para derrocar a la dictadura de ese entonces, con la elección del 73 vino la asunción del general Perón en un tercer mandato y lamentablemente nos dejó en el 74”, recuerda el dirigente de 72 años.

EL MISMO AMOR, LA MISMA LLUVIA

El panorama parece repetirse este jueves, en La Plata (provincia de Buenos Aires, este) dónde la lluvia también amenaza con caer, tal vez justo cuando la vicepresidenta Cristina Fernández -a cargo del Ejecutivo hasta que regrese al país Alberto Fernández, quien participó en la reunión del G20 en Bali- sea la única oradora del acto conmemorativo.

Muchos esperan que la exmandataria (2007-2015) anuncie su propia candidatura para los comicios del año que viene, para buscar así su tercer mandato, al igual que Perón, al igual que el brasileño Lula da Silva (2003-2011), recientemente elegido como presidente.

“Creo que hoy la referente principal política del justicialismo es precisamente Cristina (Fernández) y hoy (por este jueves) esperamos poder festejar el día del militante escuchando a quien es la más representativa de todas (las figuras) y en ese escuchar cargarnos las pilas, comprometernos con el futuro de la patria y poner de pie a la Argentina”, opina el sanjuanino.

Aunque aclara: “Es muy injusto apretar y decir: ‘Cristina presidenta’. Hoy quiero trabajar y mucho para generar las condiciones para que Cristina pueda elegir ser candidata a presidenta, que no tengan dudas que eso puede pasar, y el peronismo es capaz de hacer una gran épica nacional para que ocurra”.

MILITANTES

“En Argentina existe un movimiento nacional y popular muy humanista y metido en nuestra gente que es el peronismo. Siempre ha sido la columna vertebral del movimiento nacional y de los frentes populares que se han hecho distintas elecciones nacionales”, reseña Gioja.

Esa materia indescifrable para muchos llamada peronismo es imposible de entender si se la compara con la lógica que impera en los partidos políticos. El peronismo es un movimiento popular que encuentra en el Partido Justicialista -y en muchos otros lemas- su herramienta electoral y que no se define por ideologías sino por sus tres verdades: “Independencia Económica, Justicia Social y Soberanía Política”.

También a diferencia de los partidos políticos, el peronismo encuentra su relación de fuerzas en las masas, o en los líderes que mejor sepan interpretarlas, aunque muchos creen poder ponerse ese saco, al punto que la última elección presidencial tuvo candidatos peronistas en todas las fórmulas, incluida la del expresidente Mauricio Macri (2015-2019).

“Siempre en los movimientos populares hay quienes de adentro buscan objetivos que son distintos al objetivo común de la búsqueda del bienestar, la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de nuestra nación”, afirma Gioja.

El filtro que decanta al verdadero peronismo es, entonces, la militancia, ese grupo de personas que a fuerza de pintadas, marchas y movilizaciones interpreta la voz popular y marca la cancha de la política argentina, aunque muchos analistas lo olviden.

“La militancia es el combustible que hace funcionar a nuestro movimiento y a nuestro frente electoral. La militancia que no tiene horario, que tiene convicciones, que no afloja y tiene ambiciones pero todas controladas. Esa militancia que, con el convencimiento que tiene, es el motor para conseguir los objetivos que se plantean. La tarea del militante es la que más se rescata para todo, para imponer planes, decir la verdad y ganar la calle, sobre todo en tiempos complicados, un mundo complicado y un país complicado”, concluye Gioja a modo de semblanza.

En palabras más resumidas: en el peronismo todo depende de la militancia.