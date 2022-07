El Gobierno promueve la división entre hermanos, Padre Andreu Oliva

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El padre jesuita, Andreu Oliva, presidió la misa en la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador este domingo, y en la homilía contextualizó que se viven tiempos en que se provoca la división entre hermanos, tiempos en que se invita a denunciar al vecino, tiempos en que se quiere hacer creer que unos son buenos porque están a favor de los que gobiernan y otros son malos porque señalan los males que comete el que gobierna. En ese sentido dijo que la fraternidad es la expresión de lo que debe ser la sociedad. La lectura de este domingo se centró en la visita de Jesús a Marta y María, hermanas de Lázaro, quienes recibieron con hospitalidad al Señor. Estar unidos y ser solidario es lo que debe caracterizar a cada creyente, comentó el padre jusuita Oliva, ya que es indispensable que con el prójimo se sea hospitalario. “Tanta gente que por una circunstancia o por otra se ven obligadas a ir a otros lados, a dejar su hogar y salir a correr riesgos para encontrar un futuro que desean que sea mejor. Son nuestros hermanos y hermanas, nosotros deseamos que ellos en el camino encuentren ese apoyo, solidaridad y hospitalidad, ya que nosotros no somos capaces de ofrecérselas aquí”.

Oliva sostuvo que Monseñor Oscar Arnulfo Romero es mártir por corregir todo aquello que no estaba de acuerdo con el proyecto de Dios, por corregir lo que no estaba bien para el pueblo. “Lamentablemente al poder no le gusta que le corrijan; el poder es como refractario a la corrección y cuando se le corrige ataca y quiere siempre evitarla, incluso, diciendo que ´la iglesia se mete en política´.

A Monseñor Romero lo acusaban en 1977 (de estar en contra del Gobierno), ya se quejaban y le decían que ´la iglesia no debía meterse en política´ a lo que Romero les contestaba: “-es que no se dan cuenta que la política afecta al pueblo del Dios y todo aquello que le afecta es también de interés de la iglesia-”, comentó Oliva.

En la actualidad, el hombre que ejerce el poder en el país sigue pensando en los deseos del hombre y no en los deseos de Dios, aseguró Oliva, ya que si los gobernantes tuvieran mayor fe en Dios la situación fuera encaminada al proyecto de Dios, pero “vemos que siguen con las capturas, las desapariciones, han pasado tantos años y sigue ocurriendo lo mismo en nuestro país, ojalá que un poquito de contacto con Dios, desde esas mazmorras que parecen infiernos bajara un poquito de luz e hiciera comprender lo que Dios quiere de los hombres, Dios no quiere esas cosas, Dios quiere el bien, Dios quiere el amor”, concluyó el padre Oliva, también rector de la prestigiosa Universidad Centroamericana (UCA).