El colibrí viajero

Carlos Andrés Villacorta,

Poeta

El COLIBRI VIAJERO

De jovencito Antonio leía a Pablo Neruda, le encantaban aquellos versos que dicen así: en noches como está la tuve entre mis brazos, 20 poemas de amor y una canción desesperada entonces dijo cuándo sea mayor conoceré chile, esa bella tierra que tiene tanta historia y tantos intelectuales recordó también a Gabriela Mistral cuando vino a el Salvador y dijo que éramos el pulgarcito de América.

Antonio era un joven soñador e inquieto su niñez había sido muy dura, pues la pobreza de sus padres cuando él se crio y las limitaciones eran muchísimas, era silencioso, a veces jugaba futbol pero no con la motivación e interés requerido pues solamente lo hacía por complacer a sus compañeros de la escuela ellos lo notaron y lo sacaron del equipo de futbol, realmente eso no le interesaba ni le importó y apenas terminó su primaria sus papás le dijeron que tenía que buscar un oficio, aprender algo para ganarse la vida pues veían que se la pasaba leyendo y leyendo y ensimismado en sus pensamientos, así pues le enviaron a don Emilio mecánico de carros y automotores amigo conocido de muchos años, pero los sueños de Antonio no eran esos de convertirse en mecánico automotriz y permanecer armando y desarmando motores y apretando tuercas, en realidad ni él sabía lo que realmente deseaba, pasó el tiempo y pensaba y repensaba, pues sus padres no podían económicamente sostenerlo en un instituto para seguir estudiando después soñó con ser piloto de esos grandes aviones comerciales ¿Pero cómo? Eso era para personas de grandes recursos económicos pero tenía que trabajar en algo y un amigo le consiguió trabajo en una panadería o sea aprendiz de panadero, así aprendió a laudar la masa con la levadura y llegó hacerse experto en esa rama tan noble pues el pan es alimento y bendición servido en una mesa, observó cómo crecía el pan al cocerlo en el horno y pensó así: creceré y algún día seré un hombre de éxito ¿A qué éxito se refería o en qué éxito pensaba? Tan solo en el económico pues con el dinero se compra muchas cosas, se obtiene fama y hasta se compra la felicidad y el amor, buena ropa y una buena casa, sueños, sueños, sueños y nada más.

Y pensó en el hijo de Dios que había sido carpintero y que dio la vida por esta humanidad tan ingrata, y después de todo los perdona después de haberlo clavado en la cruz, a él le habían puesto el nombre de colibrí pues admiraba mucho ese pajarito pequeñísimo que se sostiene en el aire cuando extrae gotitas de miel de las flores y la gente decía: ahí va el colibrí a meditar y leer libros después de trabajar en la panadería por cinco años ya se había convertido en un gran experto en esa industria pero sus deseos de superación no terminaban ahí.

Tenía ya 17 años cuando conoció a Blanca Flor la hija del dueño de la panadería pues ella llegaba a ese lugar con el pretexto de ayudar a su padre con las cuentas y el dinero de las ventas, lo que realmente deseaba era ver al colibrí Antonio, a su colibrí, a su amor platónico, pues realmente era un amor de adolescentes, cuando el padre de ella se dio cuenta de aquel idilio no estuvo de acuerdo pues el muchacho era un jovencito sin futuro en aquel establecimiento, pero el amor se impone y una tarde cuando regresaba a su casa e iba pensando en Blanca Flor escuchó una voz misteriosa y dulce que le sugería y le decía ella es el amor de tu vida, volteo a ver hacia todos lados mas no veía nada, ni percibía de donde procedía aquella misteriosa voz y nuevamente le dice así soy el alma del colibrí la que te habla no te asustes sigue el llamado de tu corazón y se valiente lucha por ella.

