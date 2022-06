Alma Vilches

El magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Julio Olivo, señaló que los partidos políticos deben reportar a la institución cada trimestre del año, cuánto han recibido de donaciones privadas. Podría haber un particular que done mediante la Chivo Wallet, el objetivo es regular que no exista dinero mal habido dentro de la política.

“Tenemos problemas con la fiscalización del financiamiento en la moneda de curso legal que es el dólar, hemos detectado partidos políticos que en mi administración recibieron multas por más de $90,000, ahora no se han emitido ninguna multa a los partidos. Estoy dispuesto a librar la batalla, aunque esté consciente que voy a perder la guerra, la democracia en el país hay que librarla”, afirmó.

A criterio de Olivo, es importante fiscalizar qué partido recibió el mayor financiamiento y las donaciones no hayan excedido lo mandado por la ley, más del 90% lo ha recibido el partido oficial. En Nuevas Ideas está concentrado el mayor financiamiento político, por lo cual, sería necesario que el TSE tenga de alguna manera la autoridad para insistir, llevar a audiencia y multar como lo hizo en administraciones pasadas. Una de las propuestas del funcionario es que la autoridad electoral asuma la franja de publicidad, para lo cual deberán dar un presupuesto extra, pues los partidos políticos invierten más de 90% del financiamiento de la deuda política en propaganda.

“El TSE siempre ha hecho el esfuerzo de detener la campaña electoral adelantada, la autoridad electoral es la única autorizada para contratar con los medios de comunicación. En 2021 por primera vez no se le otorgó financiamiento del Estado a los partidos políticos de la oposición, desde ahí las elecciones fueron con falta de equidad”, externó.

Asimismo, con respecto al voto en el exterior, dijo que solo se ha aprobado la ley de “Voto desde el Extranjero”, la cual es como una ley de marco, en referencia al decreto 156 que regula diferentes tipos de documentos los cuales se pueden utilizar para ejercer el sufragio.

Detalló que el Tribunal ha nombrado una comisión para discutir el voto desde el exterior, pero no ha sido tomada en cuenta por la Asamblea Legislativa, tampoco han definido si será el “voto electrónico”, los diputados estarían asumiendo un modelo europeo, que no calza con la realidad en Centroamérica

El magistrado del TSE manifestó que las próximas elecciones se emitirán con el Documento Único de Identidad (DUI), pasar el registro de los ciudadanos al Ministerio de Justicia como se pretende por parte del partido oficialista, es tener un control social de los ciudadanos.