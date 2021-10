¡El COES bajo fuego!

Rolando Alvarenga

@DiarioCoLatino

Ronchas, coraje y denuncias de no haber recibido un trato justo por parte de los diferentes Comités Ejecutivos del Comité Olímpico, incluso el actual, reveló una rápida encuesta por la vía facebook, con personalidades del mundo deportivo nacional, en relación a los más de trece años que Eduardo Palomo ha estado en la presidencia de este Comité. Encuesta que tuvo que ser suspendida, dado que la tendencia siempre se mantuvo en la línea de la desaprobación, dejando al descubierto que el “titular olímpico” y sus distintos entornos siempre beneficiaron a un reducido grupo de federaciones preferidas. Y por no “quemarse” dos atletas y un presidente federativo se abstuvieron de responder.

El rosario de reacciones lo inicia el Presidente de la FedeKarate, Oswalds Mata, quien hace varios años estuvo unos meses en el Comité con Palomo, pero al no tolerar su personalidad, rápido tiró la toalla y volvió a su federación. Su versión es: “nosotros nunca hemos recibido apoyo del Comité Olímpico, incluso cuando estuve con él, nunca dejó que llevara agua para mi molino. Siempre hemos venido trabajando con el único cincuenta por ciento que nos da el INDES, porque el COES siempre ha visto de menos al karate. Creo que por justicia, para con las federaciones marginadas, es momento del cambio”.

Por su parte y como en sus mejores años de Primera Raqueta de El Salvador y ahora Presidente de la FEDETENIS, Rafael Arévalo expresa frontalmente: “El COES ha sido ineficiente en todo sentido, alejado de los intereses deportivos nacionales.

Ha sido un adorno y una institución que no ha escuchado a las federaciones, ni a los atletas. Ha gobernado sin transparencia y bajo una verdadera dictadura adentro del deporte nacional. En el caso de mi hermano, Marcelo, el apoyo ha sido nulo”.

Y hablando de deportes de raqueta, solo que más pequeñita, el ex campeón y Presidente del tenis de mesa, Samuel Alfonso dice: “Jamás se ha acercado el Presidente del COES ha presentarnos una propuesta y menos ha respondido a un sin fin de solicitudes aspirando a un apoyo institucional. Es más, la única vez que estuvimos con él para revisar nuestros planes, nos citó a una hora y en una total falta de respeto para nuestros atletas, nos hizo esperar una hora y media. Nuestro ex Presidente, Melecio Rivera fue mucho mejor Presidente del COES”.

Mientras, la siempre vigente veterana del voleibol playa, Yvonne Soler, de buen suceso con Laura Molina, revela: “Nunca hubo espacio para que un entrenador nos acompañara a los Panamericanos y tras haber cumplido una buena actuación en 2015, le solicitamos ayuda y nunca la recibimos”. Su colega de bloqueos y remates, David “Pepe” Vargas expresa: “No puedo quejarme, siento que tuvimos algún apoyo de ellos, se hizo lo que se pudo. No te puedo decir que el COES ha sido la gran cosa, pero tampoco tengo un buen concepto. No recuerdo sí para el Mundial de 2015 le pedimos apoyo al COES, pero cuando pedimos ayuda al INDES, -aquel “INDES todo chueco del profesor”-, nos salieron conque no había presupuesto y la empresa privada nos ayudó para el viaje.

Para la ex campeona de Esgrima, Alba Marroquín, “el COES es una ONG poco productiva y el poco apoyo de este Comité a la Esgrima tuvo que ver con la falta de criterio del ex Presidente Munguía Payés, la junta directiva y del Director Técnico. Creo que en mi caso nunca se pensó en ir a unos Juegos Olímpicos, pero ahora es imposible pensar en ganar los Juegos Centroamericanos”. Por último y al referirse al tema (ayuda COES al judo), la veterana judoca medallista, Saraí Mendoza, dice: “Se daba muy poco apoyo. Lo básico para todos en cada viaje. Por falta de seguimiento con algunos atletas no se recibía ayuda para clasificación a los Juegos Olímpicos, a lo mejor por falta de comunicación”.