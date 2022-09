El Gobierno debería reconocer que fracasó con el bitcoin

Samuel Amaya

Un año ha pasado desde que el bitcoin se convirtió en moneda de curso legal en El Salvador. En este lapso no ha habido transparencia ni rendición de cuentas de los millones que se han utilizado para la implementación y compra de las criptomonedas. Los objetivos no se han cumplido y es catalogado como “un fracaso”, incluso por economistas.

En las casetas Chivo, ubicadas en el Centro de San Salvador, la afluencia de personas que llegaron este jueves por el servicio eran pocas. En muchos de los casos, la ciudadanía solamente sacó el bono 30 dólares y se olvidó del tema.

“Honestamete, no lo he usado porque según los medios de comunicación, la moneda tiene un desbalance, y a un año, estaba viendo anoche en las noticias que no ha tenido valor, ha caído bastante, se ha invertido un montón de millones de dólares y no va a funcionar. Por eso es que yo no lo he usado ni mi familia”, comentó José Tomas Sandoval, un transeúnte en el centro de San Salvador.

Cintia Rosales trabaja en una tienda y relata lo difícil que es para los clientes pagar con la Chivo Wallet. “Las personas, más que todo las que no pueden leer ni escribir, tienen el problema de cómo utilizarlo y en algunas veces la App es lenta y hay que cancelar la transacción”.

¿Qué dicen los economistas?

Diario Co Latino buscó la reacción de economistas sobre el primer año de la implementación del bitcoin. Todos coincidieron que no se han logrado los objetivos por los cuales se impulsó; además, reafirmaron que la volatilidad es un factor para que los salvadoreños no utilicen la Chivo Wallet.

Francisco Lazo

El economista Francisco Lazo sostuvo que las empresas y los usuarios que tienen la Chivo Wallet no la utilizan, en parte, por la caída en el precio que ha tenido. “Es decir, no ha generado la suficiente confianza entre los compradores y los vendedores”.

“El bitcoin, como dicen los economistas internacionales, no es una moneda adecuada para el día a día; sino que es un activo de reserva, quien tiene dinero suficiente que espere unos 5, 6 o 7 años, y con seguridad la moneda va a mejorar”, destacó.

Alfonso Goitia

El vicepresidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas (CELPROCE), Alfonso Goitia, recordó que la implementación del bitcoin como moneda de curso legal no ha generado los resultados que se esperaban desde la perspectiva gubernamental. “Definitivamente no es la mejor apuesta que los recursos del Estado se utilicen para un mecanismo muy volátil y especulativo que al final lo que tenemos es un costo-oportunidad, cuyos fondos (públicos) que se han invertido en todo el ecosistema del bitcoin, no han llegado a la gente”.

A juicio de Goitia, dicho dinero se pudo haber invertido en resolver otras problemáticas que el país demanda. “Es una pérdida en costos-oportunidades y es también una pérdida financiera en ese momento, porque obviamente esos bitcoins no se han materializado porque a este momento está a $18 mil su valor. Buena parte del bitcoin se han comprado entre $40 mil y $60 mil”, recordó.

Para Goitia “posiblemente dentro de 10 años, el bitcoin pueda tener mayor valor, pero en este momento, hemos perdido”.

Tatiana Marroquín

Mientras que la economista Tatiana Marroquín agregó que es complicado evaluar algo de lo que no se tiene claridad en cuanto a los objetivos. “De un análisis profundo de los discursos y de las diferentes declaraciones que se han dado por parte de funcionarios, aunque no hay un documento de forma técnica, pero uno de los principales objetivos que se mencionaban del bitcoin era la inclusión financiera, es decir, que el uso de la billetera electrónica era algo primordial para evaluar el éxito o el fracaso de la medida y a la fecha, de acuerdo a las estadísticas que tenemos de encuestas nacionales tanto de la UCA como internacionales, y de otras universidades e investigaciones en la mayoría de la población no está ocupando la billetera electrónica para hacer compras”.

Salvadoreños no usan la Chivo Wallet

Justamente una encuesta realizada por la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos a 1,800 salvadoreños, reveló que más del 60% de los encuestados dejó de usar la aplicación Chivo Wallet al hacer efectivo el bono de los 30 dólares, dinero que el GOES dio como incentivo para que los salvadoreños incursionaran en el mundo del bitcoin. En esa investigación se identificó, además, que el sector de la población que tenía mayores probabilidades de conocer de la App eran quienes poseían celulares con conexión a internet y que ya estaban bancarizados.

Objetivos sin cumplir

Marroquín agregó que otro de los objetivos planteados por el Gobierno en un inicio era que se iban a realizar remesas desde otros países hacia El Salvador, “sin comisiones”, ahorrando así, cerca de $400 millones anuales. Sin embargo, según datos del mismo Banco Central de Reserva (BCR) desde septiembre de 2021 (mes y año que entró en vigor el bitcoin) a julio de este año, a El Salvador le ingresaron $7,043 millones en remesas, pero apenas $130 millones fueron enviadas por billeteras electrónicas de criptomonedas, es decir, en todas las billeteras y no solo la Chivo. Esto representó del total apenas el 1.8%.

