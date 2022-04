El GOES busca deslegitimar la marcha del uno de mayo

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, afirmó hoy que las personas que asistirán a la marcha el primero de mayo, como parte de la conmemoración del Día del Trabajador, irán “para defender a las pandillas”.

El Gobierno de El Salvador busca una alternativa para deslegitimar la marcha del movimiento sindical y organizaciones sociales.

Según el ministro de Trabajo, Rolando Castro, “el verdadero movimiento sindical” les ha informado que no va marchar el primero de mayo, y con ellos, se realizará un evento entre el Gobierno y el movimiento sindical, donde se anunciarán, “cosas muy importantes para la clase trabajadora”.

Por otro lado, “los que están convocando a la marcha, (en) cualquier punto de partida, quedará claro ante la historia de El Salvador de que son familiares, colaboradores y financistas de los grupos criminales (pandillas) de El Salvador”, dijo el funcionario ante los medios de comunicación.

Por lo tanto, dijo Castro, se les debe de ver y describir “como lo que son, son grupos financistas, colaboradores o familiares de las pandillas en El Salvador”.

Sin embargo, el movimiento sindical y organizaciones de la sociedad civil marcharán no solo para conmemorar el Día Internacional del Trabajador, sino también por otros aspectos que han venido exigiendo desde hace meses, el respeto a la democracia, la independencia de poderes y el Estado de Derecho; pero, no marcharán por defender a los pandilleros, sino contra los abusos que el Gobierno ha cometido contra gente que no tiene vínculos con pandillas.

El mismo presidente Nayib Bukele reconoció que el 1% de los capturados son inocentes.