“El ministro de Trabajo nos dará grandes anuncios”: Oscar Bolaños de SITRANDA

AGEPYM, Movimiento No + AFPS y Poder Popular, conmemoran el Día del Trabajo con un foro sobre los derechos de los trabajadores, ya que no marcharon para evitar problemas con la Ley de Excepción.

@DiarioCoLatino El otro sector sindicalista que replegó su participación en la tradicional marcha para este 1o de Mayo, alegó que fue para escuchar los anuncios del gobierno del presidente Nayib Bukele, a la clase trabajadora. Mientras, otros dirigentes argumentaron que fue para evitar problemas por el Estado de Excepción que lleva más de un mes de vigencia. Oscar Bolaños, secretario general de SITRANDA y secretario de la Federación Intergremial Salvadoreña (FIS), defendió la decisión de no marchar y solo realizar un acto en las afueras de un hotel capitalino, mientras esperaban a los personeros del gobierno, el secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro, y el ministro de trabajo, Rolando Castro. “Aquí hay un acto público que desarrollaremos en breves momentos en esta carretera (Blvd. Los Héroes), venimos de diferentes lados del país, y vamos a ingresar al hotel (posteriormente) para hacer una ponencia del movimiento sindical y oiremos la ponencia de los importantes funcionarios de gobierno sobre varios temas para la clase trabajadora”, manifestó Bolaños. Sobre los temas más sensibles de la clase trabajadora, como el sistema de pensiones, mejora de salarios y estabilidad laboral, Bolaños explicó que muchos trabajadores ya dieron su “vida laboral” sustancialmente y por lo tanto, era de suma importancia que el gobierno cumpliera con una pensión digna. “Eso lo anunció el presidente Nayib Bukele y el ministro de Trabajo, Rolando Castro, cuando nos reunimos en casa presidencial y nos han dicho que el ministro Castro darán grandes anuncios. Nosotros por nuestra parte queremos que garantice un retiro digno, la creación de un Instituto Autónomo Previsión y el tema fiscal ”, indicó. Sobre las cifras de pensionados agregó que eran alrededor 30 mil personas ya pensionadas y siguen laborando, y los que ya estamos a punto de realizar este proceso que somos de los años 60 estamos hablando de una gran cantidad de gente que consideramos será una -papa caliente- para el gobierno, ya que los gobiernos de ARENA y el FMLN, con los fideicomisos saquearon fondos, pero vamos acompañar al gobierno del presidente Nayib Bukele, a que garantice a los trabajadores un retiro digno”, reiteró Bolaños. Mientras, en otro lugar de San Salvador, se realizó otra reunión sindical integrada por AGEPYM, Movimiento No + AFPS y Poder Popular, quienes conmemoraron el Día festivo con un foro sobre los derechos de los trabajadores, y las razones que dio Mario Montes , presidente de AGEPYM, a no marchar este 1o de mayo, fue para “evitar problemas que tenemos con la Ley de Excepción que tenemos en el país”, momentos antes de la actividad. “No podíamos dejar de conmemorar un día tan importante como el 1o de Mayo, Día del Trabajador, que desde 1886 se celebra esta fecha histórica y en El Salvador se nos da la oportunidad también de poner en la palestra las demandas de los trabajadores este día”, dijo. Asimismo, lamentó las declaraciones del ministro de Trabajo, Rolando Castro, al criminalizar a la clase trabajadora, al afirmar que “al salir a la calle es miembro de las maras organizadas”, que alegó no era verdad, y rechazó esas expresiones que estigmatizan los colectivos sindicales. “Nosotros pedimos al gobierno Central que llame la atención a este personero por lo que ha dicho y que pida disculpas a la clase trabajadora por haberla criminalizado de esta manera”, agregó. “Nosotros habíamos dicho que marcharíamos desde el Reloj de Flores y tuvimos información que querían infiltrar nuestra marcha y hacer desórdenes callejeros y por salvaguardar a nuestros compañeros de AGEPYM y nuestras organizaciones fraternas, mejor decidimos conmemorar encerrados y que no hubiera disturbios”, puntualizó, Montes. Sobre los anuncios del gobierno en el marco del Día Internacional del Trabajo, el ministro de Trabajo Rolando Castro, reiteró, su mensaje estigmatizador, afirmando que en el evento oficial “no caben los voceros de los delincuentes ni los mercenarios del movimiento sindical”, en el transcurso de su intervención. Un Centro Médico de Atención de Salud General y Especialidades para sindicalistas y familiares, fue de las primeras promesas del titular de la Cartera de Estado, y el compromiso de un trabajo combinado entre gobierno y sindicalistas para redactar un nuevo Código de Trabajo. “Haremos la conformación del Consejo Consultivo del Sector Laboral”, prometió. Entretanto, el secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro, anunció el envió a la Asamblea Legislativa, para ratificar los Convenios 154 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las negociaciones colectivas. Sumándose, el Convenio 183 sobre la protección de maternidad, el Convenio 190, sobre la eliminación de la violencia y acoso en el mundo del trabajo. Asimismo, este lunes 2 de mayo, el gobierno se comprometió a presentar a ratificación a la Asamblea Legislativa, otros convenios de la OIT, como el 102 , sobre la Norma Mínima de Seguridad Social y el 148 sobre los riesgos debido a la contaminación en el lugar de trabajo.

