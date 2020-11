El papel de la PNC, ¿bueno o malo?

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El papel que en estos momentos juega la Policía Nacional Civil (PNC) en el país es incierta, ya que desobedece decisiones que por ley le establecen, aunque el director, Mauricio Arriaza Chicas argumenta lo contrario, “que no es ilegal”, como fue el caso de desobedecer la orden de apremio del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, ordenada por la Asamblea Legislativa.

Chicas dijo que no podía porque el titular de Hacienda, tenía fuero constitucional.

En la Asamblea, Diario Co Latino consultó a Carlos Ruíz, del FMLN, y a Raúl Beltrán Bonilla, del PCN, para que dieran su postura sobre el accionar de la PNC en los últimos días.

Carlos Ruíz dijo: “En la actualidad la Policía Nacional Civil, desgraciadamente, está siendo instrumentalizada por el Gobierno de turno procediendo esencialmente a ejecutar órdenes que tienen indicios de ilegalidad y lo más grave es que esto incluye al director general de la Policía Nacional Civil, comisionado Mauricio Arriaza Chicas, y lo que digo no es de ahorita, sino que es algo que se ha iniciado en el Gobierno de Bukele. Hay que recordarse los distintos momentos en que se ha estado actuando, y es el caso del 9 de febrero, donde Asamblea Legislativa fue asaltada por la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada de El Salvador”.

Ruíz agregó que luego de la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, la PNC fue creada y fue un cuerpo que desarrolló y logró la institucionalidad. Era uno de los elementos más confiables en la sociedad, “y eso se empieza a perderse muy aceleradamente, y con la gravedad que desde los más altos mandos está siendo afectada”.

“La PNC ejecuta diversas acciones que los ponen al margen de lo que es su naturaleza, de Policía Nacional Civil y de la conducta que debe tener un cuerpo de esta naturaleza”, es por eso que “nosotros tenemos mucha preocupación”, enfatiza el diputado de izquierda.

“Últimamente, el señor director ha llegado hasta la desobediencia a órdenes superiores, y por eso aquí en la Asamblea están funcionando comisiones especiales, fruto de la imposibilidad de tener entendimiento con el Ejecutivo”, mencionó el diputado Ruiz, al referirse a la comisión especial que ordenó al director Chicas que llevara por apremio al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, y este la desobedeció.

“La PNC está siendo instrumentalizada de una manera peligrosa y con el agravante que si no se corrige a tiempo a este fenómeno, esto puede dar paso a que se reinstalen viejos métodos, como los que tuvo en el pasado tanto la Guardia Nacional como la PN (Policía Nacional de El Salvador) o la PH (Policía de Hacienda de El Salvador) que fueron el dolor de cabeza del pueblo salvadoreño por la conducta represiva, de persecución, de captura y tortura y muerte que produjo la guerra civil en este país. En este momento la confiabilidad que se le debería de tener a la PNC se ha perdido gracias a la conducta irresponsable de todo el aparato de Gobierno, pero que se expresan a través de la desobediencia del señor director general de la policía y que para brindarlo le dieron el cargo de viceministro de Seguridad”, exclamó Carlos Ruíz.

“Lo que espero es que el fiscal lleve a fondo todo este proceso y que se tomen las medidas pertinentes para que no se vuelvan a repetir estos acontecimientos, finalizó Carlos Ruiz.

Mientras que Raúl Beltrán Bonilla, del PCN, dijo que no hay que generalizar la imagen de la institución policial. “Metemos a todos en el mismo huacal, eso no es cierto; y no es lo mismo de la época de los 70s, 80s a lo que tenemos hoy, esto se puede cambiar”, afirmó.

“Venimos de una policía durante el gobierno del FMLN, una academia que estuvo altamente politizada”, mencionó. Y añadió que se enfrentó a un caso de persecución política. “Yo fui parte de esa situación que no me duele señalarlo, pero tampoco por eso me voy a quejar”, porque no fue la Policía como tal, sino de mandos corruptos, y “no todos los policías son corruptos”.

Bonilla dijo que los policías solo cumplen órdenes superiores, y, claro, que “sí hay malos elementos que responden a una acción política, pero cuando se revisa la Constitución le dice que la PNC es el órgano auxiliar de la Fiscalía, no lo que hemos visto en estos cateos que se han dado; que son de ley. La Fiscalía es el ente representante de los intereses del Estado”.

El diputado pecenista cuestionó si “¿la policía estaba para impedir que ingresará el fiscal anticorrupción en el puede impedirlo, pero la gente que está ahí (los agentes) responde a una orden”, argumentó. El legislador siguió con el análisis de esta situación al interrogarse “¿quién da la orden? el mando, afirma. “Entonces, hay una jerarquía, que hay una cadena de mando, que hasta ahí hay que llegar para saber quién dio la orden, aquí todavía suena en la mente y en el oído del salvadoreño lo que decía Monseñor Romero >>cuando te den una orden, no la cumplas si va en contra de tus principios y del mandato divino<<”, finalizó Raúl Beltrán Bonilla.