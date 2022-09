“El fisicoculturismo salvó mi vida”: Yuri Rodríguez, campeón mundial de fisicoculturismo

Rebeca Henríquez Colaboradora @DiarioCoLatino C omo sinónimo de lucha y esfuerzo, marcado por la pobreza, conflictos juveniles y los estigmas de una sociedad que etiqueta y margina a los expresidiarios de la reinserción; Yuri Rodríguez, campeón mundial de Fisicoculturismo y Fitness inmortalizó su nombre en la historia del deporte de El Salvador al convertirse en el primer salvadoreño ganador de una medalla de oro en la disciplina. Yuri Rodríguez relató a Diario Co Latino su historia como campeón del mundo y los retos que superó para ser una referencia del deporte. Inspirado por los grandes de la disciplina como Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone, el atleta de 38 años de edad, comentó que debido a su condición física y al hecho de pertenecer a una familia de escasos recursos “nadie se interesó en incluirlo en un deporte”, razón por la que creció admirando los físicos pero nunca pensó en la posibilidad de formar su cuerpo a través del deporte. A través de su formación como fisicoculturista, Rodríguez narró que el paso por la cárcel fue uno de los principales retos y el lugar donde se relacionó con el ejercicio de forma simultánea con sus estudios en Ingeniería Mecánica en la Universidad de El Salvador; como muestra de “amor propio”, en el deporte que se convirtió en un “pilar fundamental” en su vida. «Cuando comencé a estudiar en la universidad estaba todavía en la cárcel, me tocaba salir y regresar a dormir. Pasaba cerca del polideportivo, con admiración y un poco de tristeza decía: “algún día voy a tener la oportunidad de practicar deporte”», recordó el atleta. En 2005, a la edad de 21 años, el deportista participó en tres competencias que marcaron el punto de partida de su carrera. Ganó el primer lugar en la competencia de la Federación Salvadoreña de Fisicoculturismo y Deportes Afines, un segundo lugar en una categoría de principiante y tercer lugar en la competencia centroamericana de estudiantes. Posteriormente, llegó por primera vez a un Mundial de Fisicoculturismo en el año 2018, donde obtuvo el sexto lugar. Luego, en 2019 tomó revancha, participó y ganó el oro en los Juegos Panamericanos de Lima y plata en el Campeonato del Mundo; sin embargo, en 2020, entusiasmado, lo intentó nuevamente en el campeonato pero quedó segundo lugar. El 2021 fue un año decisivo para el atleta, a pesar de que ganó premios significativos y su lucha fue determinante para acercarse cada vez más a su objetivo, Yuri materializó su sueño y marcó la historia de El Salvador al ganar la medalla de oro del Campeonato Mundial de Fisicoculturismo y Fitness (IFBB) en noviembre de 2021, después de la lucha y el compromiso que lo caracterizó durante el proceso. “El fisicoculturismo salvó mi vida, me sacó de las calles, llegó a mi vida para quedarse. Más que un estilo de vida y un deporte, es lo más importante de desarrollo personal que hay en mi, lo es todo para mí. Me siento muy alegre de ser el icono a seguir, de ser el símbolo que representa que con lucha se puede salir adelante. Creo que si el objetivo no era inmortalizar el nombre, ya lo hicimos”, expresó el salvadoreño. En los próximos retos de fisicoculturismo, el salvadoreño participará en el Arnold Classic Europe 2022, en las categorías de Fisicoculturismo Clásico y Físico Clásico. Posterior a ello, en los Juegos Centroamericanos 2022 con sede en Guatemala y el Campeonato Mundial de Fisicoculturismo a fin de revalidar su título para el bicampeonato. A pesar de que su historia no inició como la de los grandes del fisicoculturismo, marcó una travesía de lucha y esfuerzo llena de pasión y compromiso para llegar a serlo. El nombre de Yuri Rodríguez fue escrito en letras de oro al convertirse en el primer salvadoreño que se consagró con la gloria del Campeonato Mundial de Fisicoculturismo y Fitness, tras ganar la medalla de oro en la categoría games classic bodybuilding +175.

Yuri Rodríguez relató a Diario Co Latino su historia como campeón del mundo y los retos que superó para ser una referencia del deporte. Inspirado por los grandes de la disciplina como Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone, el atleta de 38 años de edad, comentó que debido a su condición física y al hecho de pertenecer a una familia de escasos recursos “nadie se interesó en incluirlo en un deporte”, razón por la que creció admirando los físicos pero nunca pensó en la posibilidad de formar su cuerpo a través del deporte. A través de su formación como fisicoculturista, Rodríguez narró que el paso por la cárcel fue uno de los principales retos y el lugar donde se relacionó con el ejercicio de forma simultánea con sus estudios en Ingeniería Mecánica en la Universidad de El Salvador; como muestra de “amor propio”, en el deporte que se convirtió en un “pilar fundamental” en su vida.

