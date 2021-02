El Físico con un Plan Quinquenal cercano a los 10 millones de dólares

Rolando Alvarenga

@DiarioCoLatino

Aunque se tiene conocimiento que ganó la reciente reelección con un porcentaje del 99 %, muy superior al 75 % que estipulan los estatutos federativos alineados a la Ley General de los Deportes, Diario Co Latino todavía no recibe la nómina de la junta directiva de la Federación Salvadoreña de Fisicoculturismo y Fitness para la gestión 2021-2024.

No obstante y a través de su presidente, Fabrizzio Hernández se ha logrado confirmar la versión sobre la refrenda federativa para otros cuatro años. Al respecto y seguro de que no brotará alguna impugnación, el titular de esta disciplina del trabajo corporal, filtró a Diario Co Latino que: “Se vienen grandes compromisos, porque cada cambio de administración gubernamental nos pide un Plan Quinquenal. Por lo tanto, para este período elaboramos un ambicioso plan, acorde a lo que el Gobierno espera”.

Muy optimista y positivo, Hernández expresa que este plan tiene un monto de 9 millones con 575 mil 700 dólares, cuya inversión iría destinada a la construcción de tres centros de entrenamiento especializados; campeonatos regionales y nacionales en cada departamento y sedes de eventos internacionales. Además, la organización de una Diamond Cup Centroamericana anual; el desarrollo del fitness infantil y escolar; la formación e institución de los clubes; bases de entrenos locales e internacionales, etc.

Con renovados ánimos, Fabrizzio sostiene: “Lo nuestro es el trabajo y hemos luchado para sacar adelante un deporte en el que hemos sufrido discriminación deportiva, motes políticos y celos dirigenciales. Todo ha sido cuesta arriba y los momentos de grandes éxitos a veces han sido ingratos. Esperamos que todo sea mejor. En lo personal anhelo promover el fisicoculturismo y fitness de forma privada y dedicarme a la difusión de este deporte por América Latina, pero esperaré un tiempo más”.