El MARN reporta sismo magnitud 5.0 en San Francisco Menéndez, Ahuachapán

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) reportó a la 1:01 p.m. de este 17 de noviembre un sismo de magnitud 5.0 localizado en el municipio de San Francisco Menéndez, Ahuachapán, a 11 kilómetros al noroeste de la Barra de Santiago, a una profundidad de 82 kilómetros, el cual fue sensible en gran parte del territorio.

Medio Ambiente registró otro temblor a las 11:48 de la mañana, magnitud 4.7 frente a la costa de Usulután, a 48 kilómetros al sur de la playa El Espino, con una profundidad de 53 kilómetros. Minutos antes, a la 11:41 AM ocurrió otro sismo magnitud 3.9 frente a la costa de La Unión, a 69 kilómetros al sur de Playa Las Tunas, con una profundidad de 48 kilómetros.

Las autoridades no reportaron daños, pero reiteraron que ante un sismo se debe mantener la calma y no salir corriendo, pues al alterarse es más fácil sufrir un accidente, además, pidieron no prestar atención a rumores y acatar las recomendaciones de Protección Civil.