Pero los tiempos cambian y surgen nuevas oportunidades y le llamaron para que trabajara en la biblioteca de la ciudad como bibliotecario, pues sabían de su amor por la lectura pero él les decía no tengo experiencia y le dijeron que no se preocupara que con el tiempo y la práctica se aprende todo además de la voluntad y el empeño para hacer bien las cosas a él le gustó la idea de estar en medio de tanto libro y poco a poco se fue enamorando de aquella actividad cultural y se fue familiarizando con los diferentes movimientos literarios que era lo que a él le gustaba así pues cumplía con sus obligaciones de atención a los que visitaban la biblioteca en calidad de lectores a la vez leía y se instruía cada día mas y mas una de las obras clásicas que mas le impresionó fue don Quijote de la mancha y sus divinas locuras y comprendió que la humanidad se divide en Quijotes y Sanchos. Después de tres años en ese templo del saber le bastaron para obtener una gran cultura literaria otra de las obras que le dejo huellas fue, el hombre mediocre de José Ingenieros pero comprendió que los mediocres son las masas que tienen que ser manejadas y movidas y los idealistas son otra cosa definidamente opuesta.

Entonces decidió viajar con unos pocos ahorros que el tenia irse por el mundo, recorrer caminos y conocer las culturas mas antiguas y clásicas de la humanidad pero a veces el destino se pone a favor y si el viento no sopla en dirección contraria todo le favorece, pero algunas personas dicen que el destino no existe que lo hacemos nosotros con nuestras actitudes ¿Quién sabe? Es cuestión de percepción así pues con algún dinero ahorrado decidió emprender una nueva aventura, la aventura de viajar, pues sus sueños eran muy grandes y comprendieron que no podían detenerle y se fue a comprar un boleto que lo llevaría a Santiago de Chile desde El Salvador. Pues fue allí donde Rubén Darío escribiera su famoso poemario azul de una gran belleza imaginación y prosa exquisita producto de un gran poeta extraordinario como lo fue Rubén Darío ya la idea de ser aviador comercial había desaparecido de su mente ahora solo pensaba en conocer el mundo alguien le esperaba en Santiago de chile y este era un ex compañero de estudio quien lo recibió con una gran hospitalidad y le llevó por diferente sitios y le presentó a personas de la intelectualidad tratando de hacer feliz su estadía se sorprendió cuando conoció la ciudad de Santiago y se puso a pensar en la conquista de Chile y recordó la obra que escribiera Alonso de Ercilla La Araucana medito en la muerte que le dieron a Caupolican, horrible y monstruosa por empalamiento realmente los Españoles eran crueles y cometieron horrorosos crímenes así lo manifiesta el gran escritor Eduardo Galeano en su obra las venas abiertas de américa.

Como Antonio era poeta colaboró con el diario el mercurio e hizo amistades y fue invitado a eventos culturales, aunque no ganó pero participó y se dio a conocer en aquel medio.

Así fue como conoció a una bella dama de la sociedad Chilena que por cierto era muy rica, pues había enviudado de un empresario productor de vinos y se enamoró y se enamoraron y compartieron sueños ella le hizo la vida mas tranquila y sin preocupaciones económicas pero realmente nuestro amigo Antonio no ambicionaba su riquezas, pero era un medio para no pasar hambre ni necesidades económicas en aquel país de sur América. Realmente Margarita era una mujer muy bella y le apoyaba en sus ideales por la poesía, le comprendía y compartían sus sueños, eso era una gran suerte para el encontrar alguien que le comprendiera y compartiera sus ideales Antonio recordaba aquel famoso poema de Rubén Darío a Margarita Debayle cuando dice así: ¡Margarita está linda la mar!, pues los poetas padecemos de tristeza le dijo un día y ella cuando enviudo también quedo triste con dos hijas pequeñas, soledad que Antonio supo llenar y llegó a querer a sus hijas como propias. Pasó el tiempo días de vino amor y rosas y ella le dio la agradable noticia de su embarazo, ya tenía tres meses y Antonio por estar concentrado en sus escritos y lecturas ni cuenta se había dado ni ella se lo había dicho o lo mantenía como secreto y después le daría la sorpresa , cuando nazca el niño le pondré el nombre de Amado, pues recordaba mucho al poeta Amado Nervo de México el niño era tan hermoso a sus 3 años era blanco con el cabello rubio y ensortijado, fue idea de los dos ir a conocer Italia asi pues se programó el viaje y los acompaño su niño Amado que ya despuntaba como un niño muy inteligente, Margarita se hizo cargo de los gastos y compraron los boletos en cierta línea aérea y el día fijado partieron los 3, el avión hizo escala en Madrid luego en Paris para llegar a su destino final Roma la ciudad eterna, el deseaba conocer Italia la cuna de grandes artistas, olvidaba decir que en su llegada a Roma les estuvo esperando Alondra una prima de Margarita ya que era agregada al servicio diplomático de Chile en Roma, esto se convertía en una gran ventaja para ellos, pues era de gran ayuda para efecto de estadía y migratorio y otra factor que fue de gran ventaja para Antonio era que Margarita gustaba de la poesía con viva emoción y es por eso que Antonio encontró a la pareja ideal, su otra mitad, recordando la lectura de la divina comedia de Dante Canto V y a Franchesca de Rimine y su amante, de eso comentaban los dos por eso compartían los mismos sueños una noche soñó con el colibrí que le hablaba y le decía: sigue tus sueños y tu leyenda y deja huella.

