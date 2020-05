El miedo es el arte para mentir

MSP.DR. ROBERTO GERMAN TOBAR PONCE

OBSTETRA – GINECÓLOGO – ONCÓLOGO

JVPM: 1374

Quiero decirles a los lectores de este prestigioso rotativo que este servidor es un fiel investigador a la verdad, pues se dice que la mascarilla que está dentro de los protocolos de manejo del COVID-19 de acuerdo a la OMS es un recurso importante de prevención para evitar la transmisión del COVID-19, pero el Dr. Russel Blaylock, neurocirujano Irlandés, dice que el uso de la mascarilla puede generar un gran riesgo para la salud. Está misma posición la ha expresado la profesora Dolores J. Cahill, PhD, quien es una microbióloga Irlandesa, quien ha trabajado en un proyecto del genoma humano, y descifró las proteínas que hay en el cuerpo humano, y tiene formación en genética molecular y un post grado en inmunología. Dice que ella ha hecho una tabla comparativa entre el Ébola y el Coronavirus, y dice que el Ébola se transmite por el aire y el coronavirus por gotitas de Flügge y recordemos que este virus tiene un peso de 76.5 kDa con un tamaño de 120 a 160 nm, por esto es difícil su desplazamiento a mas de dos metros de distancia, por lo que ningún coronavirus necesita el uso de mascarilla para protegerse. Menciona que la mascarilla te cubre y esto te da menos oxígeno y esto te estresa tu sistema inmunitario, entonces, los virus latentes en el cuerpo reaparecerían de nuevo y la situación de salud sería más complicada.

El director del CDC presentó en una reunión presidencial en EE. UU. una gráfica donde están ploteados datos de la influenza B y la Influenza A y el COVID-19 desde diciembre de 2019 hasta el 12 de abril de 2020, y dijo que cuando los virus circulan en el mundo, estos circulan alrededor de 3, 4 a 6 semanas como es lo normal, la gripe ya circuló como la gripe B y como el COVID-19, todas las personas están expuestas a estos virus, pero la mayoría de ellas no tenían ningún síntoma y desarrollarían una respuesta inmune que los limpiaría; aunque un cierto porcentaje de la población tendrá síntomas de gripe, y se dice que solo una persona de cada cien desarrollan tos.

La profesora dice que hoy ya sabemos que hay un mecanismo de prevenir y tratar el COVID-19 a través de la Hidroxicloroquina y la Azitromicina, y así se evitaría que las personas no lleguen al hospital y por ende innecesario el confinamiento, por eso dice que está encantada a unirse a otros científicos para pedir que se pare el confinamiento, aunque tienen que haber consecuencias legales con las muertes, dice que a partir del 25 de mayo para los políticos y los científicos que los asesoran y los ministros tienen que decir que científicos son los que les están diciendo que el confinamiento y el uso de las mascarías son necesarias en forma científica; pero para la profesora Cahill que es inmunóloga dice que la forma como se debe apoyar al sistema inmunitario dice la Profesora es a través de una buena nutrición, reducir el estrés y tomar vitamina D, C y zinc, si esto se hubiera hecho durante los meses de enero y febrero, entonces el 99 % de las personas cuando se inició el COVID-19 no hubieran tenido ningún síntoma, y si los pacientes hubieran presentado tos, tendrían que haber tomado Hidroxicloroquina y Azitromicina+zinc.

Se supo en China que el 50 % y el 60 % de las personas que se estaban muriendo eran mayores de 80 años por el COVID-19 y dado que la hidroxicloroquina tiene una duración en el organismo de 21 días, se podría haber dado una tableta preventiva de hidroxicloroquina + zinc cada dos semanas, y no hubieran tenido ningún síntoma, por esto se dice que nadie debería morir por este Sars covd- 2, ya que su clasificación de bioseguridad es clase 1, y en cambio el Ébola es de bioseguridad clase 4, y aun no hay una vacuna para el Ébola que pueda dar seguridad a las personas.

Hay tantos científicos que están diciendo que se debe de parar ya el confinamiento, pues no hay base científica para esto, ya que tenemos un manejo preventivo y tratamiento para la enfermedad. Pero en Europa ya realmente es aceptable el manejo con Hidroxicloroquina, solo aquí en América está en tela de juicio su uso.

Después que el presidente Donald Trump dijera que la hidroxicloroquina era prometedora para el manejo de la enfermedad, en esos momentos los medios de comunicación la descalificaron, se volvió con una Visión política, hasta el jefe de Enfermedades Tropicales de los EE. UU. no le dio el visto bueno, dijo que únicamente en casos de gravedad se debía de usar por sus beneficios de ser un fármaco antiinflamatorio potente.

Ante esta dualidad de opiniones y contradicciones de su uso es importante reconocer que este fármaco tiene la capacidad de hacer el virus del COVID-19 de bioseguridad nivel 4 que pase a nivel 1 con el manejo preventivo y tratamiento, todos debemos saber que este medicamento ha sido usado para el manejo de la malaria desde hace sesenta años, y para tratamiento de la artritis y el lupus por veinte años y para el VIH.

Hay un estudio que no ha sido considerado de gran importancia, de 68,000 personas principalmente ancianas que tomaban hidroxicloroquina para la artritis, solo cuatro terminaron en el hospital en este brote, esto nos demuestra que la hidroxicloroquina puede ser muy segura y puede ser utilizada para el manejo, por esto se debe de decir a las personas que ya hay un medio de tratamiento y hoy en día los gobiernos, los medios de comunicación y a los responsables del manejo de la salud, no están informando a la población, sino generando miedo, esto sí que nos coloca entre una encrucijada de conocer la verdad científica contra la verdad de un grupo de iluminatis; esto es peligroso. Pues hoy en día, ya hay un mecanismo de prevenir los síntomas de la gripe, y los funcionarios tienen una responsabilidad ética, legal y moral para hacer cumplir esta prevención.

La profesora cahill dice que muchos gobiernos no informan a la población que existe un tratamiento preventivo y de manejo. Por esto se dice que la política que se ha estado siguiendo por los gobiernos ha sido equivocada y se tiene que hacer un viraje para tener mejores resultados y mayor credibilidad, algunos pueden estar deseando que se puede dar un repunte en una segunda ola de la enfermedad, pero lo que podría estarse originando es un brote de enfermedades cardiovasculares, así como cánceres sin diagnosticar.

Por lo tanto, es necesario ser más prudente en nuestros análisis, y una vez que la gente sepa que la nutrición, vitaminas y la hidroxicloroquina puede prevenir la enfermedad; entonces, el mundo entero debería estarse abriendo el 25 de mayo de 2020, por todo lo anormal que se está haciendo en todos los países. Sobre el manejo del COVID-19, la demanda será global dice la profesora Cahill

Ya está en contacto con científicos y abogados de todo el mundo para organizar tribunales legales por crímenes contra la humanidad contra los responsables de estos países. Dice que va a exigir hasta el día 25 de mayo a los presidentes de estas naciones que nombren a estas personas que están tomando estas decisiones, y los pondremos sobre aviso que tiene que haber un mecanismo de hacerlos responsables, pues si estamos involucrados como profesionales y doctores no podemos hacer más daño que bien.

Nosotros los médicos que habíamos estado siempre en la palestra del olvido ante las denuncias hechas por tener un sistema de salud inequitativo, hoy somos los de primera línea aunque tenemos salarios injustos, pero los tenemos, pero los que tienen un pequeño negocio, restaurante o taxista no tienen ingresos, es por esto que las consecuencias económicas y sanitarias del confinamiento son múltiples y la destrucción de la salud y del sistema inmunitario es diez a veinte veces peor. Por esto los responsables de estas decisiones deberían de rendir cuentas e ir a prisión por causar muertes innecesarias, dice la profesora Cahill, que ha llamado al primer ministro de Irlanda Dr. Leo Varadkar a rendir cuentas, y si no tiene razón dice la profesora Cahill puede poner a todo su equipo a debatir con ellos en un programa de televisión por una hora, y si ella no tiene la razón entonces puede seguir con el confinamiento, pero si no es así, tendría que ser juzgado personalmente y perder todos sus derechos, como doctor tiene más responsabilidad de no dañar a las personas.

