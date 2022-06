El Esperado “TINI TOUR 2022”

Iris Gálvez

El 28 de mayo llega en exclusiva a Star+ el primer evento musical en vivo del servicio de streaming. La primera entrega de “Star+ Live Music” llega de la mano de la reconocida cantante y actriz argentina TINI STOESSEL con la presentación de su nuevo concierto “TINI Tour 2022”, en vivo y en directo desde el Hipódromo de Palermo en la ciudad de Buenos Aires.

Desde las 20.15 hs. (hora argentina) los suscriptores de Star+ de toda Latinoamérica, podrán empezar a vivir esta experiencia única con una previa del show, que también podrá disfrutarse en STAR Channel, de la mano de la actriz y conductora Laura Fernández y de Guille Gilabert de Radio Disney, acompañados por la periodista y conductora de ESPN Agustina Casanova y por el conductor e influencer Lizardo Ponce junto a invitados, contenidos especiales de TINI y la cobertura en vivo de lo que esté sucediendo en el Hipódromo de Palermo, y, a las 21 hs., vivirán en primera fila el nuevo y más grande show de la cantante argentina hasta la fecha con una puesta en escena impactante, con una producción sin precedentes y más de 25 cámaras para este gran evento que abarcara todos sus grandes éxitos, incluido su más reciente lanzamiento “La triple T”, coreografías e invitados especiales en exclusiva en Star+.

Los conciertos del “TINI Tour 2022” en Buenos Aires, marcan el reencuentro de la artista con sus fans en Argentina con un sorprendente show, que también la llevará por Latinoamérica y Europa, en el que interpretará temas de ayer, hoy y todos sus grandes éxitos.

Este concierto también se transmitirá en vivo en Estados Unidos a través de Disney+. “TINI Tour 2022” será el primer concierto Star+ que The Walt Disney Company transmitirá en vivo en América Latina y Estados Unidos simultáneamente.

El nuevo ciclo “Star+ Live Music” -que se inicia con este concierto de TINI invita a todos los suscriptores de Latinoamérica a disfrutar en vivo de los espectáculos culturales locales más relevantes, accediendo desde cualquier lugar a nuevos y diferentes tipos de contenidos de entretenimiento en vivo como conciertos, festivales, programas y múltiples shows.

Desde el lanzamiento de su disco debut homónimo en 2016, Martina “TINI” Stoessel se ha convertido en un ídolo mundial, con más de 34 millones de seguidores en las redes, y más de 4 billones de reproducciones digitales de audio y video. En el 2020, TINI fue nombrada Artista del Año por Billboard Argentina y la artista femenina argentina más popular de Spotify. Durante 2019 y 2020, TINI emprendió su gira Quiero Volver por Europa y América Latina, incluyendo nueve presentaciones en Luna Park de Buenos Aires ante llenos totales. Ayudando a los nuevos valores de la música, TINI fungió como coach al lado de Alejandro Sanz en la temporada 2020 de La Voz España. Para su álbum más reciente TINI TINI TINI (2020), ella fue co-autora de todas las canciones con el apoyo de los reconocidos productores Andrés Torres y Mauricio Rengifo, quienes ganaron el premio Productor del Año en el Latin GRAMMY® 2020. Sus triunfos continuaron en el 2021 con éxitos como “Miénteme” con María Becerra (304MM de views) y “Maldita Foto” con Manuel Turizo (30MM). TINI ha colaborado con artistas de la talla de Alejandro Sanz, Sebastián Yatra, Karol G, Manuel Turizo, Cali y El Dandee, Alesso, Morat, R3HAB, Greeicy, Lalo Ebratt, Reik, Mau y Ricky, María Becerra, Álvaro Soler, Jonas Blue, Ana Guerra, Ovy on the Drums, Nacho, y KHEA.

