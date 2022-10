El pasado imita al futuro 1932-2022 III

Caralvá

Intimissimun

EL gobierno golpista del General Martínez no se excluye del proceso electoral, sus brazos largos envían emisarios a la elección de diputados, es una situación elemental de un gobierno golpista el control de la Asamblea Legislativa, así existen denuncias de fraudes, cacicazgos, imposición de compadres, una cortina de ilegalidades que acompañan a un gobierno que se inició mal y continuaría así por más de una década.

Estados Unidos no reconoce a la administración del Gral. Martínez, pero continúan pronunciamientos en niveles internacionales, caso de Alejandro Alvarado Quirós de Costa Rica (Diario Latino 12ENE932).

El fenómeno del comportamiento social en días posteriores a un Golpe de Estado es significativo; en ese caso se realizan elecciones municipales y diputados, situación que conformará el mapa político durante los siguientes años.

Una observación del periodista de Diario Latino llama la atención. “Desde que se supo que los diputados que saldrían triunfantes eran los postulados por el Gobierno, todo el mundo dio media vuelta y se abstuvo de votar”, esa conducta social expresa la profunda desconfianza en los viciados procesos electorales ¿temor a expresar sus preferencias? ¿rechazo al nuevo gobierno? ¿irrelevante evento que no solucionará su crisis económica? ¿conocimiento de fraude oficial?…

Elecciones legislativas con intervención del gobierno

La siguiente nota no ilustra de ese panorama caótico: Diario Latino 12 de enero de 1932. (Titular) Los comunistas tienen mayoría. El resultado del segundo día de elecciones en San Salvador. 161 Candidatos a Diputados. Protesta del Bachiller Helena Rosales y acta del Directorio.

Ha continuado la votación en las mesas electorales situadas en los corredores del Palacio Municipal de San Salvador. El primer día de votación que fue el domingo se recibieron en total, ciento sesenta y siete votos y el día de ayer, se recibieron ciento siete, De tal suerte que en dos días de votación en todos los pliegos abiertos hay un total de doscientos setenta y cuatro votos llevando, hasta este momento la mayoría la planilla del Partido Comunista. Hay un detalle en este asunto, que jamás en la vida política de San Salvador se había registrado. Teniendo nosotros a la vista los pliegos de votación, encontramos que hay veintiocho candidatos para el primer diputado propietario, treinta y tres candidatos para el segundo diputado propietario, veintiocho para tercer diputado propietario, treinta y cuatro para primer diputado suplente y treinta y ocho para el segundo suplente. Es decir, que hay ciento sesenta y un candidatos para diputados en la ciudad capital. La candidatura presidida por el doctor José Sebastián Manzano (que dicen ser la oficial) obtuvo el primer día de votación diez y nueve votos y ayer cuarenta y dos votos, Total sesenta y un votos a favor de dicha candidatura, mientras de los Comunistas llevan tres votos más, siendo por consiguiente la que lleva la delantera. Pero tenemos que advertir que todos estos informes corresponden solamente a la ciudad de San Salvador. Y es ridículo en toda una capital en donde hay alrededor de 96,447 habitantes, sólo hayan emitido sufragio en dos días 274 individuos.

Desde que se supo que los diputados que saldrían triunfantes eran los postulados por el Gobierno, todo el mundo dio media vuelta y se abstuvo de votar. Una comisión de Gobierno se presentó ayer a las mesas electorales. Se dice que cierta actitud de esa comisión provocó la protesta de los miembros del Directorio que, por la tarde comunicó a la citada comisión, compuesta por los doctores Carlos Castillo y Adolfo Pérez Menéndez, que no le era permitido estar dentro del recinto electoral, lo que motivó que esta mañana ya no se presentara. La presencia de esa comisión de vigilancia de parte del Gobierno, motivó el retiro del bachiller Helena Rosales, quien firmó la siguiente protesta: Sala de Votaciones: Alcaldía Municipal; San Salvador, a las once horas del día once de enero de mil novecientos treinta y dos. Reconociendo el infrascrito Secretario que la presencia de miembros del Poder Ejecutivo en estas elecciones que estamos garantizando plenamente, y sin tener derecho constitucional conforme a la Ley Electoral y que estos miembros mejor debían estar en los otros cantones electorales del Departamento donde se dice que efectivamente se está presionando y no queriendo dar con mi presencia en este Directorio carácter legal a la farsa electoral, me retiro y consigno mi protesta. (f) Rafael Helena Rosales.

El Directorio suscribió anoche el acta que dice: En la Sala de Votaciones. Alcaldía de San Salvador, a las ocho de la noche del día once de enero de mil novecientos treinta y dos.. (Fragmento) .. cuando las votaciones seguían su curso, se presentaron como vigilantes del “Supremo Gobierno” los Dres. Carlos Castillo y Adolfo Pérez Menéndez quienes permanecieron en la Sala de Votaciones durante todo el día. Se hace constar al mismo tiempo que don Rafael Helena Rosales, protestó por la presencia de los mencionados vigilantes, por considerar que se desconfiaba en el trabajo de los miembros del Directorio que fue electo por el pueblo y por lo que resolvió retirarse, se hace constar que agentes de la Guardia Nacional de MANERA VIOLENTA TRATARON DE ARRESTAR A VARIOS CIUDADANOS QUE SE ENCONTRABAN FRENTE AL EDIFICIO MUNICIPAL, ESTOS ARRESTOS FUERON EVITADOS POR LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO…