El desprecio a la poesía

Mauricio Vallejo Márquez

Coordinador y escritor

Quizá sería mejor titular esta columna «desprecio al arte», pero en vista que la poesía es una de las bellas artes lo dejamos tal cual.

En estos dias de cuarentena es más obvia la educación y la cultura de las personas, sobre todo al no cuidarse para emitir lo que piensan, así he visto a profesionales afirmar cosas como «esa es pura poesía», una valoración que intenta afirmar que algo no tiene importancia; también a otros los he leído expresar que no se debe leer poesía, sino actuar. Interesantes afirmaciones.

El gran detalle degenerativo del ser humano es hacer afirmaciones sin conocimiento. La gente actua en base a sus creencias, es decir lo que creen saber, sus mitos y prejuicios; en otras palabras con subjetividad. En la mayoría de casos existe ausencia de conocimiento.

La poesía es la expresión del alma, la observación de todo aquello extraordinario que se traduce en un poema para que otros puedan conocer esa poesía. Gracias a un poema sabemos de la guerra de los Aqueos y los Troyanos, la figuración del infierno y el paraíso. Gracias a la palabra labramos una cultura, una nación; ya no se diga a la poesía que nos ayuda a conocer a un individuo y a su idiosincrasia.

No podemos dejar de mencionar que gracias a la poesía la gente que no tenía vos fue escuchada. La poesía fue un arma para las revoluciones, fue un soporte y sigue conmoviendo y agitando el pensamiento.

Igual es fundamental la poesía para cultivar el pensamiento crítico. Así que, mientras exista la humanidad, existirá la poesía. Y esa es una buena noticia. Porque, como decía el poeta guatemalteco Luis Cardoza y Aragón: «Es la única prueba concreta de la existencia del hombre».