Así transcurrieron los días y los mese, al sexto mes de permanecer en Roma y visitar museos y obras del arte del renacimiento se fueron en tren a conocer Florencia y visitar el museo donde se encuentra el David de Miguel Ángel, preciosa escultura en mármol hecha por Miguel Ángel dicen que viajar es vivir y culturizarse más y más. Estuvieron casi un mes en Florencia quien sabe cuánta gastaban de un lado hacia otro, pero Margarita compartía su sueño y amaba a Antonio pero no todo es alegría y felicidad pues cuando decidieron regresar lo hicieron en tren, así como habían llegado, una hora después de haber salido de Florencia el tren fue asaltado por unos malhechores de una mafia, detuvieron el ferrocarril y con pistola en mano comenzaron a despojar de joyas y dinero a todos los pasajeros a ellos le robaron $2,000 dólares en efectivo, un anillo de oro con piedra de esmeralda muy valioso y que lo guardaba como un recuerdo de su madre cuando visito Cartagena de Indias Colombia, que Margarita le había obsequiado. Se produjo violencia con algunos pasajeros que se resistieron a entregar sus pertenencias el hijito de ellos ni cuenta se dio, pues estaba totalmente dormido ella consolaba a su esposo diciéndole las cosas se vuelven a recuperar gracias a Dios que no perdimos la vida, cuando llegaron a Roma llamaron a su prima Alondra quien se encontraba cumpliendo sus funciones en el consulado de Chile en la ciudad eterna, ella acudió a traerles en taxi pues los habían despojado de todo afortunadamente Margarita tenía dinero de reserva que se iba agotando poco a poco pues solo gastaban y gastaban. Algunos días pasaron después del tremendo susto y decidieron ir a conocer el coliseo que se encuentra en el centro de Roma, pues valía la pena ir a ese sitio Histórico en donde se mataban los gladiadores y sacrificaban a los cristianos cuando se los echaban a los leones, pues a los turistas se les permite entrar y conocer ese sitio de dolor del cual ahora solo quedan recuerdos tristes de la época bárbara y sanguinaria de los cesares romanos, Antonio y su familia penetraron hasta el sitio en donde combatían los gladiadores el pueblo de esa época solo pedía “Pan y circo” sangre y arena como en el rodaje de una película se le vino a la mente toda esa crueldad y barbarie del imperio Romano y se le vino a su memoria la imagen de Jesús que fue brutalmente crucificado y su divina sangre derramada por su propio pueblo que no le supo reconocer como su Mesia, el esperado de todos los tiempo, aquel que nació en un pesebre y que dio a luz María la Hebrea y pensar que los que rodearon a Jesús hoy la historia los menciona solo por el pues él los pasa a la historia.

