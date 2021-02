El MOST ganó el Maxi Meet acuático. No hubo récords

@DiarioCoLatino

En una jornada en donde la novedad fue la no ruptura de récords nacionales, el Merliot Olympic Swimming Team (MOST), con 1008 puntos se llevó los máximos honores del Torneo Maxi Meet de Natación 50 metros, celebrado el fin de semana en la piscina del Polideportivo de Merliot. Una y otra vez en las diferentes modalidades, los chicos y chicas se lanzaron con todo al agua en busca de quebrar registros, pero al final no fue posible.

Después del Most, pero muy distante entró El Polvorín, con 753 y en el tercero a diez puntos el Aqua Center con 743 unidades. La cuarta casilla con 440 fue para el Swim; en el quinto se ubicó la Escuela de Natación de San Marcos con 376 y muy cerca del naufragio anduvieron los clubes Maneolistli Tepemechin, Ilopango y el IMDER con 75,36 y 30 puntos, respectivamente.

“No tuvimos ningún récord, esperamos que los tiempos de los atletas sigan mejorando”, informó el gerente deportivo acuático, Luis Araujo, sacando a relucir que el año pasado no hubo demasiadas competencias y solo se realizaron dos torneos. Entonces este año los nadadores han venido muy emocionados y entusiasmados a tratar de mejorar las marcas y así poder alimentar con tiempos y eventos el ranking nacional”. Manifestó que en el aspecto de las medidas de bio seguridad, recibieron la autorización del INDES para el ingreso de público a las graderías, reduciendo la capacidad de las instalación a un 30 % de su capacidad máxima. Araujo expresó que tanto para los atletas, como para los entrenadores, jueces y público asistente, se hizo cumplir las restricciones del distanciamiento social.

Anticipó que para el mes próximo la FEDENAT tiene programadas competencias de natación artística y un campeonato maxi meet en el Complejo Deportivo Ex Polvorín, además, un evento de aguas abiertas en el Lago de Coatepeque.