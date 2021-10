El GOES inaugura CUBOS en Santa Ana y San Salvador

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El presidente de la República, Nayib Bukele, junto al embajador de la Unión Europea en El Salvador, Francois Roudié, y el director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, inauguró el Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades (CUBO) en la comunidad Emanuel, de Santa Ana, y en la colonia Zacamil, en San Salvador. Según detallaron los funcionarios, en dichos CUBOS hay robótica, gimnasio, estudio de grabación, un lugar de encuentro, entre otros.

El presidente Bukele afirmó que este es un proyecto que busca fortalecer la paz, es un proyecto de seguridad, presuntamente pensada en la prevención de los jóvenes, pensada en las oportunidades para los jóvenes, en la recuperación del espacio público y alejarlos de situaciones al margen de la ley.

El jefe de Estado afirmó que los jóvenes “son los más vulnerables de irse por el mal camino, por eso queremos invertir en este tipo de proyectos”; justamente contrasta con el llamado constante que ha hecho el Gobierno para que los jóvenes se enlisten en las Fuerzas Armadas, que dicho sea de paso, Bukele quiere duplicar los efectivos al número actual que es de 20 mil efectivos.

Bukeele afirmó que en el año 2022, en 30 comunidades diferentes, inaugurarán 30 CUBOS, como el inaugurado este jueves en la ciudad de Santa Ana y en San Salvador, “y para esto tenemos presupuesto, pero también hemos contado con el apoyo de amigos como la Unión Europea”, expresó.

Típico de el mandatario, arremetió contra gobiernos anteriores, que supuestamente no hicieron nada por los jóvenes. En ese marco, dijo que “es importante que siempre tengamos presente nuestro pasado, no para regresar a él, sino lo contrario, para no regresar a él y mirar hacia el futuro”, concluyó.

Otro cubo también fue inaugurado en la Colonia Zacamil en San Salvador durante la noche de este jueves.

La construcción de estos CUBOS se enmarcan en la fase II del Plan Control Territorial denominado “oportunidades”, que supuestamente ha logrado que los jóvenes tengan un lugar seguro para el desarrollo de sus actividades y que se mantengan alejados de la violencia.