Quedo como en éxtasis absorto y pensativo de repente escucho una voz que le decía, regrésate con tu esposa e hijo y haz el bien practica la caridad y el amor pues yo soy el que soy y pensó en aquel poema que dice así: ESAS MANOS DIVINAS MANOS QUE LOS LEPROSOS SANARON MANOS QUE A LOS MUERTOS RESUCITARON, SON PETALOS DE LUZ TUS MANOS, MANOS DIVINAS CLAVADAS EN LA CRUZ, Y TU FRENTE DIVINA LACERARON CON UNA CRUEL CORONA DE ESPINA.

Esa voz que el escucho era la voz de su conciencia, que sin pertenecer a ninguna religión él era mas cristiano que cualquiera, estaba amaneciendo en Roma entre las 4 y 5 de la mañana no se sabe si fue sueño o realidad pero lo cierto es que el vio el colibrí que le habló y le dijo: no te regreses todavía desvíate a otro país por el momento pues Chile se encuentra traicionado por un tal Pinochet y a derrocado al hombre y ciudadano presidente elegido por el pueblo, al doctor Salvador Allende decidió ir al Salvador mientras pasaba la tormenta política, también el Salvador se encontraba en una víspera de una guerra Civil, pues los militares hacían de las suyas al servicio de la clase millonaria cafetalera o sea los dueños de la patria chiquita, nuestra amada patria chiquita, alguien dijo: tenemos un bellísimo himno pero no tenemos patria, otras de las noticias que le afectaron ya estando en el Salvador fue la muerte de ese gran poeta Pablo Neruda.

A Dios gracias los recursos de Margarita eran todavía suficiente, entonces Antonio comprendió que Margarita era un designio de Dios en su vida, un ángel protector y su esposa legitima pues se había casado con ella. Ya sus hijas se encontraban desesperadas en Santiago de Chile esperándoles, se supo de las desapariciones de cantidad de personas artistas, profesores, estudiantes y tambien el cantante Víctor Jara.

Nuevamente el colibrí se le aparece en sueño y le dice: he leido el aletp de Borges y me parece fantástico y maravilloso pues pude ver el recorrido de toda la humanidad y hasta la construcción de las pirámides de Egipto, las aguas del rio Nilo y vi a Moisés llevando y conduciendo su pueblo a través del desierto, increíble solo Borges se le presentaba tan exquisita inspiración e imaginación. Vió también a Rubén Darío junto a Antonino Lamberti cuando ambos disfrutaban de una velada en buenos aires, el colibrí le sugiere que vaya a Jerusalén y que recorra las calles por las que camino Jesús cuando predicaba y cuando le llevaban con la cruz por la vía dolorosa, Margarita le dice que si pero que después se vayan para Chile porque sus hijas le estaban Llamando, Antonio como era poeta se le vino esta inspiración: y le dedico a su esposa estos versos:

La mañana se engalana

Con la luz de tu mirada

Con la flor de tu sonrisa

Y tus cabellos caen, caen

Con el sol de la mañana

Ella se sentía sumamente complacida y enamorada de su esposo, en resumen los dos se amaban así pues partieron a Jerusalén , a conocer Israel ese país tan cuestionado por la historia.

Ella sugirió estarse solo un mes haciendo cálculo de su dinero y los gastos.

