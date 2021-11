El Bitcóin es el principal impedimento para que el FMI otorgue préstamos

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El Fondo Monetario Internacional (FMI) dio a conocer la declaración del personal técnico al término de la misión del Artículo IV correspondiente a 2021. Actualmente, dicho organismo financiero internacional negocia con El Salvador un préstamo de $1,300 millones para cubrir la brecha presupuestaria.

Según se establecen en las observaciones, el FMI destacó el manejo de la pandemia por Covid19: «las autoridades implementaron medidas de detección temprana y contención del virus de manera oportuna y efectiva, intensificaron la realización de pruebas COVID-19 y aumentaron la capacidad de camas UCI, a la vez que han implementado una campaña de vacunación exitosa (62% de la población con dos dosis al 17 de noviembre de 2021)”.

También, destacó la recuperación económica. Sin embargo, cuestionó la implementación del bitcóin como moneda de curso legal. El FMI sostuvo que dada la «alta volatilidad» del Bitcóin, su uso como moneda de curso legal «implica grandes riesgos para la protección del consumidor, la integridad del sistema financiero y la estabilidad financiera. Su utilización también puede ocasionar contingencias fiscales. Debido a esos riesgos, el Bitcoin no debería ser adoptado como moneda de curso legal. La misión recomienda limitar el alcance de la ley Bitcoin y urge a fortalecer la regulación y supervisión del nuevo ecosistema de pagos», reveló el FMI.

Los diputados de la Asamblea Legislativa han reaccionado. El diputado Johnny Wright Sol, de Nuestro Tiempo, aseguró que el informe del FMI revela que las negociaciones que tiene El Salvador para obtener un préstamo por $1,300 millones «todavía está fuera de alcance».

«Una cosa que quedó clara es que el anuncio del fin de semana de hacer una emisión de bonos (de $1, 000 millones) en dólares amarrados de algunas forma al valor del Bitcóin, era un factor que no se había considerado previo a la elaboración de este informe. “Las conversaciones y negociaciones deberán continuar pero el gobierno de El Salvador está muy lejos de poder lograr un acuerdo con el FMI”, expuso.

El diputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Ricardo Godoy, sostuvo que el informe del FMI «nos viene a decir que el tema económico se debe trabajar de forma responsable y no populista, la comunidad internacional señala que para garantizar y acompañar financieramente al país, se debe volver al Estado de Derecho». Esto refiriéndose a la ruptura del orden constitucional y a la separación de poderes, que con la llegada de Nuevas Ideas al Legislativo se ha quebrantado.

La diputada Claudia Ortiz, de VAMOS, comentó que el Bitcóin «puede ser un obstáculo fundamental para acceder al acuerdo con el fondo pero por otra parte estamos viendo que para el GOES parece ser un punto de honor seguir adelante con su proyecto del bitcóin».

La postura oficial del GOES la brindó el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, quien destacó los «buenos augurios» todo lo dicho por el FMI. «El FMI rescata y felicita la estrategia del presidente en su decidido esfuerzo para contener la pandemia, para salvaguardar la vida de los salvadoreños», resaltó.

El funcionario dijo estar consciente de que habrán puntos en los que no estarán de acuerdo con los organismos multilaterales. “Sabemos que hay temas que nosotros no vamos a ceder, hay recomendaciones de incrementar impuestos, yo he dicho y he sido tajante que no hay un incremento del IVA y ni se está pensando. Habrán puntos en los que siempre vamos a estar en desacuerdo», concluyó.