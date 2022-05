El GOES no ha visto ganancias en bitcoin, pérdidas por $30 millones sí

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Desde que entró en vigor la Ley Bitcoin, el 7 de septiembre del año 2021, esta criptomoneda es de curso legal en el país junto al dólar estadounidense y el colón salvadoreño. Hace casi un año, el Gobierno y diputados de Nuevas Ideas afirmaron que con el bitcoin sería una nueva forma de pago y la economía nacional mejoraría, al contrario, el Estado ha perdido cerca de 31 millones, ya que las monedas bitcoin las ha comprado en un valor más alto de lo que ahora se encuentran.

El valor del bitcoin es muy volátil, por ejemplo, hace 6 meses la criptomoneda alcanzó su máximo histórico en $68,991, pero desde entonces ha caído más del 50%, llegando hasta hoy a los 30 mil dólares. La información oficial de las compras de bitcoins únicamente es conocida cuando el presidente Bukele tuitea que ha comprado más criptomonedas. El Gobierno ha comprado cerca de 2,301 monedas bitcoin lo que representa un aproximado de $100.9 millones, pero con la baja que se ha reportado en los últimos días, esos mismos BTC se han cotizado en 69 mil dólares, reflejando así una pérdida de un poco más de $30 millones.

El primero de noviembre del año pasado, cuando Bukele colocó la primera piedra para el hospital veterinario “Chivo Pets”, el mandatario informó que la construcción fue desarrollada por la empresa Chivo S. A. de C. V. con las “ganancias” del fideicomiso para la adopción del Bitcoin, sin embargo, este 13 de mayo, Bukele informó que “El Salvador no ha vendido ningún bitcoin”, es decir, el hospital no se construyó con las supuestas ganancias que se habrían obtenido con la compra de las criptomonedas a un valor relativamente bajo; sino que el GOES, tomó de los $150 millones del Fidebitcoin (dinero público) $4 millones para la construcción el hospital, esos $4 millones es lo que costó construirlo según las declaraciones del mandatario.

Incluso, el presidente Bukele publicó el 9 de octubre de 2021 que “Chivo Pets” se construiría con las ganancias del bitcoin: “empezaremos a construir este hospital de mascotas con nuestras #BTC ganancias”. Por ahora, todo lo relacionado al tema bitcoin es informado por el presidente, ya que la información sobre este es poca o nula.

Los diputados de oposición consideraron que la criptomoneda no debe verse como una fuente de financiamiento alterna, ya que este no cuenta con respaldo internacional, “en realidad, el bitcoin es una moneda virtual que no tiene respaldo financiero, ni mundial, ni regional, ni local, el bitcoin no es una moneda que vaya a apalancar las finanzas de un país, en el caso nuestro, es todo lo contrario, la implementación del bitcoin ha servido para que los organismos financieros internacionales no le den financiamiento”, dijo René Portillo Cuadra, jefe de fracción de Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

De hecho, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó al Gobierno reformar la legislación para que el bitcoin no sea de curso legal, por su parte el Gobierno hizo caso omiso y dejó escapar los $1,300 millones que negociaba con ese organismo multilateral.

El diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright Sol, sostuvo que cada quien es libre de invertir en criptomonedas y con ello, asume el riesgo de que puede perder todo su dinero porque “está apostándole a activos financieros de alta volatilidad y de alto riesgo”.

Lo preocupante, dijo el opositor, es cuando un Estado como El Salvador invierte en bitcoin, “lo debería de ser al menos de forma transparente y eso no lo hemos visto, no hemos visto una forma transparente de revelar el estado del fideicomiso de Bandesal, (el cual fue por $150 millones), no me hemos visto transparencia en cuanto a las compras y el valor de lo que tiene el Estado en tokens de bitcoins realmente es algo que se calcula con base a los tweets del presidente (Bukele) y no porque exista información disponible para toda la población”.

Wright Sol enfatizó que se especula que el valor de lo que ha invertido El Salvador en bitcoin ha caído significativamente y también cuando el presidente aparece invirtiendo 15 millones de dólares cuando hay cuentas por pagar muy altas a proveedores, eso “también pone en cuestión las prioridades de este Gobierno”.

Mientras que Anabel Belloso, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), sostuvo que la implementación del bitcoin ha sido una de las peores decisiones que ha tomado el Gobierno de El Salvador, ya que el país no tiene las condiciones para “estar jugando a la ruleta en esa especie de casino”. Además, la legisladora sostuvo que el criptoactivo tiene una alta volatilidad y que está en una caída que “alarma”.

Por su parte, los diputados del oficialismo y aliados esperan que el bitcoin incremente en su valor para que el Estado pueda ver ganancias.