¡La tierra de Jesús, que emoción Que emoción mas extra ordinaria! Y única ir a esa tierra, se hospedaron en un hotel que se suponía económico pero que resulto ser carísimo, es que el viajero siempre es víctima de los precios cuando llega a otro país, pero ya estaban ahí y la emoción superaba todos esas dificultades, conocieron el muro de las lamentaciones donde van a orar los judíos, sucede que en Israel no todos reconocen a Jesús como el Mesias verdadero, no todos, pero existe una buena parte de ellos que le reconocen como el hijo de Dios, días después fueron a caminar sobre la calle en que Jesús paso con la cruz sobre sus hombros, fue ahí donde Antonio se arrodilló y lloró por Jesús y su divino ministerio y dio gracias a Dios por haberles permitidos llegar hasta la parte donde fue crucificado, ahí existe un templo o mezquita para recordar y reconocer al hombre Dios, ya casi se cumplía el mes y los cálculos económicos que habían hecho para su estadía llegaban a su fin, cuando en una de las calles de Jerusalén encontraron un pequeño maletín olvidado y abandonado y lo recogieron y se lo llevaron al hotel donde se hospedaban sin saber, ni siquiera imaginarse que contenía. Grande fue su sorpresa al abrirlo pues en su interior habían como 10 diamantes de tamaño regular y dinero en efectivo y una carta dirigida al que lo encontrase y la carta decía así: al que encuentre este maletín y su contenido lo invierta en obras de caridad y lo de a los más necesitados, centros hospitalarios y otras obras de caridad. Sorprendido y un tanto asustados no sabían si callar o dar parte a las autoridades y pasaron 3 días pensando que hacían, definitivamente esto cambiaba todo el panorama para ellos, pues nunca se imaginaron tal hallazgo por su parte ellos decían que lo mejor sería encontrar al dueño de semejante fortuna y por otra decían que las oportunidades solo llegan una vez en la vida, así que pensaron y decidieron donarlo a una institución de beneficencia pública o para niños inválidos o para un hospital que tuviesen enfermos con cáncer, al fin después de tanto deliberar en forma anónima donaron a un hospital de maternidad para mujeres sin recursos económicos asi pues donaron todo las joyas y del efectivo tomaron algunos cuantos dólares para el regreso pues no querían verse comprometidos al pasar registros de las aduanas migratorias. Lo que sustrajeron del maletín famoso porque ellos ya se encontraban con poco dinero y a decir verdad ellos se lo habían encontrado y no era un robo y habían cumplido con lo que decía la carta de donarlo a la beneficencia pública, así pues el día indicado partieron de regreso desde Jerusalén ellos venían y regresaban preocupados sorprendidos por semejante hallazgo y comprendieron que existe ese poder universal y desde la ventana del avión Antonio pudo observar las islas Griegas, y las islas del mar egeo, por su mente se cruza como habría sido la erupción del volcán Vesubio, cuando la cubrió de cenizas y lava también la ciudad de Herculano sintió pesar de lo que fueron esas ciudades y comentaba con su esposa que la fuerza de la naturaleza son violentas, que en mi caso personal es Dios y que Dios así nos habla por medio de la naturaleza su esposa solo escuchaba y no pronunciaba palabra alguna, el avión que los trajo hizo escala en Panamá para después aterrizar en Santiago de Chile ella sentía felicidad de volver a encontrarse con sus hijas, pues las amaba tanto y después de la gran aventura que habían vivido con Antonio al llegar les estaban esperando amigos y familiares Antonio dijo: venimos de la ciudad eterna y de Jerusalén ¿por qué solo a Roma le llaman la ciudad eterna preguntó Daniela la hija mayor de Margarita? De unos doce años aproximadamente entonces intervino Alejandra la hija menor diciendo ¿ y las otras?, como queda China y la India Grecia, Egipto y las civilizaciones mayas. Entonces Antonio dijo: así se le dice por costumbre y continuaron encaminándose hacia el taxi que los llevaría a casa, la casa era hermosa llenas de muchas plantas y flores en su entrada y un rosal trepador adornaba los muros de la misma entrada con un bello jardín lleno de lilas y una pequeña fuente que murmuraba, así pues pasaron días muy alegres y felices aun con la situación del país, aproximadamente al mes de haber llegado Antonio recibe la triste noticia de la muerte de su madre que residía en California con sus otras hermanas de Antonio era una ancianita de 93 años, y decidió asistir a la ceremonia fúnebres de su madre pues le ayudó Margarita con los pasajes.

Permaneció un mes con diez días, lágrimas y nostalgias apesaraban su vida y aunque lloraba a solas, solo él se daba cuenta de sus lágrimas, este suceso marcó su vida para siempre, pues aunque alguien diga lo contrario nadie está preparado cuando llega ese momento por fuertes que sean sus fibras morales y espirituales.

