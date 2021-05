El gobierno está obligado a un “impopular ajuste fiscal”

Mirna Jiménez

@DiarioColatino

El ex presidente del Banco Central de Reserva(BCR), Carlos Acevedo, afirmó que el gobierno salvadoreño requiere de un ajuste fiscal de cuatro puntos del Producto Interno Bruto (PIB) para cubrir el déficit de ingresos que enfrenta el presupuesto 2021.

Acevedo dijo que, por su experiencia, puede afirmar, que un acuerdo precautorio con el Fondo Monetario Internacional(FMI), para tener acceso a fondos de reserva, requeriría de un compromiso fiscal.

“Me consta de primera mano que el Fondo Monetario no cede en eso, que si no hay un compromiso serio de los países, de que se van a ajustar, no se firma un acuerdo”, señaló el economista en entrevista con canal TVM.

El ex funcionario dijo que el ajuste de la brecha presupuestaria estaría compuesto por un 1.6 % de incremento de ingresos y un 2.4 % de recorte al gasto público.

Acevedo afirmó que cualquier medida que se tome, ya sea para ajustar gastos o para incrementar ingresos, “son políticamente costosas porque son impopulares”.

El economista agregó que no está claro si el gobierno va a querer sacrificar su popularidad frente a la necesidad que enfrentan las finanzas del país.

“Mi incertidumbre va en la línea de hasta qué punto el gobierno va querer comprometerse a un conjunto de medidas que le van a traer costos políticos potencialmente altos”, agregó.

Hasta la fecha, el gobierno ha recalcado que no castigará a la población con nuevos impuestos o incremento al IVA y solo ha implementado un plan de recuperación de dinero cuyo pago al fisco ha evadido un sector de empresas.

Pero Acevedo aseguró que tal estrategia del Ejecutivo solo ha permitido recolectar un 0.5 % adicional de lo que se necesita, además de que no es muy seguro que se cumplan las proyecciones de recaudación estimada por los funcionarios del gobierno para este año.

Agregó que se pueden barajar otras opciones fiscales como el impuesto predial, pero este daría sus resultados lo mínimo en un año y el problema debe resolverse ahora.

“Se necesita el dinero ya, el problema es que la caja fiscal, si no se arregla ya, no cerramos el año”, advirtió el ex funcionario.

En todo caso, adelantó que el gobierno se enfrentará ineludiblemente a un desgaste político.

“En mayor o menor grado se necesita un ajuste que ya es impopular y por tanto políticamente costoso”, dijo Acevedo.