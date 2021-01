“El Gobierno debe cumplir la sentencia de la Corte IDH”: Óscar Tobar

Gloria Silvia Orellana

@GloriaCoLatino

Pobladores del caserío El Mozote y lugares aledaños, que integran la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote, luego de las declaraciones presidenciales sobre la autenticidad de los Acuerdos de Paz, que pusieron fin al conflicto armado, reaccionaron con una petición al presidente Nayib Bukele, para retomar el cumplimiento total de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

“Nosotros como Asociación nos mantenemos en la posición de que el Gobierno tiene la obligación de cumplir con la sentencia de la Corte IDH, esperamos que reciba una delegación”, afirmó Óscar Tobar Claros, presidente de la asociación de víctimas.

Con el acto de desagravio a las víctimas y sobrevivientes de El Mozote y sitios aledaños, las organizaciones de derechos humanos y colectivos de la Memoria Histórica conmemoraron el vigésimo noveno aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, así como, honrar la dignidad de los mártires, en rechazo a las declaraciones del presidente Bukele, quien calificó de “farsa” este pacto que refundó la sociedad salvadoreña en 1992.

“Creo que el presidente (Bukele), si cree que hubo unos Acuerdos de Paz, pues, tenemos elecciones libres en el país, que se logró con este acuerdo. Y como personas sufridas por esa guerra que -puedo decir- cuando se firmaron los Acuerdos de Paz, nosotros que estábamos en los lugares que eran bien conflictivos, nos alegramos. Somos los jóvenes que crecimos sin padres, abuelos, hermanos, primos, gracias a esa guerra -que ahora dicen- que fue falsa. Personalmente, creo que no está bien y cuando viene alguien que es el presidente de la república y lo dice, pues le decimos que desde el momento que tomó la Presidencia debe retomar todo y hacerse cargo de lo que pasó en el país”, manifestó Tobar

En cuanto a la visita presidencial el pasado 17 de diciembre, Tobar es categórico en aclarar que ese evento realizado por el órgano Ejecutivo fue para la comunidad de El Mozote y no para la asociación de víctimas y sobrevivientes.

“Realmente el evento que hicieron con la Presidencia de la República fue con la comunidad de El Mozote, no fue un evento dirigido a las víctimas; o sea, fue un evento al que no le encontramos la lógica y no tuvimos acceso como asociación de víctimas. Yo vivo a diez minutos de El Mozote y no pude entrar al evento ese día; porque quien no tenía invitación no entraba, -por eso decimos- que las víctimas que asistieron al evento fue como integrantes de la comunidad, no como la asociación de víctimas”, dijo.

La Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote, ante la visita y declaraciones del presidente Nayib Bukele, realizó posterior una serie de reuniones con los sobrevivientes y víctimas, para valorar lo ocurrido y qué decisión tomar como colectivo.

“Estuvimos coordinando con todas las comunidades que tuvieron masacre y -como asociación- tuvimos una reunión para saber de la posición y puedo decir que todos nos dijeron que no estaban de acuerdo con eso (declaraciones presidenciales) y que estaban siempre con el apoyo a la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote para todo el proceso. Porque todo lo que se vemos en El Mozote no es por voluntad del Gobierno o por voluntad política, sino por una sentencia de la Corte IDH, que debe ser cumplida a totalidad”, argumentó.

No obstante, el apoyo comunitario para continuar con la “lucha social”, que se inició décadas atrás en busca de la justicia para las víctimas, Tobar Claros agregó que están dispuestos a colaborar con las autoridades para dar cumplimiento a las disposiciones del fallo de la Corte IDH.

“Nosotros estamos dispuestos a trabajar con las instituciones de Gobierno -en lo que quieran- pero en temas de cumplimiento de la sentencia, que es por lo que está demandando el Estado salvadoreño. Se han hecho varias cosas, pero son procesos que venían de años antes y ahora queremos que el Gobierno eche a andar todo el cumplimiento de la sentencia”, indicó.

Y valoró que, como víctimas de El Mozote, no se sintieron ofendidos por esas declaraciones, sino “marginados”, al expresar su preocupación por el retroceso en materia de derechos humanos, que cobró miles de vida del pueblo salvadoreño.

“Lamentamos que el presidente Bukele, que nos prometió en la primera semana de Presidencia que la parte fundamental de su gobierno iba a ser estar con las víctimas. Y que como parte fundamental de las víctimas, era el compromiso de cumplir la sentencia (Corte-IDH), y que en menos de dos años, sería su meta. Ahora, nosotros estamos solicitando al presidente que reciba una delegación de la asociación para discutir el cumplimiento total de la sentencia”, reafirmó.

La memoria es vívida en María Delfina Argueta, un mural de fotografías en blanco y negro, que contiene más de diez años de historia del conflicto armado, le rodea en su pequeña tienda de artesanías, en la plaza principal de El Mozote.

“Eso que dijo que los Acuerdos de Paz y la guerra no existió, (presidente Bukele) eso es volver al pasado y esa es una triste realidad para nosotros, como familiares de las víctimas que denunciamos esos atropellos en El Mozote y sitios aledaños”, opinó.

La pérdida de sus seis hermanos: Iginio, Salomé, Santos, Benjamín, Lucio y José Alejandro lo describe María Delfina como un momento “terrible”, que ha generado una carga emocional que “no voy a olvidar jamás”, al señalar los actos de barbarie a los que fueron expuestos siendo unos jóvenes pobladores de la zona.

“Yo huí del Jocote Amarillo con mi hijo en brazos, tenía 22 años, y por eso estoy viva. Los atropellos que vivimos de la Fuerza Armada fueron terribles, ya nos andaban en guinda y la primera fue hacia Joateca y milagro de Dios, porque no estaba en un listado que andaban, sino allí me hubieran acabado en pedacitos porque ellos torturaban a la gente como animal y lo mataban después, quemaron a la gente. Así eran las cosas en diciembre de 1981”, narró.

Sobre el proceso judicial que se lleva a cabo, en el Juzgado Segundo de Instrucción, en San Francisco Gotera, Morazán, por la masacre de El Mozote y lugares aledaños, que imputa delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra a un grupo de militares de alto rango ya retirados, María sostuvo que era necesario la aplicación de justicia.

“Es necesario por los atropellos que nosotros llevamos aún; que ellos sean juzgados, porque todavía -nos dicen guerrilleros- cuando es una gran mentira; allí no se había levantado la guerrilla. Y por eso, los que estamos pidiendo justicia somos los familiares de aquellos que fueron masacrados, ahí están los nombres en la plaza, que son los nombres de la investigación que se ha llevado acabo, y estamos aquí para denunciarlo. Yo no pude recuperar los restos (óseos) de mis hermanos, quedaron carbonizados totalmente, porque la Fuerza Armada capturaba a la gente, la torturaba y luego los mataban. Y las jóvenes fueron violadas en los cerros, allí las mataron, quedaron en la tierra a la intemperie, se perdieron sus restos, porque pasaron once años para las exhumaciones; por eso queremos justicia”, reiteró María Delfina.