El colibrí que siempre le hablaba al oído le sugirió que volviese a Santiago de Chile con su esposa y le dijo: busca a Jesucristo, solo él puede hacer al hombre feliz, sucede que a los dos meses de haber muerto su madre una de tantas madrugadas tuvo un sueño que le hizo reflexionar muchísimo, pues en el sueño alguien le toco el hombro como avisándole algo luego sintió miedo pero un miedo por algo misterioso como si alguien de otra dimensión le hubiese tocado, en esos momentos pidió auxilio desesperadamente y llama a su madre muerta que acude apresuradamente tienes que hacer mucha oración para alejar eso o lo que sea que te hizo sentir miedo o pánico. Luego desaparece su madre y despierta todo confuso y pensativo y preocupado la imagen de Jesús se le revela después y lo sueña constantemente y antes de cerrar sus ojos para dormirse veía a Jesús como una persona bella y hermosísima vestida con túnica blanca, entonces recordó aquel pasaje bíblico cuando Jesús se le revela a Pablo de Tarso.

Y recordó que en su país existen muchos funcionarios, que no funcionan en especial uno que aparece en la televisión para las fiestas de independencia, con su uniforme militar adornado de un montón de medallitas y con decoraciones que da la impresión que es un maniquí de alguna vitrina o almacén en exhibición se pone todas las medallitas en su uniforme como para justificar su ineptitud, siendo de la defensa del país pero en la realidad ¿ A quién defienden? Si el país de El Salvador no existe seguridad para nadie cuando regresó a Chile le estaban esperando amigos y familiares fue en ese momento que pensó nacionalizarse Chileno pues le encantaba el país y su historia y visitó la catedral de Santiago, museos, bibliotecas, y centros culturales importantes en la catedral se arrodilló y dio gracias a Dios por todo lo recibido ya que cuando llego a Chile por vez primera no tenía nada solo sus pensamientos y su esposa Margarita fue quien lo levanto de la pobreza y le hizo valer y fue con ella con quien hizo todo ese recorrido del que hemos hablado.

LA NIÑA DE LOS OJOS AZULES

La niña de los ojos azules se le aparece cuando sale de la catedral, ¿ángel o niña quién sabe o un ser de luz? Ella le habló y le dijo: se dé un profeta de tu país que habla por los pobres, él es la voz de los sin voz se llama Oscar Arnulfo Romero y te recomiendo que lleves la palabra y la prediques del nombre que esta sobre todo nombre. Al principio no entendía lo que ese ángel le decía niña o ser de luz que se le apareció, y así como apareció desapareció pero le quedo grabado su imagen envuelta en un halo de luz resplandeciente, pasaron 3 semanas aproximadamente cuando la vió en sueños dándole nuevos mensajes sobre la vida de Jesús y su sacrificio entonces se le aparece pero esta vez no era sueño, sorprendido Antonio se atreve a preguntarles ¿Dime de dónde vienes? ¿Quién eres cómo te llamas? Y ella responde me llamo Axir y vengo de Ganimedes del mismo sistema solar nuestro y soy enviada especial para preguntarte ciertas cosas, como es posible que en la tierra tengan tanta tecnología y exista tanto odio, tantas guerras, es que el ser humano vivirá guerreando y matándose eternamente, en verdad no logro entender tanta maldad y rencor y tanta ambición malvada ¿No han logrado ustedes superar esa etapa prehistórica? Un desprecio enorme por la vida matándose unos a otros, guerras estériles por la ambición del poder, hoy es por el petróleo mañana será por el agua por eso recurso hídrico que es patrimonio de la humanidad y un derecho inalienable.

