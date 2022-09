El CESTA propone reducir progresivamente productos plásticos desechables

Por cada tres libras de plástico flotando hay siete en fondo, esa no se ve y ni quiera se puede recoger, no se puede culpar a los alcaldes de la acumulación de plástico y otro tipo de basura, la responsabilidad es del Ejecutivo y la Asamblea. Foto Diario Co Latino/Cortesía.

@AlmaCoLatino Con el objeto de establecer un marco regulatorio para proteger el medio ambiente y disminuir progresivamente la producción, consumo y la disposición final de plásticos de un solo uso, el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA) presentará una propuesta de ley a la Asamblea Legislativa, para reemplazarlos los productos desechables por alternativas reutilizables o cuya degradación no genere contaminación. Según Ricardo Navarro, presidente del CESTA, el plástico forma parte de la química de la vida, ya está en el torrente sanguíneo, la placenta humana, dañando y contaminando la vida; de 450 millones de toneladas de plástico producidas en el mundo, 200 son de artículos que se utilizan unos minutos y luego pasan 500 años en la naturaleza. Señaló que la propuesta de ley ha sido divida en categorías, por ejemplo, productos que se pueden eliminar de inmediato, como pajillas y removedores para bebidas, recipientes y vasos desechables; posteriormente, los envases refrigerados, bandejas de plástico, domos de pastelería, copas, tazas, platos, cubiertos desechables, bandejas térmicas, plásticas y de durapax.

La propuesta detalla que a los 18 meses de haber iniciado con la medida, es posible no utilizar y retirar plásticos en publicidad impresa; diarios, revistas u otro medio escrito; recibos de cobro de servicios y toda información dirigida a consumidores. Mientras que, a los 24 meses, evitar plásticos adheribles a otros materiales para envasar alimentos como leche o jugos, productos de cuidado personal, bolsitas de salsas, mayonesas, picantes y otros. La ley tendrá como únicas exclusiones las bolsas para alimentos a granel, de origen animal o que contienen alimentos húmedos, también los artículos necesarios por razones médicas, de limpieza, higiene, seguridad o salud. Navarro dijo que pretenden hacer una alianza con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Ministerio de Economía, Turismo y Trabajo para formular un Plan de Adaptación Laboral y reconversión productiva, a fin de sustituir los plásticos por alternativas sustentables que permita a los trabajadores y a las empresas, adaptarse a las disposiciones de la ley. “Por cada tres libras de plástico flotando hay siete en fondo, esa no se ve y ni quiera se puede recoger, no se puede culpar a los alcaldes de la acumulación de plástico y otro tipo de basura, la responsabilidad es del Ejecutivo y la Asamblea que les quitaron el FODES para jornadas de limpieza y campañas de concientización”, afirmó el presidente del CESTA. Ingrid Hausinger, de la fundación Heirrich boll, manifestó que actualmente las personas respiran en el día más de 7,000 partículas de micro plásticos el plástico, y están en los pulmones, cerebro, la leche materna, causando problemas en el cuerpo porque interactúa con todo el sistema hormonal, generando desarrollo precoz en niñas, problemas de obesidad y de la próstata. Se estima que en las últimas dos décadas se ha disparado la producción del plástico, pero en los próximos 20 años la generación de basura plástica será el doble. Compartir Facebook

