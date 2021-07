El INDES contratará entrenadores extranjeros y será menos generoso

Rolando Alvarenga

“En la ruta hacia la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2023, proyectamos para los próximos meses, la contratación de entrenadores extranjeros que vengan a sacudir a los de casa, que no han cambiado, no se quieren actualizar y ya están cansados”, expresó ayer el Presidente del INDES,Yamil Bukele, durante desayuno de trabajo con la Prensa Deportiva.

Lo anterior en respuesta a este redactor, quien en su turno al micrófono expuso estar muy claro y sin dudas, con respecto al impresionante Plan Logístico que la organización de estos Juegos ya ha empezado a ejecutar para esta celebración, que aspiran a contar con la asistencia de más de cinco mil atletas de 31 países de la región. En su exposición, este servidor planteó su preocupación en relación a que faltando pocos meses para este compromiso, no se cuente, hoy en día, con por lo menos unos cincuenta atletas de alta competencia, para participar con protagonismo en esos Juegos.

«Un atleta para este nivel no se hace en dos años» dije y propuse la contratación de entrenadores extranjeros, por considerar que desde hace varios años, la mayoría de los entrenadores nacionales y algunos extranjeros ya dieron su vida utíl y no van a dar más. Criterio sostenido a partir de lo que reflejan los resultados internacionales de El Salvador en los últimos años, denotando un alarmante descenso en general.

Además, durante su intervención este redactor trajo al caso que durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2002, en esta capital se contó con un buen recurso humano de atletas de alto nivel, cuyo trabajo fue fortalecido en los meses previos por personal técnico cubano, en su mayoría. (En estos Juegos que fueron ganados por Venezuela, El Salvador terminó en la séptima casilla con 18 oros, 39 platas y 66 bronces (total 123) por 22-22-48 (92), de Guatemala que finalizó sexto).

«A mi criterio y salvo algunas excepciones, la falta de atletas tiene que ver con la poca producción y frutos de las federaciones, pese a la generosidad económica del INDES a la hora de soltarles sus presupuestos anuales», expuso este servidor.

En su respuesta a la anterior exposición, Bukele admitió la existencia del problema (de falta de entrenadores) y que con los entrenadores nacionales no funciona aquello de “cazar como leones echados”. Sobre la contratación de entrenadores extranjeros, manifestó que no necesariamente todos tienen que ser cubanos, porque no son buenos en todos los deportes. “Debemos copiar modelos de entrenamiento en donde los países sean exitosos en diferentes deportes y necesitamos trabajar con perserverancia y constancia”, dijo.

Aclaró que el deporte de alta competencia no es responsabilidad del INDES y sostuvo que la falta de frutos y resultados tiene que ver con el muy poco tiempo que la mayoría de federativos le dedican al trabajo con sus federaciones. Además, dijo, “hay federaciones que ante la falta de planificación, en los últimos meses andan viendo como gastarse el presupuesto anual estatal solicitado. En este aspecto y en un cambio de política financiera, filtró que a partir del próximo año los presupuestos serás entregados en base a proyectos y planificación”.

“No hay que estimular cincuenta atletas, hay que estimular con buenos incentivos económicos a seiscientos atletas, generando una especie de ranking de diez atletas en cada disciplina en donde los cinco primeros estén luchando por mantenerse en estos cinco primeros lugares y los otros cinco, luchando por querer entrar en el top cinco”, expresó el titular del INDES. “También habrá que trabajarlos y ayudarles en su proyección profesional para cuando se retiren del deporte”, agregó.

Con respecto a los Juegos Regionales 2023, reiteró que habrá una inversión de 115 millones de dólares en la reconstrucción de los principales escenarios deportivos del país, entre ellos el Estadio “Mágico” González, Gimnasio Nacional, Polideportivo de Merliot, Parque de Pelota, Cancha de Softbol de la Guatemala, Instalaciones del ex Polvorín, Complejo San Andrés y Palacio de los Deportes.”El dinero no alcanzará porque no queremos una manita de gato, sino una reconstrucción en general y aspiramos a dejar como legado una Ciudad Deportiva”, expresó Yamil Bukele, un ex basquetbolista de selección mayor entrenado por un instructor cubano.