Tenemos que leer con muchísima atención e interés el discurso que pronunció Pablo Neruda en Estocolmo que con gran responsabilidad narra su odisea, esa soledades inhóspitas por las que paso este gran ser humano este gran Chileno Universal premio nobel y más así lo dijo la niña de los ojos azules y le habló de esa humanidad de la que ella venía diciéndole que tenían 10 mil años en el avance del tiempo y de la ciencia y no creemos en la violencia, pero si la usamos cuando es necesario, también mencionó a Carlos Muñoz Ferrada otro gran Chileno Clarividente y científico que hizo predicciones que resultaron ser exactas pero le dijo será posible la destrucción del planeta tierra, dijo que un cuerpo celeste se aproxima hasta aquí y solo Dios lo sabe también dijo que la humanidad no está preparada para este suceso violento pues los elementos en fuego líquidos se enrollaran como pergamino. Así pues Antonio poseía esta gran información. La niña de los ojos azules le comenta que estuvo presente cuando Dios se hizo hombre y nació en un pesebre y le dijo: ve al cerro alegre en valparaíso y sube hasta una cierta elevación en donde se encuentran unas rocas que están rodeadas de flores bellas y de copihues, ahí recibirás una gran revelación para esta humanidad necia e irredenta, así pues Antonio se transportó hasta el cerro alegre, iba lleno de una gran emoción pues deseaba conocer el sitio e investigar y averiguar lo que le iba a decir la niña de los ojos azules.

LA REVELACIÓN

Llego Antonio y subió hasta el sitio indicado y cuando vio las rocas y las flores de copihues se detuvo y nuevamente le nació la inspiración, se puso a escribir poemas y así disimulaba sus penas, sintió deseos de llorar por lo lejos que estaba de su patria en aquel panorama frente al mar, el sitio donde se encontraba le hacía sentir una inmensa melancolía y comprender la grandeza de Dios, había transcurrido una hora y media y la niña de los ojos azules aun no aparecía, comenzó a inquietarse, sintió angustia, soledad y deseos de regresar a lo mejor solo fue un sueño y solo eso, aun recordaba la imagen un poco borrosa de la niña de los ojos azules, estaba ya decidido a regresar, cuando aparece la niña de los azules precisamente en aquellas rocas rodeadas de flores copihues el deseaba iniciar la conversación pero ella no se lo permitió y comenzó a decirle: un día te arrodillaras a los pies del Señor y entonces comprenderás lo inmenso de su amor, y entenderás que nada nos pertenece, nada nos llevamos el día que nos vamos ni nada gana el hombre con su falso orgullo, así pues las cosas materiales solo nos sirven mientras vivimos después ya no ¿Para qué? No debemos confundir los fines con los medios, ahora escúchame te revelaré lo siguiente: cómo eres poeta y tienes sueños maravillosa y una alma grande de artista te enseñare a desdoblarte y que cuando te encuentres en estado de vigilia entre dormido y despierto te desdoblaras y abandonaras tu cuerpo y luego te convertirás en el colibrí, poeta lo que realmente eres ¡Si en el pájaro que tanto te habla y se te aparece, esa es tu alma que te habla y visitaras otras regiones y podrás viajar al pasado y conocerás muchas cosas maravillosas así me lo dijo el padre Supremo el que gobierna el universo! Y me dijo que me daba autorización para que te lo dijese y que los poetas son la raza escogida.