Sobre la vacunación se le preguntó a la profesora Cahill que se está trabajando aceleradamente en producir esta vacuna para finales de año y esta va a ser poca segura, ya que no hay estudios controlados contra placebos salinos, y no se tiene un perfil de seguridad establecido. Creo que es aterrador que no se hace este sistema de vigilancia, pues las vacunas crean enfermedades autoinmunes, severas, entonces ¿qué le sucedería si la usa nuestra especie? La profesora Cahill dice que el coronavirus existe desde el 2003 y no hay vacunas autorizadas, no porque no hayan trabajado para desarrollarla, sino, porque no está en el calendario de vacunación de EE. UU. ni está disponible. Es que en los estudios que se hicieron con modelos animales, estos animales cuando entraron en contacto nuevamente con el coronavirus desarrollaron una tormenta de citoquinas, esto pasó con el URS para niños y murieron dos niños, además el ejército de los EE. UU. público un artículo que mostraba que los soldados que estuvieron en contacto con el coronavirus después de recibir la vacuna contra la gripe se agudizaron las reacciones adversas, por esto no se debe de usar esta vacuna de la gripe. Después de diecisiete años no hemos tenido vacunas contra el coronavirus, pues las reacciones adversas son grandes y no es lo recomendable en un proceso autoinmune.

Todos debemos saber si se ha vencido un contagio, la PCR dará (-) y la prueba de anticuerpos dará (+) no habrá una enfermedad latente, y se tendrá inmunidad de por vida y si nos ponemos en contacto nuevamente con el virus no tendremos síntomas a no ser por una mutación del virus. Si recordamos la curva presentada al presidente Trump por el director del CDC esta es muy parecida al del MERS y del SARS, por lo que no creemos que el COVID-19 sea de un comportamiento diferente, recordemos que desde el origen de la humanidad nuestros ancestros tuvieron los mecanismos inmunológicos propios para defendernos de cualquier microorganismo que fuera un peligro para la subsistencia del ser humano, tal fue el caso de la conquista Española, donde estos no solo vinieron a robar el oro por espejos, sino de traer enfermedades como la viruela, el sarampión, la influenza, la peste bubónica, la difteria, el tifus, la escarlatina, la varicela, la fiebre amarilla y la tos convulsiva. Es de hacer ver que todas estas enfermedades nuestros indígenas nunca habían tenido contacto y que, por lo tanto, no habían tenido posibilidad de desarrollar inmunidad contra ellas. Todo esto hizo casi desaparecer a la población autóctona, pero también no puedo dejar de mencionar nuestra realidad en la que vivimos. El caso de una vendedora del mercado que usualmente vemos donde ella está vendiendo con su canasto, sus productos, y a la par de ella tiene a su hijo dándole de mamar, y que posteriormente de la lactancia, lo pone en una caja de cartón en el suelo, a la par de la cuneta, donde está pasando aguas mal olientes y negras. Este niño podría contaminarse pues el sistema inmunitario del niño es inmaduro y podrían las infecciones ser el caldo de oportunidades para enfermarlo, y se le pregunta a la madre como está la salud del niño y ella dice excelente por eso Dios nos formó sabiamente con un sistema inmunitario capaz de defendernos.

Deseo recomendar a los planificadores del Sistema Nacional de Salud, que para ser valioso y exitoso un plan quinquenal, este debe basarse en dos pilares fundamentales: A) La Atención Primaria, que se realiza a través de la promoción y educación en salud que implica la medicina preventiva, indispensable para conocer la salud de los pobres y manejarla debidamente y B) La Economía de la Salud, que es fundamental para poder trabajar aplicando la equidad y haciendo más eficaz y eficiente el uso de los recursos del sistema nacional de salud.

Con la pobreza no debe de olvidarse de mirar a otro lado en especial el área rural y en los cinturones de miseria urbana, en los que se debe hacer hincapié en cuanto a la vigilancia epidemiológica, ya que este sector poblacional es más vulnerable a las enfermedades transmisibles. Dicha vigilancia dará seguridad y evitará desastres como lo que hoy vemos, y nos revelará otras deficiencias estructurales, las cuales deberán corregirse, para mejorar las condiciones de vida.

Como podemos ver las enfermedades tienen origen multicausal, por lo que debemos saber que los determinantes de dichas enfermedades están condicionadas por la pobreza, la desnutrición, el estrés, la falta de servicios básicos, alteraciones del ecosistema, hacinamiento y falta de control de vectores, sin olvidar que lo elemental dentro del campo de la salud pública es la prevención a través de la promoción de la salud. Deseo decir que las autoridades anteriores no le dieron atención al modelo asistencial preventivo, sino al curativo, donde se gasta más.

Quiero terminar, como siempre lo he hecho, con una frase que es concordante con la realidad sobre lo que escribo: Jean Jacques Rousseau decía “El hombre nace libre, pero está en todas partes con cadenas”.