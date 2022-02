El FMI no pide la eliminación del Bitcoin como moneda de cuso legal, pide “evaluar”

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

“El Fondo Monetario Internacional destaca inicialmente que (el Bitcoin) permite la inclusión financiera, hemos alcanzado más de 4 millones de usuarios de la aplicación Chivo Wallet, lo que ha permitido bancarizar a muchísima más gente de lo que hizo el sistema bancario tradicional”, fue la respuesta del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, sobre el reciente informe que emitió el Fondo Monetario Internacional (FMI) donde recomienda al Gobierno de El Salvador eliminar al Bitcoin como moneda de curso legal, ya que no es la solución para los problemas financieros.

Zelaya aseguró que con la implementación del Bitcoin y con a la app Chivo Wallet han podido reducir los costos de transacciones para los salvadoreños en el exterior y localizados en el país, “y eso lo reconoce el informe del Fondo monetario Internacional”.

“Por último dice (el informe del FMI) que El Salvador debe mitigar, verificar e implementar políticas para que todos los riesgos asociados a la implementación de esta iniciativa se reduzcan, incluido la iniciativa de que sea de moneda de curso legal. Eso es lo que básicamente dice”, comentó, Zelaya. Fue el pasado 25 de enero, a través de un comunicado, en que el FMI informó que “los directores (del FMI) estuvieron de acuerdo en la importancia de promover la inclusión financiera y reconocieron que los medios digitales de pago, como la billetera electrónica Chivo, pueden tener un rol. Sin embargo, enfatizaron la necesidad de fortalecer la regulación y la supervisión del nuevo ecosistema de Chivo y Bitcoin”.

El pasado 28 de enero, El FMI hizo referencia al estudio del artículo 4, en este mantiene una postura que” al adoptar Bitcoin como moneda de curso legal, se introducen riesgos considerables para la estabilidad financiera, integridad financiera y de mercado, y protección del consumidor.

En resumidas cuentas, el FMI dice que sí debe existir una inclusión financiera y que la app “Chivo Wallet puede tener un rol”, pero no dice que la billetera estatal actualmente lo sea.

El FMI en su informe pide que el Bitcoin no tenga esa calidad de moneda de curso legal, sobre esto, Zelaya aseguró que no es que piden la eliminación del cripto como moneda legal, sino “evaluar”. “Yo veía una agencia de noticias internacional que no citaban a nadie, sino citaban el informe del Fondo de manera directa y decía que el Fondo urge a El Salvador eliminar Bitcoin como moneda de curso legal, eso es falso”.

Sin embargo, en el documento que se dio a conocer el pasado 25 de enero dice textualmente que los directivos FMI “instaron a las autoridades a limitar el alcance de la ley Bitcoin eliminando su calidad de moneda de curso legal”.

Pero Zelaya aseguró que “ningún organismo multilateral te va a obligar a hacer nada, los Estados son soberanos y toman decisiones soberanas sobre sus políticas públicas”. El GOES y el FMI desde el año pasado discuten un préstamo de aproximadamente $1,300 millones para cubrir brecha presupuestaria.