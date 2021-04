El DJ y Productor REGARD lanza su nuevo sencillo “You” junto a Troye Sivan y Tate McRae

@SAmigosCoLatino

Hablando sobre la nueva canción, Regard dice: “Estoy muy emocionado de que finalmente se publique ‘You’. Toda la canción me da emociones constantes con las voces angelicales de Tate y Troye ”.

Tate agrega “Colaborar con Troye y Regard fue una experiencia increíble. Es una vibra totalmente diferente a cualquiera de mis canciones habituales, pero aún tiene la profundidad emocional y lírica que siempre trato de escribir “.

Con una nominación al premio BRIT en su haber junto con liderar una de las colaboraciones más grandes de 2021 hasta ahora con dos de las figuras más demandadas del mundo del pop, Regard está generando rápidamente un revuelo global y consolidando su estatus como una fuerza reconocida en la música.

Sobre Regard

Regard atrajo la atención mundial con su single debut ‘Ride It’ en 2019, que se convirtió en un éxito internacional, tomando Internet y TikTok por asalto, y rápidamente lo siguió con su segundo sencillo nominado al premio BRIT ‘Secrets’ con la cantante del sur de Londres RAYE. Ha llegado a lograr más de 10 veces las 10 mejores posiciones en listas de éxitos individuales a nivel mundial, y en el Reino Unido, “Ride It” ha vendido más de 1 millón de discos hasta la fecha (2 veces platino), mientras que “Secrets” fue recientemente certificado como platino. Regard ha acumulado 2.200 millones de streams combinadas y 9 millones de ventas en todo el mundo.

Sobre Tate McRae

En ascenso, la cantante, compositora y bailarina Tate McRae es un artista con ventas de platino con más de 1.800 millones de streams con más de 3.3 millones de suscriptores y casi 500 millones de visitas a videos en YouTube. Apareció en la lista Forbes 30 Under 30 para 2021 como la música más joven de la lista, así como en Apple Up Next para marzo de 2021, Artist On The Rise de YouTube y Push Artist de MTV para julio de 2020. Mezclando su habilidad vocal y letras íntimas con sus inigualables movimientos de baile, Tate interpretó su sencillo “u broke me first” en los European Music Awards de MTV, Jimmy Kimmel Live !, The Tonight Show protagonizado por Jimmy Fallon y Pre-Show de los VMA.

Sobre Troye Sivan

En su carrera hasta la fecha, Troye Sivan ha acumulado más de 8.400 millones de streams globales combinadas. Su segundo álbum, ‘Bloom’ (Capitol Records), fue nombrado como uno de los mejores álbumes de 2018 por los críticos de Rolling Stone, The Guardian, USA Today, Billboard, OUT, NPR Music y muchas otras publicaciones, con TIME diciendo “Troye Sivan es la estrella del pop perfecta “. Sus numerosos premios incluyen un trofeo de los Billboard Music Awards, tres premios MTV Europe Music y dos premios GLAAD Media. Su colaboración “Revelation” – con Jónsi para la película Boy Erased, en la que Troye coprotagonizó – fue nominada a un Globo de Oro a la Mejor Canción Original – Película y preseleccionada para un Oscar. “Louder Than Bombs”, una canción coescrita por Troye Sivan, también aparece en el nuevo álbum de BTS, Map of The Soul: 7, que debutó en el número 1 en los EE. UU., Corea, Australia y en todo el mundo.