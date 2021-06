El otro lado del discurso, no todo mundo está de acuerdo

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Durante el discurso que brindaba el mandatario salvadoreño en la Asamblea Legislativa, en su segundo año de gestión, afuera, en las calles de El Salvador, se vivió diferente el escenario, mujeres y hombres que no tienen un techo donde protegerse, con estómagos vacíos, por no ingerir alimentos, cientos de familias que no saben del paradero de sus familiares. Aquellas familias que piden justicia por los seres queridos asesinados.

Y es que al Gobierno de Bukele, se ha caracterizado por omitir temas trascendentales como la situación de los desaparecidos, e incluso la buena gobernanza, aunque él sí ha reiterado que su mandato se basa en la Constitución de la República y la separación de poderes, pero esto, no ha sido visto por diferentes organizaciones de la sociedad civil y diputados de la oposición, siendo estos, además, uno de los que más han afirmado el deterioro diplomático con el gobierno de los Estados Unidos, ya que justamente, el país norteamericano ha mostrado su preocupación ante los hechos ocurridos el pasado 1 de mayo, cuando los diputados oficialistas destituyeron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general.

También, este martes, arribó al país, la encargada de negocios interina de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes en la cual dijo que el centro de la mayor asociación con EE.UU. “se encuentra el apoyo a la buena gobernanza, reflejada en estado de derecho, separación de poderes, prensa independiente y libre, sociedad civil sólida y sistema judicial confiable”, dijo Manes.

Por todo esto Diario Co Latino posteó un sondeo en las redes sociales en la cual, se preguntó a los lectores si estaban o no de acuerdo con los dos años de gestión del mandatario salvadoreño. Un 54 % de los salvadoreños “están totalmente en desacuerdo” con las acciones realizadas por el mandatario.

Mientras que un 27 % arrojó que “están totalmente de acuerdo”. Mientras que los otros porcentajes corresponden para “algo en desacuerdo” con un 11 % y “algo de acuerdo” con un 9 %. Dicha medición fue contestada por más de mil usuarios en menos de 24 horas. Y tal parece que el no estar de acuerdo con los dos años de gobierno solo refleja que las cosas no se están haciendo tan bien como la publicidad gubernamental lo señala.