El himno nacional de El Salvador

por Mauricio Vallejo Márquez

Cuando tenía doce años lo descubrí. Acababan de enyesar mi brazo izquierdo y estaba sentado a la espera de la consulta médica cuando vi en una de las paredes del Hospital Militar de San Salvador un afiche que contenía el Himno Nacional . Estaba completo, con sus estrofas y mientras esperé pretendí aprenderlas. No fui capaz, pero las veces que me tocó llegar a consulta lo leí una u otra vez y me sorprendía su profundidad.

Siempre me he preguntado si en realidad no se toca completo por evitar el aburrimiento de la gente en los actos cívicos o es por alguna otra razón. L a letra del himno es muy hermosa, sobre todo las de las segunda y tercera estrofa. No es sólo una exaltación nacional, sino que tiene un profundo sentimiento de lo que es la justicia y la fuerza que nos da la paz.