“El Goes insiste en ´chivear´ el dinero público”

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Gobierno de El Salvador gastó nuevamente 15 millones de dólares para adquirir más bitcoins, justo cuando el precio rondaba los 30 mil dólares por unidad. El precio de cada bitcoin ya tenía una tendencia a la baja, por lo que el presidente Nayib Bukele decidió comprar, a esperas que la criptomoneda pueda valer más y ver “ganancias”.

Bukele, a través de su cuenta oficial de Twitter, anunció que El Salvador “compró el chapuzón”, informando que había adquirido “500 monedas (bitcoin) a un precio promedio en dólares de $30,744”. Haciendo una multiplicación sencilla, Bukele compró las 500 monedas en $15.3 millones. Dinero público que se desconoce la fuente de financiamiento, no existe como tal un mecanismo para comprar cada moneda. De hecho, la información por parte del Gobierno en el tema bitcoin, es muy poca si no es que nula.

Hoy por hoy, no se tiene una postura oficial sobre los métodos, mecanismos, gastos o comisiones que paga el Gobierno para adquirir las criptomonedas. La única fuente “oficial” es la cuenta del mandatario que anuncia cada vez que compra los bitcoins, así lo ha hecho en al menos 10 ocasiones.

El mandatario anunció la primera compra un día antes de que entrara en vigor la Ley Bitcoin, en esa oportunidad el GOES compró 200 monedas por un valor aproximado a los $9 millones. Las compras de monedas bitcoin, se estiman que son alrededor de 2,300 donde se ha gastado un poco más de $100 millones.

El valor del bitcoin es muy volátil, por ejemplo, hace 6 meses la criptomoneda alcanzó su máximo histórico en $68,991, pero desde entonces ha caído más del 50%, llegando hasta hoy, a los 30 mil dólares.

Estos meses con las compras de criptomonedas, se han visto marcados por la falta de rendición de cuentas del uso de más de 200 millones de dólares, 150 de ellos para un fideicomiso aprobados por la Asamblea Legislativa para la adopción del bitcoin.

El expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, dijo en su cuenta de Twitter que “el ´chiveador´, de CAPRES” gastó más de $15 millones en la compra de Bitcoins. “Se trata de la misma cantidad de dinero que le deben a los 37 mil adultos mayores beneficiarios de la pensión básica. Las prioridades están muy claras. A todos esto, ¿quién lo autorizó?”, cuestionó el exmandatario asilado en Nicaragua.

De hecho, la pensión básica universal se dejó de dar en el Gobierno de Bukele. Es de recalcar que la pensión básica universal constaba de $50 dólares para aquellos adultos mayores residentes en los municipios más pobres de El Salvador, en ese sentido, la diputada Marleni Funes, del FMLN, sostuvo que “si el dinero alcanza cuando nadie roba ¿por qué se lo están robando a los ancianos de más de 30 municipios del país?”.

La diputada del FMLN, Anabel Belloso, agregó que las encuestas señalan que el bitcoin es rechazado por la mayoría de la población; sin embargo, “el gobierno insiste en ´chivear´ el dinero público. ¿Para quién gobiernan entonces? gobiernan para sus familiares y amigos que hacen negocios a costa de los salvadoreños”, cuestionó la opositora.

El diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright Sol, dijo que preocupa en el momento que lo hace, refiriéndose a la compra de los bitcoins por parte del Gobierno, porque la semana pasada se conoció una nueva baja en la calificación de riesgo por Moody’s, «que nos pone en un nivel Caa3 donde ve casi inminente el impago».

El legislador sostuvo que ante una situación de posible impago y que el Gobierno siga insistiendo en apostarle al bitcoin “es sumamente preocupante. Uno puede entender la lógica de comprar barato y vender caro, pero la tendencia del bitcoin en las últimas semanas es a la baja y no deja ser algo sumamente volátil. El país creo que ha perdido, según estimaciones, un 28% de lo que ha invertido hasta hoy en bitcoin, lo más complicado de todo es que no tenemos información fidedigna porque todos los datos de estas compras y el fideicomiso que fue creado por Bandesal, son secretos de Estado”.

La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, afirmó que le parece “escandaloso” y “alarmante” que “estando a punto de entrar en un default, el presidente (Nayib Bukele), esté anunciando la compra de más bitcoin sin que nunca nos haya hecho una aclaración fehaciente de cómo eso va a beneficiar a la población”.

“Es evidente, la gente no quiere bitcoin, y además, no hay ningún control, ninguna habilitación legal, no hay ningún tipo de explicación y transparencia de dónde están esos bitcoins y cómo se van a ocupar”, remarcó la opositora.

Sobre el tema, al diputado de Alianza Republicana Nacionalista, Ricardo Godoy, le parece que «existe una obsesión del presidente de la República en la compra de bitcoin, cuando la situación de la economía salvadoreña no mejora y a la situación en el campo nadie le presta atención».

“(El Gobierno) nos ha mantenido hablando de encierros, de encarcelamientos masivas, de bitcoin y eso no está ayudando en lo absoluto a los salvadoreños y se nos viene problemáticas muy serias como lo es, la seguridad alimentaria y una pobreza que se va engrosando cada vez más”, destacó Godoy.

Mientras que el partido Gana avaló que el Gobierno “aprovechara” a comprar las criptomonedas luego de su baja en el precio, para tenerlo en “una reserva estratégica”. Guillermo Gallegos dijo estar seguro que va a subir.