Se quedó sorprendido casi no salía de su asombro pues lo que le dijo la niña de los ojos azules se salía de la realidad y la comprensión humanas, después de haberle dicho esto la niña de los ojos azules desapareció en una fuerte luz que la envolvía toda, y Antonio se quedó pensando si era realidad o sueño, se sentía cansado por el viaje y la caminata que había dado para llegar hasta ese sitio, caminó un poco más y cuando se encontraba bajo unos bellos y frondosos árboles que daban y proyectaban una hospitalaria y fresca sombra, decidió recostarse atónito y asombrado sintió sueño y frente aquel bello panorama se fue quedando dormido, descansó como nunca y aspiró un aroma exquisito y una paz incomparable comenzó a soñar y soñó que volaba y se convertía en un colibrí, el colibrí viaja al pasado en el sueño y pudo ver la guerra de Troya y pudo ver como Aquiles vencía a Héctor el héroe Troyano frente a su familia, que presentía que perdería el combate y así fue pues Aquiles era superior en el arte del combate cuerpo a cuerpo y se puso a reflexionar, tanta sangre tanta guerra solo por una mujer por la famosa Elena y pudo ver esas espadas esos aceros cortando la vida y derramando tanta sangre, sintió pesar por Héctor y culpó a Paris y se compadeció de Priamo el rey de Troya y pudo comprender como el hombre llamado el rey de la creación es una gran mentira pues es falso, él es el rey de la destrucción ambicioso no se conforma con lo necesario busca siempre quitar , atropellar invadir, y en el caso de la superpotencias que bloquean a los que no se alinean con ellos y les dicen, si no me haces caso no te ayudo y lo que es peor te invado, te quito el poder te humillo como el caso de Libia todo por el petróleo, el oro negro. Y es que un gran escritor nuestro Latinoamericano dijo: que la literatura que llaman de compromiso no debería llamarse así, si no de responsabilidad en el caso de las dictaduras Militares latinoamericanas con fabuladas en comunión con las naciones más ricas del mundo que nos prestan el dinero con grandes intereses y a largo plazo para tenernos dominados y en otros casos se les invade, acusándoles de poseer armas químicas como fue el caso de Irak, soñaba y volaba en ese desdoblamiento tal como se lo había dicho la niña de los ojos azules, se le aparece y le dice lleva este mensaje a toda la humanidad, al que encuentres y con quien converses háblales de Jesús y su incomparable sacrificio y siente lástima y compasión por aquellos que no creen, pues por no creer en el ya han sido condenados, ve y cuéntaselos a todo ser humano y dile que Jesús nos perdona nuestros pecados, estos conversaban cuando una cantidad de pájaros volaban sobre de ellos mostrándose alegre por lo que estaba ocurriendo, cuando Dios ve Adán en el Edén le pregunta ¿Por qué te ocultas? Y responde Adán es que estoy desnudo, pero no estaban hablando de una desnudes física, si no la desnudes de la conciencia y si Dios sabía que se iban a comer el fruto ¿Por qué se los dejo ahí?. A caso la serpiente les proveyó del conocimiento a incitarles que se lo comiesen, estaban desnudos, si pero no de sus miserias humanas, es que Adán quiso decir desnudos del conocimiento que los diferencia con los dioses, que gran interrogante nos plantea este tema, pero las gentes lo interpretan de manera diferente entonces ¿Quiénes eran los dioses acaso eran seres extraterrestre enviados por el propio Dios? Así pues te dejo esta interrogante pero tienes que aceptar que después de la caída de nuestros primeros padres tenía que nacer el súper hombre Jesús de Nazaret, además Axir le comentaba que somos aquí en el planeta tierra una granja humana y la tierra ha sido un laboratorio de experimentación de los extraterrestres. He ahí el porqué de las diferentes razas y por qué hubieron gigantes que los menciona la biblia en tiempos del rey de una ciudad llamada URUK, cuentan de hombres que tenían estaturas de tres metros hacia arriba, quizás fue en tiempo de los sumerios mucho antes que apareciera el Padre Abraham de las doce tribus después de todo esto despertó de su sueño profundo y como por arte de magia apareció en Santiago la capital de Chile donde se encontraba su familia nuevamente se le aparece el colibrí y le pregunta: Antonio ¿Crees que esto fue sueño realidad o fantasía?

FIN DEL CUENTO POR CARLOS ANDRES VILLACORTA ESCRITOR SALVADOREÑO

Rogándoles a los señores de la editorial zigzag, que si les gusta el cuento están autorizados para editarlo con todo y los poemas a continuación y suplicándoles que por razones económicas no puedo preguntarles cuánto costaría este trabajo, pero conociendo y sabiendo la tradición cultural de Chile les pido ayuda, ustedes dirán Carlos Andrés Villacorta Morataya

Viviré eternamente agradecido si ayudan a este humilde poeta

Abrazos Cordiales