“A la luz de esas estadísticas e información que tenemos me parece que es un fracaso el hecho de que se haya impulsado la inclusión financiera a través de la billetera electrónica. Ahora hay algunos otros componentes que se mencionan en los discursos oficiales como son la atracción de turismo o el cambio de marca país, por ejemplo”, destacó Tatiana Marroquín.

“Sí se ha traído un nicho de turismo muy específico relativo a personas que están entusiasmadas con bitcoin (pero) habría que evaluar qué beneficio trae eso a la población sobre todo, a los territorios y a la población más vulnerable”, agregó la economista.

El Salvador está unido a la marca bitcoin

Además, mencionó que ahora, El Salvador se posiciona en el mundo no solamente con los problemas que tenía anteriormente, sino que también con bitcoin. “El problema que yo le veo es que al bitcoin no siempre le va bien; por ejemplo, cuando hay caída de su valor o cuando hay problemas o señalamientos. El que El Salvador esté tan unido a la marca bitcoin le impacta negativamente y de hecho lo podemos ver en la perspectiva que tienen los inversionistas con respecto a las medidas que se han tomado relativas a la implementación”.

El Gobierno de El Salvador emitiría en marzo pasado los bonos bitcoin, los cuales rondarían los $1,000 millones, sin embargo, hasta la fecha no lo ha hecho, ya que el valor está bajo y por diversas situaciones en el mercado internacional se ha retraído según las declaraciones del titular de las finanzas públicas.

Goes sin transparencia o rendición de cuentas

Para Marroquín, la compra de los BTC es uno de los problemas que más ha generado críticas desde que se implementó el bitcoin, ya que se realiza de forma poca transparente. “Hasta la fecha no sabemos exactamente qué pasó con el fideicomiso de $150 millones, no sabemos cuál es la situación financiera de ese fideicomiso, no sabemos cuánta cantidad de dinero se está manejando dentro de la billetera electrónica, tampoco sabemos si de verdad se han hecho esas compras, al nombre de quién se han hecho y bajo qué comisiones”.

“Asumiendo que de verdad se compraron (las monedas BTC) me parece una pésima decisión financiera y social, (pues) actualmente los hogares salvadoreños necesitan ayuda con respecto a muchos problemas que los aquejan diariamente como el crecimiento en el precio de los alimentos, los ingresos están disminuyendo y están estancados desde hace años; todas estas dinámicas y problemas económicos necesitan de una respuesta del Estado para garantizar derechos económicos y sociales de la población. Entonces, el hecho de que los fondos públicos estén supuestamente invertidos en algo que en algún momento o en no sé cuántos años pueda llegar a crecer o darnos ganancias es una decisión técnicamente financiera malísima, pero socialmente es darles la espalda a las necesidades inmediatas de la población”, concluyó Marroquín.

Derogar Ley Bitcoin

Diversas fuerzas sociales y políticas han pedido a la Asamblea Legislativa derogar la Ley Bitcoin, la cual, le da uso legal a la criptomoneda. La petición se da a raíz de que no beneficia a los salvadoreños y, por el contrario, al Estado le afecta pues el Fondo Monetario Internacional le ha recomendado que no sea de uso legal. Sin embargo, los diputados oficialistas han hecho caso omiso al respecto.

Justamente ayer el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) citó las palabras del Gobierno, en el sentido que el bitcoin, atraería inversión extranjera y generaría empleos en 2021; sin embargo, El Salvador quedó en último lugar en inversión recibida respecto a los otros países de la región con 2.8%. El más alto fue Guatemala con participación del 29.1%.

Diputados tildan de fracaso al proyecto bitcoin

Diputados de la Asamblea Legislativa también reaccionaron sobre el año de haberse implementado el bitcoin y consideraron que la ciudadanía no le ha beneficiado en lo absoluto.

Claudia Ortiz sostuvo que “a la gente no le ha ayudado a tener una mejor calidad de vida” y las 3 promesas que se hicieron cuando se lanzó todo el aparataje para hacer el bitcoin no se han cumplido.

“Las tres promesas que se nos hizo, no se han cumplido un año después: mayor inversión, vienen a hacer turismo, pero se van y no dejan acá ningún tipo de inversión ni ningún acuerdo pactado para generar empleo en el país. Que las remesas iban a ser más baratas: los hermanos en el exterior no están ocupando de manera masiva el bitcoin y la inclusión financiera tampoco ha pasado”, destacó la legisladora.

“Lo que sí se ha cumplido fueron las previsiones que hicieron economistas, abogados, especialistas, e incluso los diputados de oposición que dijimos que el bitcoin como moneda de curso legal iba a generar en el país mayores problemas macroeconómicos, mayor desconfianza en los mercados internacionales, y así fue. Creo que, a un año, el Gobierno debería reconocer que ha fracasado en esta apuesta y que más bien parece que el bitcoin solo ha beneficiado para alimentar la imagen de cripto-influencer de quien lo promovió, en nuestro país que es el mandatario”, destacó Ortiz.

El jefe de fracción de ARENA, René Portillo Cuadra, también coincidió en que el bitcoin “ha sido un fracaso”. Dijo que los $300 millones pudieron ser ocupados para hospitales, escuelas o cárcavas.

Diario Co Latino solicitó entrevistas con dos diputados de Nuevas Ideas, miembros de la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa con el propósito de que explicaran los presuntos logros del bitcoin a un año de haberse implementado, sin embargo, al cierre de esta nota no se tuvo respuesta.